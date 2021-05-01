https://ria.ru/20210501/volkov-1730824956.html

Волков назвал себя "руководителем аппарата" Навального

Волков назвал себя "руководителем аппарата" Навального

Сотрудник "Фонда борьбы с коррупцией"*, бывший координатор региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков, назвал себя "руководителем аппарата" Навального РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T12:46

2021-05-01T12:46

2021-05-01T12:46

россия

фонд борьбы с коррупцией

леонид волков

алексей навальный

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

москва

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Сотрудник "Фонда борьбы с коррупцией"*, бывший координатор региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков, назвал себя "руководителем аппарата" Навального после роспуска сети штабов и включения их в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.Ранее Волков объявил о роспуске сети штабов, поскольку сохранение структуры "немедленно будет подведено под статью об экстремизме". В пятницу общественное движение "Штабы Навального" включено Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.Мосгорсуд на этой неделе удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении мер предварительной защиты в виде запрета определенных действий в отношении ФБК* и "Фонда защиты прав граждан"*. До этого прокуратура аналогичным образом ограничила работу общественного движения "Штабы Навального"**.Вышеуказанным организациям запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, пользоваться финансовыми услугами, не касающимися уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.Решения приняты в рамках иска прокуратуры Москвы о признании ФБК*, ФЗПГ* и "Штабов Навального"** экстремистскими организациями. Ранее пресс-служба ведомства-заявителя указывала, что они "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации". Мосгорсуд рассмотрит иск 17 мая.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.**Организация, признанная причастной к экстремизму.

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд борьбы с коррупцией, леонид волков, алексей навальный, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), москва