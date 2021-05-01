Волков назвал себя "руководителем аппарата" Навального
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГлава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков отвечает на вопросы журналистов у здания Симоновского суда Москвы. 2 октября 2017
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Сотрудник "Фонда борьбы с коррупцией"*, бывший координатор региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков, назвал себя "руководителем аппарата" Навального после роспуска сети штабов и включения их в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.
Ранее Волков объявил о роспуске сети штабов, поскольку сохранение структуры "немедленно будет подведено под статью об экстремизме". В пятницу общественное движение "Штабы Навального" включено Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
"Да, руководитель аппарата, политической команды", - заявил Волков в эфире телеканала "Дождь", отвечая на вопрос о занимаемой должности после роспуска сети штабов Навального.
Мосгорсуд на этой неделе удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении мер предварительной защиты в виде запрета определенных действий в отношении ФБК* и "Фонда защиты прав граждан"*. До этого прокуратура аналогичным образом ограничила работу общественного движения "Штабы Навального"**.
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Вышеуказанным организациям запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, пользоваться финансовыми услугами, не касающимися уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Решения приняты в рамках иска прокуратуры Москвы о признании ФБК*, ФЗПГ* и "Штабов Навального"** экстремистскими организациями. Ранее пресс-служба ведомства-заявителя указывала, что они "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации". Мосгорсуд рассмотрит иск 17 мая.
*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
**Организация, признанная причастной к экстремизму.
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