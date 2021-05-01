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В Киргизии заявили о стягивании Таджикистаном военной техники к границе
В Киргизии заявили о стягивании Таджикистаном военной техники к границе
Погранслужба Киргизии зафиксировала передвижение таджикской военной техники в сторону границы в районе конфликта, сообщил РИА Новости представитель ведомства. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T09:17
2021-05-01T09:17
2021-05-01T09:37
ситуация на границе киргизии и таджикистана
таджикистан
киргизия
безопасность
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БИШКЕК, 1 мая — РИА Новости. Погранслужба Киргизии зафиксировала передвижение таджикской военной техники в сторону границы в районе конфликта, сообщил РИА Новости представитель ведомства.По его словам, к 8:30 мск обстановка на киргизско-таджикском участке границы характеризовалась как "относительно напряженная".Конфликт между жителями приграничных районов Киргизии и Таджикистана разгорелся 29 апреля и перерос в вооруженное противостояние пограничников. Столкновения длились более шести часов, с обеих сторон погибли около 40 человек, более 200 пострадали. Вечером 29 апреля Бишкек и Душанбе договорились о прекращении огня и отводе сил, но на следующий день перестрелки возобновились. Окончательного перемирия стороны достигли ближе к вечеру. Как заявлял губернатор приграничной Баткенской области Омурбек Суваналиев, все таджикские военные покинули территорию Киргизии.
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, безопасность, в мире