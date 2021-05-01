https://ria.ru/20210501/odkb-1730840708.html

ОДКБ предложила Таджикистану и Киргизии помощь в разрешении конфликта

ОДКБ предложила Таджикистану и Киргизии помощь в разрешении конфликта

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась предложил Таджикистану и Киргизии помощь организации в разрешении нынешней ситуацию на границе. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T15:32

2021-05-01T15:32

2021-05-01T15:32

ситуация на границе киргизии и таджикистана

станислав зась

одкб

таджикистан

киргизия

в мире

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась предложил Таджикистану и Киргизии помощь организации в разрешении нынешней ситуацию на границе.Генсек организации выразил соболезнования родным и близким погибших людей с обеих сторон."Уверен, что у руководства обоих государств достаточно мудрости и решимости для того, чтобы урегулировать этот сложный пограничный вопрос в рамках межгосударственного переговорного процесса по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы", - заявил Зась.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.

https://ria.ru/20210501/obse-1730834757.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210501/granitsa-1730838672.html

таджикистан

киргизия

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ситуация на границе киргизии и таджикистана, станислав зась, одкб, таджикистан, киргизия, в мире