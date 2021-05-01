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Парад Победы на Красной площади в Москве в 2021 году

Парад Победы на Красной площади в Москве в 2021 году

9 мая 2021 года отмечаем 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По традиции на Красной площади в Москве пройдет Парад Победы. В 2020 году в этот... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T11:59

2021-05-01T11:59

2021-05-01T12:17

инфографика

день победы

парад победы

великая отечественная война (1941-1945)

москва

общество

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9 мая 2021 года отмечаем 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По традиции на Красной площади в Москве пройдет Парад Победы. В 2020 году в этот день прошла только воздушная часть, торжественное шествие из-за сложной эпидемиологической обстановки было перенесено на 24 июня. В этом году парад пройдет в обычном режиме. Что увидим на Красной площади 9 мая — в инфографике Ria.ru.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфографика, день победы, парад победы, великая отечественная война (1941-1945), москва, общество