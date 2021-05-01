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Патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой
Патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым и призвал проявлять милосердие и заботу о людях, особенно во время эпидемии,... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T09:04
2021-05-01T09:08
русская православная церковь
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым и призвал проявлять милосердие и заботу о людях, особенно во время эпидемии, следует из пасхального послания патриарха Кирилла, поступившего в РИА Новости.Пасху или Воскресение Христово отмечают в Русской православной церкви 2 мая.По словам главы Русской церкви, в Пасху миллионы христиан из разных стран благодарят Господа, "пролившего свою кровь и живоносною ценою искупившего мир". "В ответ на Божественную любовь мы призваны являть "любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры" (1 Тим. 1, 5). В ответ на Его милосердие – оказывать милость окружающим нас людям. В ответ на Его попечение – заботиться об устроении общественной жизни в согласии с высокими евангельскими идеалами", - рассказал глава Русской церкви.Особенно, отметил он, это актуально сегодня, "когда мир страдает от губительного поветрия". "В нынешнее непростое время особенно важно поддержать тех, кто болен и немощен, кто скорбит из-за утраты своих родных и близких, кто лишился средств к существованию, кто не может прийти в храм. Окажем посильную помощь страждущим, не пройдем равнодушно мимо тех, кто нуждается в человеческом участии, внимании и заботе", - призвал патриарх Кирилл.Он напомнил, что совсем недавно из-за эпидемических мер "многие не могли посещать богослужения". "Приобретенный нами опыт показал, сколь важно ценить и использовать любую возможность для того, чтобы участвовать в совместной молитве, в богослужениях и святых Таинствах, наипаче же – в Божественной Евхаристии, Которая соединяет нас со Христом и друг с другом", - заключил глава Русской церкви.
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русская православная церковь

Патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой

09:04 01.05.2021 (обновлено: 09:08 01.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время совершения Божественной литургии и чина освящения святого мира в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время совершения Божественной литургии и чина освящения святого мира в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым и призвал проявлять милосердие и заботу о людях, особенно во время эпидемии, следует из пасхального послания патриарха Кирилла, поступившего в РИА Новости.
Пасху или Воскресение Христово отмечают в Русской православной церкви 2 мая.
"В сей нареченный и святый день, исполненный пасхальной радости и дивного света, из уст в уста, от сердца к сердцу передается жизнеутверждающее благовестие: Христос воскресе! <…>Дорогие мои, сердечно поздравляю вас с великим праздником Пасхи и желаю вам крепкого здравия и щедрот от Жизнодавца Иисуса. Милостивый Господь да сподобит всех нас истее причащатися Ему в невечернем дни Царствия Его и радостно свидетельствовать", - написал патриарх Кирилл.
По словам главы Русской церкви, в Пасху миллионы христиан из разных стран благодарят Господа, "пролившего свою кровь и живоносною ценою искупившего мир". "В ответ на Божественную любовь мы призваны являть "любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры" (1 Тим. 1, 5). В ответ на Его милосердие – оказывать милость окружающим нас людям. В ответ на Его попечение – заботиться об устроении общественной жизни в согласии с высокими евангельскими идеалами", - рассказал глава Русской церкви.
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Особенно, отметил он, это актуально сегодня, "когда мир страдает от губительного поветрия". "В нынешнее непростое время особенно важно поддержать тех, кто болен и немощен, кто скорбит из-за утраты своих родных и близких, кто лишился средств к существованию, кто не может прийти в храм. Окажем посильную помощь страждущим, не пройдем равнодушно мимо тех, кто нуждается в человеческом участии, внимании и заботе", - призвал патриарх Кирилл.
Он напомнил, что совсем недавно из-за эпидемических мер "многие не могли посещать богослужения". "Приобретенный нами опыт показал, сколь важно ценить и использовать любую возможность для того, чтобы участвовать в совместной молитве, в богослужениях и святых Таинствах, наипаче же – в Божественной Евхаристии, Которая соединяет нас со Христом и друг с другом", - заключил глава Русской церкви.
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