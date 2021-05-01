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Киргизия объявила траур по жертвам конфликта на границе с Таджикистаном
Киргизия объявила траур по жертвам конфликта на границе с Таджикистаном
Траур по погибшим в конфликте на границе с Таджикистаном объявлен в Киргизии 1-2 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T06:42
2021-05-01T06:42
2021-05-01T08:50
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БИШКЕК, 1 мая - РИА Новости. Траур по погибшим в конфликте на границе с Таджикистаном объявлен в Киргизии 1-2 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.По его словам, в дни траура на всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телеканалам рекомендуют отменить развлекательные мероприятия и передачи."Правительству Кыргызской Республики совместно с органами местного самоуправления принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим", - также говорится в указе, подписанном Жапаровым.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, бишкек, таджикистан, киргизия, в мире
БИШКЕК, 1 мая - РИА Новости.
Траур по погибшим в конфликте на границе с Таджикистаном
объявлен в Киргизии
1-2 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому 1-2 мая 2021 года объявлены днями национального траура в Кыргызской Республике", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, в дни траура на всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телеканалам рекомендуют отменить развлекательные мероприятия и передачи.
"Правительству Кыргызской Республики совместно с органами местного самоуправления принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим", - также говорится в указе, подписанном Жапаровым.
Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.