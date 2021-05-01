https://ria.ru/20210501/tekhnika-1730814274.html

Источник в Душанбе опроверг сообщения о стягивании техники к границе

Источник в Душанбе опроверг сообщения о стягивании техники к границе

Источник в Госкомитете нацбезопасности Таджикистана опроверг РИА Новости сообщения о передвижении военной техники на границе с Киргизией, в районе которой ранее РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T10:51

2021-05-01T10:51

2021-05-01T11:24

ситуация на границе киргизии и таджикистана

душанбе

таджикистан

киргизия

безопасность

в мире

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ДУШАНБЕ, 1 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Источник в Госкомитете нацбезопасности Таджикистана опроверг РИА Новости сообщения о передвижении военной техники на границе с Киргизией, в районе которой ранее произошел вооруженный конфликт и погибли люди.Погранслужба Киргизии ранее в субботу заявила, что зафиксировала передвижение таджикской военной техники в сторону границы.По его данным, обстановка в зоне конфликта сейчас контролируется, таджикская сторона не нарушает достигнутые соглашения. Источник в мэрии приграничного города Исфара заявил РИА Новости, что с киргизской стороны с утра были слышны одиночные выстрелы.РИА Новости пока не располагает комментариями киргизской стороны.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Окончательное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.Накануне президент Киргизии Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон договорились решить конфликт на границе двух государств мирным путем.

https://ria.ru/20210430/putin-1730670110.html

https://ria.ru/20210430/konflikt-1730602589.html

душанбе

таджикистан

киргизия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на границе киргизии и таджикистана, душанбе, таджикистан, киргизия, безопасность, в мире