https://ria.ru/20210501/turtsiya-1730855028.html
Турция готова поддержать урегулирование между Таджикистаном и Киргизией
Турция готова поддержать урегулирование между Таджикистаном и Киргизией
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров с таджикским и киргизским коллегами Сироджиддином Мухриддином и Русланом Казакбаевым выразил... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T18:04
2021-05-01T18:04
2021-05-01T18:20
ситуация на границе киргизии и таджикистана
руслан казакбаев
мевлют чавушоглу
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таджикистан
киргизия
в мире
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АНКАРА / ДУШАНБЕ, 1 мая - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров с таджикским и киргизским коллегами Сироджиддином Мухриддином и Русланом Казакбаевым выразил готовность оказать поддержку урегулированию конфликта между Таджикистаном и Киргизией, сообщил РИА Новости источник в МИД республики в субботу.Ранее в субботу глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев после переговоров со своим таджикским коллегой Саймумином Ятимовым сообщил, что Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе.Как в свою очередь сообщили РИА Новости в Департаменте информации МИД Таджикистана, Мухриддин проинформировал Чавушоглу "об инцидентах на границе с Киргизией и достигнутых договорённостях", в том числе о принятом решении о "прекращении огня и готовности сторон урегулировать возникшую ситуацию путем переговоров с использованием политико-дипломатических методов"."Таджикистан твердо намерен решать данную ситуацию посредством переговоров и взаимоприемлемых формул с учетом национальных интересов", - сказал Мухриддин.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, руслан казакбаев, мевлют чавушоглу, турция, таджикистан, киргизия, в мире
АНКАРА / ДУШАНБЕ, 1 мая - РИА Новости.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
в ходе телефонных переговоров с таджикским и киргизским коллегами Сироджиддином Мухриддином и Русланом Казакбаевым
выразил готовность оказать поддержку урегулированию конфликта между Таджикистаном
и Киргизией
, сообщил РИА Новости источник в МИД республики в субботу.
Ранее в субботу глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев после переговоров со своим таджикским коллегой Саймумином Ятимовым сообщил, что Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе.
"Наш министр провел отдельные переговоры с главами МИД Таджикистана и Киргизии. Заявив, что самое большое наше желание - урегулирование проблемы между двумя братскими странами мирными методами, он отметил, что Турция готова оказать в этом вопросе необходимую поддержку, и выразил удовлетворение достигнутой договоренностью о перемирии", - сообщил источник.
Как в свою очередь сообщили РИА Новости в Департаменте информации МИД Таджикистана, Мухриддин проинформировал Чавушоглу "об инцидентах на границе с Киргизией и достигнутых договорённостях", в том числе о принятом решении о "прекращении огня и готовности сторон урегулировать возникшую ситуацию путем переговоров с использованием политико-дипломатических методов".
"Таджикистан твердо намерен решать данную ситуацию посредством переговоров и взаимоприемлемых формул с учетом национальных интересов", - сказал Мухриддин.
Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.