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В России упростят порядок получения налоговых вычетов
В России упростят порядок получения налоговых вычетов
C 21 мая россияне получат возможность оформлять вычеты из НДФЛ (налога на доходы физических лиц) в упрощенном порядке через личный кабинет на сайте Федеральной... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T00:24
2021-05-01T00:24
2021-05-01T11:41
налоговый вычет
россия
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. C 21 мая россияне получат возможность оформлять вычеты из НДФЛ (налога на доходы физических лиц) в упрощенном порядке через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон 20 апреля.Теперь налогоплательщикам не придется заполнять декларацию и собирать подтверждающие документы для получения вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по ипотеке, а также по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.Всю необходимую информацию налоговая получит от банков, которые смогут присоединиться к такому обмену в добровольном порядке. Перечень участвующих в программе финансовых организаций будет обновляться в специальном разделе на сайте ФНС.Кроме того, сроки проверки права на вычеты и возврата средств сократятся более чем вдвое — с четырех до полутора месяцев. При наличии права на получение вычета ФНС направит в личный кабинет предзаполненное заявление для утверждения. Налогоплательщики смогут отследить процесс получения вычета — с момента подписания этого документа до возврата налога.
https://ria.ru/20210429/zakony-1730437718.html
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налоговый вычет, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), владимир путин, москва, общество, экономика