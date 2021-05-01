https://ria.ru/20210501/ubiystvo-1730793636.html

Житель Дагестана застрелил соседа во время бытовой ссоры

Житель Дагестана застрелил соседа во время бытовой ссоры

Житель Дагестана в ходе бытовой ссоры выстрелил из оружия в двух соседей, один из них погиб на месте, женщина госпитализирована с тяжёлыми ранениями, сообщает... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T00:59

2021-05-01T00:59

2021-05-01T01:01

россия

республика дагестан

махачкала

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 1 мая - РИА Новости. Житель Дагестана в ходе бытовой ссоры выстрелил из оружия в двух соседей, один из них погиб на месте, женщина госпитализирована с тяжёлыми ранениями, сообщает пресс-служба МВД по региону.По информации ведомства, пострадавший мужчина от полученных огнестрельных ранений скончался на месте, женщина госпитализирована в местную больницу. Установлено, что причиной конфликта послужила бытовая ссора.Правоохранители разыскивают подозреваемого в совершении преступления.Собранный полицейскими по данному факту материал передан в СУСК России по Республике Дагестан.

https://radiosputnik.ria.ru/20210308/prigovor-1600348178.html

россия

махачкала

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика дагестан, махачкала, происшествия