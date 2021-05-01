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Турция готова поддержать урегулирование между Таджикистаном и Киргизией
Турция готова поддержать урегулирование между Таджикистаном и Киргизией
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров с таджикским и киргизским коллегами Сироджиддином Мухриддином и Русланом Казакбаевым выразил... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T18:04
2021-05-01T18:20
ситуация на границе киргизии и таджикистана
руслан казакбаев
мевлют чавушоглу
турция
таджикистан
киргизия
в мире
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АНКАРА / ДУШАНБЕ, 1 мая - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров с таджикским и киргизским коллегами Сироджиддином Мухриддином и Русланом Казакбаевым выразил готовность оказать поддержку урегулированию конфликта между Таджикистаном и Киргизией, сообщил РИА Новости источник в МИД республики в субботу.Ранее в субботу глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев после переговоров со своим таджикским коллегой Саймумином Ятимовым сообщил, что Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе.Как в свою очередь сообщили РИА Новости в Департаменте информации МИД Таджикистана, Мухриддин проинформировал Чавушоглу "об инцидентах на границе с Киргизией и достигнутых договорённостях", в том числе о принятом решении о "прекращении огня и готовности сторон урегулировать возникшую ситуацию путем переговоров с использованием политико-дипломатических методов"."Таджикистан твердо намерен решать данную ситуацию посредством переговоров и взаимоприемлемых формул с учетом национальных интересов", - сказал Мухриддин.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, руслан казакбаев, мевлют чавушоглу, турция, таджикистан, киргизия, в мире

Турция готова поддержать урегулирование между Таджикистаном и Киргизией

18:04 01.05.2021 (обновлено: 18:20 01.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции по итогам седьмого заседания Совместной группы стратегического планирования под председательством глав МИД Рф и Турции
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции по итогам седьмого заседания Совместной группы стратегического планирования под председательством глав МИД Рф и Турции - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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АНКАРА / ДУШАНБЕ, 1 мая - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров с таджикским и киргизским коллегами Сироджиддином Мухриддином и Русланом Казакбаевым выразил готовность оказать поддержку урегулированию конфликта между Таджикистаном и Киргизией, сообщил РИА Новости источник в МИД республики в субботу.
Ранее в субботу глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев после переговоров со своим таджикским коллегой Саймумином Ятимовым сообщил, что Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе.

"Наш министр провел отдельные переговоры с главами МИД Таджикистана и Киргизии. Заявив, что самое большое наше желание - урегулирование проблемы между двумя братскими странами мирными методами, он отметил, что Турция готова оказать в этом вопросе необходимую поддержку, и выразил удовлетворение достигнутой договоренностью о перемирии", - сообщил источник.

Как в свою очередь сообщили РИА Новости в Департаменте информации МИД Таджикистана, Мухриддин проинформировал Чавушоглу "об инцидентах на границе с Киргизией и достигнутых договорённостях", в том числе о принятом решении о "прекращении огня и готовности сторон урегулировать возникшую ситуацию путем переговоров с использованием политико-дипломатических методов".
"Таджикистан твердо намерен решать данную ситуацию посредством переговоров и взаимоприемлемых формул с учетом национальных интересов", - сказал Мухриддин.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
Вчера, 17:04
Лавров провел телефонный разговор с главами МИД Киргизии и Таджикистана
Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.
 
Ситуация на границе Киргизии и ТаджикистанаРуслан КазакбаевМевлют ЧавушоглуТурцияТаджикистанКиргизияВ мире
 
 
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