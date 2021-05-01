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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210501/ogon-1730830458.html
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Благодатный огонь появился в храме Гроба Господня в Иерусалиме, Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T13:59
2021-05-01T18:08
религия и мировоззрение
фонд андрея первозванного
феофил iii (патриарх иерусалимский)
владимир якунин
иерусалим
схождение благодатного огня
в мире
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ИЕРУСАЛИМ, 1 мая — РИА Новости. Благодатный огонь появился в храме Гроба Господня в Иерусалиме, Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".Святыню получат представители 11 стран, приславших самолеты в Израиль за Благодатным огнем: Кипра, Болгарии, Белоруссии, Молдавии, Украины, России, Румынии, Греции, Грузии, Польши и Казахстана. Представители делегации Фонда Андрея Первозванного во главе с председателем попечительского совета фонда Владимиром Якуниным будут ожидать лампадку с огнем в аэропорту имени Бен-Гуриона. Они доставит святыню в Москву к вечернему пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя.
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фонд андрея первозванного, феофил iii (патриарх иерусалимский), владимир якунин, иерусалим, схождение благодатного огня, в мире

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

13:59 01.05.2021 (обновлено: 18:08 01.05.2021)
 
© AP Photo / Oded BaliltyЦеремония схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. 1 мая 2021
Церемония схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. 1 мая 2021 - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© AP Photo / Oded Balilty
Церемония схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. 1 мая 2021
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ИЕРУСАЛИМ, 1 мая — РИА Новости. Благодатный огонь появился в храме Гроба Господня в Иерусалиме, Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".
Святыню получат представители 11 стран, приславших самолеты в Израиль за Благодатным огнем: Кипра, Болгарии, Белоруссии, Молдавии, Украины, России, Румынии, Греции, Грузии, Польши и Казахстана. Представители делегации Фонда Андрея Первозванного во главе с председателем попечительского совета фонда Владимиром Якуниным будут ожидать лампадку с огнем в аэропорту имени Бен-Гуриона. Они доставит святыню в Москву к вечернему пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя.
 
Религия и мировоззрениеФонд Андрея ПервозванногоФеофил III (Патриарх Иерусалимский)Владимир ЯкунинИерусалимСхождение Благодатного огняВ мире
 
 
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