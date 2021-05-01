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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь появился в храме Гроба Господня в Иерусалиме, Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T13:59

2021-05-01T13:59

2021-05-01T18:08

религия и мировоззрение

фонд андрея первозванного

феофил iii (патриарх иерусалимский)

владимир якунин

иерусалим

схождение благодатного огня

в мире

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ИЕРУСАЛИМ, 1 мая — РИА Новости. Благодатный огонь появился в храме Гроба Господня в Иерусалиме, Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".Святыню получат представители 11 стран, приславших самолеты в Израиль за Благодатным огнем: Кипра, Болгарии, Белоруссии, Молдавии, Украины, России, Румынии, Греции, Грузии, Польши и Казахстана. Представители делегации Фонда Андрея Первозванного во главе с председателем попечительского совета фонда Владимиром Якуниным будут ожидать лампадку с огнем в аэропорту имени Бен-Гуриона. Они доставит святыню в Москву к вечернему пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя.

иерусалим

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд андрея первозванного, феофил iii (патриарх иерусалимский), владимир якунин, иерусалим, схождение благодатного огня, в мире