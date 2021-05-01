https://ria.ru/20210501/turtsiya-1730855028.html

Турция готова поддержать урегулирование между Таджикистаном и Киргизией

Турция готова поддержать урегулирование между Таджикистаном и Киргизией

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров с таджикским и киргизским коллегами Сироджиддином Мухриддином и Русланом Казакбаевым выразил... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T18:04

2021-05-01T18:04

2021-05-01T18:20

ситуация на границе киргизии и таджикистана

руслан казакбаев

мевлют чавушоглу

турция

таджикистан

киргизия

в мире

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АНКАРА / ДУШАНБЕ, 1 мая - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров с таджикским и киргизским коллегами Сироджиддином Мухриддином и Русланом Казакбаевым выразил готовность оказать поддержку урегулированию конфликта между Таджикистаном и Киргизией, сообщил РИА Новости источник в МИД республики в субботу.Ранее в субботу глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев после переговоров со своим таджикским коллегой Саймумином Ятимовым сообщил, что Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе.Как в свою очередь сообщили РИА Новости в Департаменте информации МИД Таджикистана, Мухриддин проинформировал Чавушоглу "об инцидентах на границе с Киргизией и достигнутых договорённостях", в том числе о принятом решении о "прекращении огня и готовности сторон урегулировать возникшую ситуацию путем переговоров с использованием политико-дипломатических методов"."Таджикистан твердо намерен решать данную ситуацию посредством переговоров и взаимоприемлемых формул с учетом национальных интересов", - сказал Мухриддин.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.

https://ria.ru/20210501/razgovor-1730849892.html

турция

таджикистан

киргизия

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ситуация на границе киргизии и таджикистана, руслан казакбаев, мевлют чавушоглу, турция, таджикистан, киргизия, в мире