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Парад Победы на Красной площади в Москве в 2021 году
Парад Победы на Красной площади в Москве в 2021 году
9 мая 2021 года отмечаем 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По традиции на Красной площади в Москве пройдет Парад Победы. В 2020 году в этот... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T11:59
2021-05-01T11:59
2021-05-01T12:17
инфографика
день победы
парад победы
великая отечественная война (1941-1945)
москва
общество
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9 мая 2021 года отмечаем 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По традиции на Красной площади в Москве пройдет Парад Победы. В 2020 году в этот день прошла только воздушная часть, торжественное шествие из-за сложной эпидемиологической обстановки было перенесено на 24 июня. В этом году парад пройдет в обычном режиме. Что увидим на Красной площади 9 мая — в инфографике Ria.ru.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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инфографика, день победы, парад победы, великая отечественная война (1941-1945), москва, общество