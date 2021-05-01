ОДКБ предложила Таджикистану и Киргизии помощь в разрешении конфликта
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась предложил Таджикистану и Киргизии помощь организации в разрешении нынешней ситуацию на границе.
"Конфликт надо решить исключительно за столом переговоров мирным путем. ОДКБ для этого готова оказать Кыргызстану и Таджикистану всю необходимую помощь в разрешении конфликта в случае их обращения к организации с соответствующей просьбой. Невозможно допустить дальнейшую гибель и страдания людей", - говорится в заявлении Зася, текст которого передан РИА Новости пресс-службой ОДКБ.
Генсек организации выразил соболезнования родным и близким погибших людей с обеих сторон.
"Уверен, что у руководства обоих государств достаточно мудрости и решимости для того, чтобы урегулировать этот сложный пограничный вопрос в рамках межгосударственного переговорного процесса по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы", - заявил Зась.
Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.