https://ria.ru/20210501/razgovor-1730849892.html

Лавров провел телефонный разговор с главами МИД Киргизии и Таджикистана

Лавров провел телефонный разговор с главами МИД Киргизии и Таджикистана

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с коллегами из Киргизии и Таджикистана ситуацию на киргизско-таджикской границе, говорится в сообщении МИД РФ. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T17:04

2021-05-01T17:04

2021-05-01T17:06

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с коллегами из Киргизии и Таджикистана ситуацию на киргизско-таджикской границе, говорится в сообщении МИД РФ."1 мая с.г. по инициативе российской стороны состоялись телефонные разговоры Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Киргизской Республики Русланом Казакбаевым и Республики Таджикистан Сироджиддином Мухриддином, в ходе которых рассмотрена ситуация, сложившаяся в результате вооруженных столкновений на киргизско-таджикской границе", - отмечается в сообщении.При этом Россия готова и далее оказывать все необходимое содействие этому процессу в соответствии с принципами стратегического партнёрства и союзничества с Киргизией и Таджикистаном, добавили в министерстве.Ранее в субботу глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев после переговоров со своим таджикским коллегой Саймумином Ятимовым сообщил, что Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.

https://ria.ru/20210501/granitsa-1730838461.html

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Стрельба на границе Киргизии и Таджикистана Конфликт на таджикско-киргизской границе перерос в военный. Поводом послужил бытовой вопрос установки камер на столбе линии электропередачи таджикской стороной в Баткенском районе Киргизии. Это вызвало недовольство местных жителей и привело к стычке. Подключились военные с обеих сторон, началась стрельба. Вечером 29 апреля обе стороны объявили о полном прекращении огня. 2021-05-01T17:04 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

руслан казакбаев, россия, сергей лавров, таджикистан, киргизия, в мире