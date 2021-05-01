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Лавров провел телефонный разговор с главами МИД Киргизии и Таджикистана
Лавров провел телефонный разговор с главами МИД Киргизии и Таджикистана
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с коллегами из Киргизии и Таджикистана ситуацию на киргизско-таджикской границе, говорится в сообщении МИД РФ. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T17:04
2021-05-01T17:04
2021-05-01T17:06
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с коллегами из Киргизии и Таджикистана ситуацию на киргизско-таджикской границе, говорится в сообщении МИД РФ."1 мая с.г. по инициативе российской стороны состоялись телефонные разговоры Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Киргизской Республики Русланом Казакбаевым и Республики Таджикистан Сироджиддином Мухриддином, в ходе которых рассмотрена ситуация, сложившаяся в результате вооруженных столкновений на киргизско-таджикской границе", - отмечается в сообщении.При этом Россия готова и далее оказывать все необходимое содействие этому процессу в соответствии с принципами стратегического партнёрства и союзничества с Киргизией и Таджикистаном, добавили в министерстве.Ранее в субботу глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев после переговоров со своим таджикским коллегой Саймумином Ятимовым сообщил, что Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.
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Стрельба на границе Киргизии и Таджикистана
Конфликт на таджикско-киргизской границе перерос в военный. Поводом послужил бытовой вопрос установки камер на столбе линии электропередачи таджикской стороной в Баткенском районе Киргизии. Это вызвало недовольство местных жителей и привело к стычке. Подключились военные с обеих сторон, началась стрельба. Вечером 29 апреля обе стороны объявили о полном прекращении огня.
2021-05-01T17:04
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руслан казакбаев, россия, сергей лавров, таджикистан, киргизия, в мире
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
обсудил с коллегами из Киргизии
и Таджикистана
ситуацию на киргизско-таджикской границе, говорится в сообщении МИД РФ.
"1 мая с.г. по инициативе российской стороны состоялись телефонные разговоры Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Киргизской Республики Русланом Казакбаевым и Республики Таджикистан Сироджиддином Мухриддином, в ходе которых рассмотрена ситуация, сложившаяся в результате вооруженных столкновений на киргизско-таджикской границе", - отмечается в сообщении.
"Подчеркнуто, что Россия приветствует достигнутые сторонами – в соответствии с поручениями глав Киргизии и Таджикистана – договоренности по урегулированию конфликта исключительно политико-дипломатическими средствами. Выражена надежда на то, что Киргизия и Таджикистан будут неукоснительно следовать взятым на себя обязательствам в интересах полной нормализации обстановки и восстановления атмосферы доверия и добрососедства между двумя братскими народами", - указали в МИД РФ.
При этом Россия готова и далее оказывать все необходимое содействие этому процессу в соответствии с принципами стратегического партнёрства и союзничества с Киргизией и Таджикистаном, добавили в министерстве.
Ранее в субботу глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев после переговоров со своим таджикским коллегой Саймумином Ятимовым сообщил, что Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе.
Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.