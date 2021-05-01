https://ria.ru/20210501/tramp-1730778113.html

Трамп обещал вернуться — за океаном не верят своему счастью

Трамп обещал вернуться — за океаном не верят своему счастью

"Стопроцентно подумываю о президентской гонке, и я уверен, нас ждет успех", — заявил в свежем интервью Дональд Трамп. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T08:00

2021-05-01T08:00

2021-05-01T08:05

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"Стопроцентно подумываю о президентской гонке, и я уверен, нас ждет успех", — заявил в свежем интервью Дональд Трамп. "Классный!", "лучший из всех президентов!", "скучаем по тебе!" — взорвались американские соцсети. "Он должен сделать это ради всех нормальных мужчин и женщин на планете" — данный комментарий хорошо резюмирует мысли трампистов. Нет, это еще не официальное объявление о намерении идти на выборы. Трамп говорит, что сейчас такое решение было бы преждевременно: "Это повлияло бы на фандрайзинг и другие штуки. Все это… Как бы… Безумно сложно… Вся эта система фандрайзинга. Законы, честно говоря, ужасно архаичные и тупые".В переводе на человеческий язык, Трамп опасается, что если он заявится на участие в президентской гонке слишком рано, то его спонсоров начнут буквально уничтожать — разорят их бизнесы, затаскают по судам, а то и физически прикончат. Однако уже в августе на республиканской конвенции Трамп вполне может объявить о своих амбициях официально.Слишком рано? Однако по американским меркам ничего странного в этом нет. Выборы-2024 с их раскладами и возможными кандидатами общественность принялась обсуждать еще до инаугурации нового президента, получившего в народе ласковое прозвище Джо-Сорос-Байден. Букмекеры уже вовсю принимают ставки на то, кто станет следующим президентом США.Обычно президент, проигравший выборы, выбывал из гонки за Белый дом навсегда. Как-то по умолчанию он считался лузером, и однопартийцы связываться с ним больше не желали. Случай с Трампом, однако, совсем другой. И он сам, и миллионы его сторонников считают, что он честно выиграл выборы-2020, набрав голосов больше, чем любой другой действующий президент в истории. Некоторые особо одаренные трамписты вообще верят, что Трамп договорился с военными, те признали его главнокомандующим и он по-прежнему рулит страной из некоего бункера, скинув тандему Байден — Харрис лишь самые ничтожные вопросы. Это, конечно, городская легенда (на самом деле Трамп сидит в Мар-де-Лаго и руководит разве что кедди на поле для гольфа), однако даже она показывает, насколько народные массы верят в своего президента.Если Трамп захочет вернуться, у него действительно есть серьезные шансы. На него работает само время. Конечно, массированная пропаганда демократов и организованный террор Black Lives Matter чудовищно давят на психику избирателей. Однако реальная жизнь американцев при Джо Байдене ухудшается невиданными темпами — причем независимо от их политической ориентации.На южной границе бушует полномасштабный мигрантский кризис. Руководство страны разрешило въезжать в США всем несовершеннолетним гражданам Южной и Латинской Америки, и те массово повалили за американской мечтой. Жители приграничных штатов столкнулись с неслыханным ростом преступлений.Штаты "ржавого пояса" лишились последних надежд на возвращение в страну рабочих мест. Байден повышает налоги, это означает, что бедняки будут платить еще больше, богачи укроются в офшорах, а крупные компании станут еще быстрее выводить активы из страны. Массовая безработица станет хронической.Зеленые инициативы президента грозят погубить экономику Техаса и других нефтедобывающих штатов. Если они будут осуществлены, первое, что ожидает домохозяйства по всей стране, — невиданный рост цен на электричество. Он потянет за собой цены на все.Одновременно страну раскалывают попытки демократов доломать Вторую поправку — право американцев на ношение оружия, которое для многих граждан является просто священным тотемом.Это не считая таких "мелочей", как хроническое недоедание миллионов работающих американцев. Об этой проблеме пишут и научные издания, и сугубо официальные СМИ. По их оценкам, в США регулярно голодают 13-16 процентов американцев. Особенно страдают семьи с детьми.Пандемия коронавируса, продолжающая косить американцев, расовая война, разжигаемая Демпартией, сюрреалистическое лоббирование трансгендеров — все это идет в комплекте. Казалось бы, Трампу можно вообще ничего не делать — просто играть в гольф и ждать, когда измученное население сметет Демпартию и на блюдечке преподнесет ему победу на следующих выборах.Кого вообще Демпартия может противопоставить Трампу в 2024-м? Во-первых, самого действующего президента. К тому времени почтенному Джо Байдену будет 82 года, и как он будет себя чувствовать, можно только гадать. Во-вторых, по американской традиции нынешнего вице-президента — Камалу Харрис. Эта дама вплоть до 2020 года никогда не была публичным политиком. Стартом ее карьеры в истеблишменте стала довольно сомнительная связь с женатым мэром Сан-Франциско. Ее пребывание на посту генпрокурора Калифорнии сопровождалось разнообразными скандалами. Пока не очень понятно, какие достижения Камала сможет предъявить избирателям в 2024-м.И это уж не говоря о таких откровенно карнавальных вариантах, как, например, Меган Маркл. Супругу принца Гарри стали сватать в Белый дом сразу после ее скандального интервью с Опрой Уинфри. Пошел в массы хештег "Меган в президенты!". Объявился даже сайт потенциальной кандидатки — https://www.meghanforpresident.com.Средней руки актриса, начинавшая в фильмах для взрослых, единственным достижением которой стала успешная организация женитьбы на себе британского принца? Женщина, никогда не имевшая ничего общего с политикой или вообще с какой-нибудь внятной профессией? Серьезно?Однако у Меган подходящая биография, правильный гендер и оттенок кожи. Ее открыто спонсирует видный чернокожий миллиардер Тайлер Перри и официально опекает семейство Редстоунов (собственники корпорации Viacom CBS). Они вполне смогут навязывать ее электорату с каждого экрана, хотя шансы на честную победу у Маркл ничтожны.И тем не менее с реальными шансами Трампа тоже далеко не все радужно. У его политических противников есть мощный админресурс и полный контроль информационного поля. Под предлогом пандемии — или под любой другой отговоркой, хоть того же глобального потепления, — они попытаются запереть избирателей по домам и максимально продвинуть голосование по почте. Заочное голосование откроет невиданный простор для фальсификаций.Если же редкий избиратель доберется до участка самолично, то там его будут поджидать боевики BLM. Они будут осуществлять чисто физический прессинг в пользу демократического кандидата. Все это уже было на выборах-2020 и в большем масштабе повторится в 2024-м.Ну и как можно было понять, Трампа беспощадно зачистили из интернета. Сегодня у него не просто нет аккаунтов в соцсетях. Крупнейшие поисковики целенаправленно "топят" его высказывания, интервью, мнения его сторонников. Семидесяти пяти миллионов трампистов в США и миллионов их симпатизантов по всему миру как бы не существует в природе — настолько плотно перекрыт им доступ в инфополе.Сегодня в Мар-де-Лаго Трамп встречается с политиками со всего земного шара, обсуждая проблемы с народным волеизъявлением в США. Три дня назад он разговаривал, например, с Найджелом Фараджем, лидером британской партии Brexit. Фарадж рассказывал о злоупотреблениях с заочным голосованием в Британии и об опыте Франции, где голосование по почте вообще запретили законом.У экс-президента США есть огромный моральный ресурс — поддержка "нормальных мужчин и женщин всей планеты". Хорошо бы, он сумел им воспользоваться.

https://ria.ru/20210428/tramp-1730386162.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210430/1730749818.html

https://ria.ru/20210430/bayden-1730620073.html

https://ria.ru/20210430/bayden-1730704033.html

https://ria.ru/20210429/bayden-1730419580.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210430/garri-1730648964.html

https://ria.ru/20210310/rasizm-1600484480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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опра уинфри, дональд трамп, джо байден, сша, авторы, мнение - авторы, в мире