https://ria.ru/20210501/traur-1730799784.html

Киргизия объявила траур по жертвам конфликта на границе с Таджикистаном

Киргизия объявила траур по жертвам конфликта на границе с Таджикистаном

Траур по погибшим в конфликте на границе с Таджикистаном объявлен в Киргизии 1-2 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T06:42

2021-05-01T06:42

2021-05-01T08:50

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БИШКЕК, 1 мая - РИА Новости. Траур по погибшим в конфликте на границе с Таджикистаном объявлен в Киргизии 1-2 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.По его словам, в дни траура на всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телеканалам рекомендуют отменить развлекательные мероприятия и передачи."Правительству Кыргызской Республики совместно с органами местного самоуправления принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим", - также говорится в указе, подписанном Жапаровым.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.

https://ria.ru/20210430/deeskalatsiya-1730716350.html

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ситуация на границе киргизии и таджикистана, бишкек, таджикистан, киргизия, в мире