Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
13:59 01.05.2021 (обновлено: 18:08 01.05.2021)
© AP Photo / Oded BaliltyЦеремония схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. 1 мая 2021
© AP Photo / Oded Balilty
Церемония схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. 1 мая 2021
ИЕРУСАЛИМ, 1 мая — РИА Новости. Благодатный огонь появился в храме Гроба Господня в Иерусалиме, Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".
Святыню получат представители 11 стран, приславших самолеты в Израиль за Благодатным огнем: Кипра, Болгарии, Белоруссии, Молдавии, Украины, России, Румынии, Греции, Грузии, Польши и Казахстана. Представители делегации Фонда Андрея Первозванного во главе с председателем попечительского совета фонда Владимиром Якуниным будут ожидать лампадку с огнем в аэропорту имени Бен-Гуриона. Они доставит святыню в Москву к вечернему пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя.