https://ria.ru/20210501/tekhnika-1730814274.html
Источник в Душанбе опроверг сообщения о стягивании техники к границе
Источник в Душанбе опроверг сообщения о стягивании техники к границе
Источник в Госкомитете нацбезопасности Таджикистана опроверг РИА Новости сообщения о передвижении военной техники на границе с Киргизией, в районе которой ранее РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T10:51
2021-05-01T10:51
2021-05-01T11:24
ситуация на границе киргизии и таджикистана
душанбе
таджикистан
киргизия
безопасность
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ДУШАНБЕ, 1 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Источник в Госкомитете нацбезопасности Таджикистана опроверг РИА Новости сообщения о передвижении военной техники на границе с Киргизией, в районе которой ранее произошел вооруженный конфликт и погибли люди.Погранслужба Киргизии ранее в субботу заявила, что зафиксировала передвижение таджикской военной техники в сторону границы.По его данным, обстановка в зоне конфликта сейчас контролируется, таджикская сторона не нарушает достигнутые соглашения. Источник в мэрии приграничного города Исфара заявил РИА Новости, что с киргизской стороны с утра были слышны одиночные выстрелы.РИА Новости пока не располагает комментариями киргизской стороны.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Окончательное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.Накануне президент Киргизии Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон договорились решить конфликт на границе двух государств мирным путем.
https://ria.ru/20210430/putin-1730670110.html
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, душанбе, таджикистан, киргизия, безопасность, в мире
ДУШАНБЕ, 1 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Источник в Госкомитете нацбезопасности Таджикистана опроверг РИА Новости сообщения о передвижении военной техники на границе с Киргизией, в районе которой ранее произошел вооруженный конфликт и погибли люди.
Погранслужба Киргизии ранее в субботу заявила, что зафиксировала передвижение таджикской военной техники в сторону границы.
"Техника была отведена накануне в первой половине дня на линию госграницы согласно договоренностям, достигнутым главами ГКНБ Таджикистана и Киргизии. Никакого ее (военной техники - ред.) движения на линии границ нет, военная техника отправлена в места дислокации", - сказал собеседник агентства в субботу.
По его данным, обстановка в зоне конфликта сейчас контролируется, таджикская сторона не нарушает достигнутые соглашения. Источник в мэрии приграничного города Исфара заявил РИА Новости, что с киргизской стороны с утра были слышны одиночные выстрелы.
РИА Новости пока не располагает комментариями киргизской стороны.
Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии
и Таджикистана
29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Окончательное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.
Накануне президент Киргизии Садыр Жапаров
и глава Таджикистана Эмомали Рахмон
договорились решить конфликт на границе двух государств мирным путем.