https://ria.ru/20210501/paskha-1730804774.html

Патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой

Патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым и призвал проявлять милосердие и заботу о людях, особенно во время эпидемии,... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T09:04

2021-05-01T09:04

2021-05-01T09:08

русская православная церковь

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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым и призвал проявлять милосердие и заботу о людях, особенно во время эпидемии, следует из пасхального послания патриарха Кирилла, поступившего в РИА Новости.Пасху или Воскресение Христово отмечают в Русской православной церкви 2 мая.По словам главы Русской церкви, в Пасху миллионы христиан из разных стран благодарят Господа, "пролившего свою кровь и живоносною ценою искупившего мир". "В ответ на Божественную любовь мы призваны являть "любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры" (1 Тим. 1, 5). В ответ на Его милосердие – оказывать милость окружающим нас людям. В ответ на Его попечение – заботиться об устроении общественной жизни в согласии с высокими евангельскими идеалами", - рассказал глава Русской церкви.Особенно, отметил он, это актуально сегодня, "когда мир страдает от губительного поветрия". "В нынешнее непростое время особенно важно поддержать тех, кто болен и немощен, кто скорбит из-за утраты своих родных и близких, кто лишился средств к существованию, кто не может прийти в храм. Окажем посильную помощь страждущим, не пройдем равнодушно мимо тех, кто нуждается в человеческом участии, внимании и заботе", - призвал патриарх Кирилл.Он напомнил, что совсем недавно из-за эпидемических мер "многие не могли посещать богослужения". "Приобретенный нами опыт показал, сколь важно ценить и использовать любую возможность для того, чтобы участвовать в совместной молитве, в богослужениях и святых Таинствах, наипаче же – в Божественной Евхаристии, Которая соединяет нас со Христом и друг с другом", - заключил глава Русской церкви.

https://ria.ru/20210501/paskha-1730785116.html

https://ria.ru/20210501/yaytsa-1730799628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русская православная церковь