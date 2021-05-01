Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Инфографика
https://ria.ru/20210501/parad-1730708446.html
Парад Победы на Красной площади в Москве в 2021 году
Парад Победы на Красной площади в Москве в 2021 году
9 мая 2021 года отмечаем 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По традиции на Красной площади в Москве пройдет Парад Победы. В 2020 году в этот... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T11:59
2021-05-01T12:17
инфографика
день победы
парад победы
великая отечественная война (1941-1945)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730706656_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_6363e61caddedb61b11e85b74fc5a677.png
9 мая 2021 года отмечаем 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По традиции на Красной площади в Москве пройдет Парад Победы. В 2020 году в этот день прошла только воздушная часть, торжественное шествие из-за сложной эпидемиологической обстановки было перенесено на 24 июня. В этом году парад пройдет в обычном режиме. Что увидим на Красной площади 9 мая — в инфографике Ria.ru.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730706656_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_2cd6ab9bd09c0cf48480659c660bd8ae.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
инфографика, день победы, парад победы, великая отечественная война (1941-1945), москва, общество

Парад Победы на Красной площади в Москве в 2021 году

11:59 01.05.2021 (обновлено: 12:17 01.05.2021)
 
Читать ria.ru в
9 мая 2021 года отмечаем 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По традиции на Красной площади в Москве пройдет Парад Победы. В 2020 году в этот день прошла только воздушная часть, торжественное шествие из-за сложной эпидемиологической обстановки было перенесено на 24 июня. В этом году парад пройдет в обычном режиме. Что увидим на Красной площади 9 мая — в инфографике Ria.ru.
 
ИнфографикаДень ПобедыПарад ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)МоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Врач рассказал, как правильно одеться на пикник
03:09Источник рассказал, как новый российский модуль пристыкуют к МКС
02:41Вильфанд пообещал москвичам "эксклюзивную" погоду
02:15Названы выплаты, полагающиеся наследникам помимо наследства
02:10Диетолог рассказала, как безопасно выйти из поста
02:03Собянин поздравил россиян с праздником Воскресения Христова
01:43Медведев поздравил россиян с Воскресением Христовым
01:42Сенатор Совфеда Бибикова рассказала, кто имеет право на две пенсии
01:39Названа категория людей, которой запрещен кофе
01:15IT-эксперт рассказал о секретной игре на Android
01:05Умерла обладательница премии "Оскар" Олимпия Дукакис
00:31Мишустин оценил вклад РПЦ в развитие России
00:22Патриарх Кирилл поздравил всех православных с Воскресением Христовым
00:12Частицу Благодатного огня доставили в Главный храм Вооруженных сил России
00:10Путин приехал на пасхальную службу в храм Христа Спасителя
00:08Православные встречают Воскресение Христово
00:00Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя
23:57В храме Христа Спасителя начался пасхальный крестный ход
23:45В храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение
23:18Врач назвал продукты, способные вызывать инсульт
Лента новостейМолния