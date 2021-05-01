https://ria.ru/20210501/volodin-1730858751.html

Володин призвал правительство и ЦБ задуматься о просьбах россиян

Володин призвал правительство и ЦБ задуматься о просьбах россиян

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что коллеги из правительства и Центрального банка России, увидев "наказ" жителей депутатам, "задумаются"... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T18:42

2021-05-01T18:42

2021-05-01T21:57

россия

госдума рф

вячеслав володин

саратов

политика

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что коллеги из правительства и Центрального банка России, увидев "наказ" жителей депутатам, "задумаются" об этом.Ранее Володин в ходе визита в Саратов в рамках региональной недели пообщался с местной жительницей — пенсионеркой Анной Александровной, которая пожаловалась спикеру на злоупотребления властью в России, коррупцию и другие проблемы, на что Володин ответил ей, что "все закончится" и что это "зависит от нас", видео встречи было опубликовано в аккаунте политика в Instagram."Все то, что вы видели в ходе рабочей поездки, — это обязательства. Выполняя их, мы повышаем качество и эффективность власти. Наши коллеги из правительства России, Центрального банка, которые, увидев наказ жителей в новостях федерального уровня, надеюсь, задумаются", — написал в своем Telegram-канале Володин в субботу.Он добавил, что "все говорят о необходимости разговаривать с людьми, слушать и слышать их". "Но правильно было бы услышать и тот диалог, который идет с избирателями у депутатов в ходе встреч в регионах, и в Госдуме, когда депутаты задают вопросы, заслушивая министров. Они непридуманные. Это то, о чем спрашивают наши избиратели, граждане нашей страны — вот такие бабушки, как Анна Александровна, молодые люди. И ждут от нас, что эти темы мы обозначим и перед председателем Центрального банка, генеральным прокурором, министрами", — подчеркнул парламентарий.

https://ria.ru/20210430/volodin-1730770010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Володин рассказал о беседе с пенсионеркой в Саратове Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Саратов в рамках региональной недели пообщался с местной жительницей-пенсионеркой, которая пожаловалась спикеру на злоупотребления властью в России, коррупцию и другие проблемы. 2021-05-01T18:42 true PT1M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, госдума рф, вячеслав володин, саратов, политика