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Житель Дагестана застрелил соседа во время бытовой ссоры
Житель Дагестана застрелил соседа во время бытовой ссоры
Житель Дагестана в ходе бытовой ссоры выстрелил из оружия в двух соседей, один из них погиб на месте, женщина госпитализирована с тяжёлыми ранениями, сообщает... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T00:59
2021-05-01T01:01
россия
республика дагестан
махачкала
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 1 мая - РИА Новости. Житель Дагестана в ходе бытовой ссоры выстрелил из оружия в двух соседей, один из них погиб на месте, женщина госпитализирована с тяжёлыми ранениями, сообщает пресс-служба МВД по региону.По информации ведомства, пострадавший мужчина от полученных огнестрельных ранений скончался на месте, женщина госпитализирована в местную больницу. Установлено, что причиной конфликта послужила бытовая ссора.Правоохранители разыскивают подозреваемого в совершении преступления.Собранный полицейскими по данному факту материал передан в СУСК России по Республике Дагестан.
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россия, республика дагестан, махачкала, происшествия

Житель Дагестана застрелил соседа во время бытовой ссоры

00:59 01.05.2021 (обновлено: 01:01 01.05.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции едет по дороге
Автомобиль полиции едет по дороге - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МАХАЧКАЛА, 1 мая - РИА Новости. Житель Дагестана в ходе бытовой ссоры выстрелил из оружия в двух соседей, один из них погиб на месте, женщина госпитализирована с тяжёлыми ранениями, сообщает пресс-служба МВД по региону.
"В пятницу в полицию Избербаша поступила информация о том, что примерно в 19:35 возле одного из домов по Аллее Дружбы Народов 63-летний Гаджикерим Гашимов в ходе возникшего скандала произвел из оружия неустановленного образца несколько выстрелов в двоих местных жителей, являющихся его соседями, 41-летнего мужчину и его 63-летнюю мать, после чего скрылся с места происшествия в неизвестном направлении на автомобиле "ВАЗ-111740"", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, пострадавший мужчина от полученных огнестрельных ранений скончался на месте, женщина госпитализирована в местную больницу. Установлено, что причиной конфликта послужила бытовая ссора.
Правоохранители разыскивают подозреваемого в совершении преступления.
Собранный полицейскими по данному факту материал передан в СУСК России по Республике Дагестан.
суд - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
8 марта, 13:50
В Приангарье пенсионер убил соседа из-за пары ботинок
 
РоссияРеспублика ДагестанМахачкалаПроисшествия
 
 
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