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Володин призвал правительство и ЦБ задуматься о просьбах россиян
Володин призвал правительство и ЦБ задуматься о просьбах россиян
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что коллеги из правительства и Центрального банка России, увидев "наказ" жителей депутатам, "задумаются"... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T18:42
2021-05-01T21:57
россия
госдума рф
вячеслав володин
саратов
политика
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что коллеги из правительства и Центрального банка России, увидев "наказ" жителей депутатам, "задумаются" об этом.Ранее Володин в ходе визита в Саратов в рамках региональной недели пообщался с местной жительницей — пенсионеркой Анной Александровной, которая пожаловалась спикеру на злоупотребления властью в России, коррупцию и другие проблемы, на что Володин ответил ей, что "все закончится" и что это "зависит от нас", видео встречи было опубликовано в аккаунте политика в Instagram."Все то, что вы видели в ходе рабочей поездки, — это обязательства. Выполняя их, мы повышаем качество и эффективность власти. Наши коллеги из правительства России, Центрального банка, которые, увидев наказ жителей в новостях федерального уровня, надеюсь, задумаются", — написал в своем Telegram-канале Володин в субботу.Он добавил, что "все говорят о необходимости разговаривать с людьми, слушать и слышать их". "Но правильно было бы услышать и тот диалог, который идет с избирателями у депутатов в ходе встреч в регионах, и в Госдуме, когда депутаты задают вопросы, заслушивая министров. Они непридуманные. Это то, о чем спрашивают наши избиратели, граждане нашей страны — вот такие бабушки, как Анна Александровна, молодые люди. И ждут от нас, что эти темы мы обозначим и перед председателем Центрального банка, генеральным прокурором, министрами", — подчеркнул парламентарий.
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РИА Новости
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Володин рассказал о беседе с пенсионеркой в Саратове
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Саратов в рамках региональной недели пообщался с местной жительницей-пенсионеркой, которая пожаловалась спикеру на злоупотребления властью в России, коррупцию и другие проблемы.
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россия, госдума рф, вячеслав володин, саратов, политика

Володин призвал правительство и ЦБ задуматься о просьбах россиян

18:42 01.05.2021 (обновлено: 21:57 01.05.2021)
 
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что коллеги из правительства и Центрального банка России, увидев "наказ" жителей депутатам, "задумаются" об этом.
Ранее Володин в ходе визита в Саратов в рамках региональной недели пообщался с местной жительницей — пенсионеркой Анной Александровной, которая пожаловалась спикеру на злоупотребления властью в России, коррупцию и другие проблемы, на что Володин ответил ей, что "все закончится" и что это "зависит от нас", видео встречи было опубликовано в аккаунте политика в Instagram.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Саратов в рамках региональной недели пообщался с местной жительницей-пенсионеркой - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля, 19:50
Саратовские власти рассказали о пенсионерке, пожаловавшейся Володину
"Все то, что вы видели в ходе рабочей поездки, — это обязательства. Выполняя их, мы повышаем качество и эффективность власти. Наши коллеги из правительства России, Центрального банка, которые, увидев наказ жителей в новостях федерального уровня, надеюсь, задумаются", — написал в своем Telegram-канале Володин в субботу.
Он добавил, что "все говорят о необходимости разговаривать с людьми, слушать и слышать их". "Но правильно было бы услышать и тот диалог, который идет с избирателями у депутатов в ходе встреч в регионах, и в Госдуме, когда депутаты задают вопросы, заслушивая министров. Они непридуманные. Это то, о чем спрашивают наши избиратели, граждане нашей страны — вот такие бабушки, как Анна Александровна, молодые люди. И ждут от нас, что эти темы мы обозначим и перед председателем Центрального банка, генеральным прокурором, министрами", — подчеркнул парламентарий.
 
РоссияГосдума РФВячеслав ВолодинСаратовПолитика
 
 
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