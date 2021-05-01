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В России упростят порядок получения налоговых вычетов
В России упростят порядок получения налоговых вычетов
C 21 мая россияне получат возможность оформлять вычеты из НДФЛ (налога на доходы физических лиц) в упрощенном порядке через личный кабинет на сайте Федеральной... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T00:24
2021-05-01T11:41
налоговый вычет
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
владимир путин
москва
общество
экономика
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. C 21 мая россияне получат возможность оформлять вычеты из НДФЛ (налога на доходы физических лиц) в упрощенном порядке через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон 20 апреля.Теперь налогоплательщикам не придется заполнять декларацию и собирать подтверждающие документы для получения вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по ипотеке, а также по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.Всю необходимую информацию налоговая получит от банков, которые смогут присоединиться к такому обмену в добровольном порядке. Перечень участвующих в программе финансовых организаций будет обновляться в специальном разделе на сайте ФНС.Кроме того, сроки проверки права на вычеты и возврата средств сократятся более чем вдвое — с четырех до полутора месяцев. При наличии права на получение вычета ФНС направит в личный кабинет предзаполненное заявление для утверждения. Налогоплательщики смогут отследить процесс получения вычета — с момента подписания этого документа до возврата налога.
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налоговый вычет, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), владимир путин, москва, общество, экономика

В России упростят порядок получения налоговых вычетов

00:24 01.05.2021 (обновлено: 11:41 01.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудники нового флагманского центра МФЦ в ТЦ "Щелковский" в Москве
Сотрудники нового флагманского центра МФЦ в ТЦ Щелковский в Москве - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. C 21 мая россияне получат возможность оформлять вычеты из НДФЛ (налога на доходы физических лиц) в упрощенном порядке через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон 20 апреля.
Теперь налогоплательщикам не придется заполнять декларацию и собирать подтверждающие документы для получения вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по ипотеке, а также по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.
Всю необходимую информацию налоговая получит от банков, которые смогут присоединиться к такому обмену в добровольном порядке. Перечень участвующих в программе финансовых организаций будет обновляться в специальном разделе на сайте ФНС.
Кроме того, сроки проверки права на вычеты и возврата средств сократятся более чем вдвое — с четырех до полутора месяцев. При наличии права на получение вычета ФНС направит в личный кабинет предзаполненное заявление для утверждения. Налогоплательщики смогут отследить процесс получения вычета — с момента подписания этого документа до возврата налога.
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налоговый вычетРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)Владимир ПутинМоскваОбществоЭкономика
 
 
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