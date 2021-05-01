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ОДКБ предложила Таджикистану и Киргизии помощь в разрешении конфликта
ОДКБ предложила Таджикистану и Киргизии помощь в разрешении конфликта
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась предложил Таджикистану и Киргизии помощь организации в разрешении нынешней ситуацию на границе. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T15:32
2021-05-01T15:32
ситуация на границе киргизии и таджикистана
станислав зась
одкб
таджикистан
киргизия
в мире
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась предложил Таджикистану и Киргизии помощь организации в разрешении нынешней ситуацию на границе.Генсек организации выразил соболезнования родным и близким погибших людей с обеих сторон."Уверен, что у руководства обоих государств достаточно мудрости и решимости для того, чтобы урегулировать этот сложный пограничный вопрос в рамках межгосударственного переговорного процесса по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы", - заявил Зась.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.
https://ria.ru/20210501/obse-1730834757.html
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, станислав зась, одкб, таджикистан, киргизия, в мире

ОДКБ предложила Таджикистану и Киргизии помощь в разрешении конфликта

15:32 01.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Ничукин / Перейти в фотобанкЗдание Секретариата ОДКБ в Москве
Здание Секретариата ОДКБ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Алексей Ничукин
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась предложил Таджикистану и Киргизии помощь организации в разрешении нынешней ситуацию на границе.

"Конфликт надо решить исключительно за столом переговоров мирным путем. ОДКБ для этого готова оказать Кыргызстану и Таджикистану всю необходимую помощь в разрешении конфликта в случае их обращения к организации с соответствующей просьбой. Невозможно допустить дальнейшую гибель и страдания людей", - говорится в заявлении Зася, текст которого передан РИА Новости пресс-службой ОДКБ.

Генсек организации выразил соболезнования родным и близким погибших людей с обеих сторон.
"Уверен, что у руководства обоих государств достаточно мудрости и решимости для того, чтобы урегулировать этот сложный пограничный вопрос в рамках межгосударственного переговорного процесса по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы", - заявил Зась.
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Ситуация на границе Киргизии и ТаджикистанаСтанислав ЗасьОДКБТаджикистанКиргизияВ мире
 
 
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