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В Киргизии заявили об обстрелах транспорта со стороны Таджикистана
В Киргизии заявили об обстрелах транспорта со стороны Таджикистана
В пресс-центре киргизской государственной пограничной службы РИА Новости заявили, что Таджикистан продолжает стягивание военнослужащих и тяжелой военной техники РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T12:52
2021-05-01T12:52
2021-05-01T13:22
ситуация на границе киргизии и таджикистана
таджикистан
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 1 мая - РИА Новости. В пресс-центре киргизской государственной пограничной службы РИА Новости заявили, что Таджикистан продолжает стягивание военнослужащих и тяжелой военной техники к границе с Киргизией, где ранее произошел вооруженный конфликт и погибли люди.Накануне президент Киргизии Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон договорились решить конфликт на границе двух государств мирным путем."В нарушение двусторонних договоренностей об отводе дополнительных сил и средств от границы в места их постоянной дислокации сопредельная сторона продолжает стягивание военнослужащих и тяжелой военной техники к линии границы с Кыргызстаном", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, в районе населенного пункта Кок-Таш Баткенского района Баткенской области таджикская сторона "периодически обстреливает проезжающие транспортные средства".Комментариями таджикистанской стороны РИА Новости не располагает.Как сообщается, глава киргизского погранведомства уже выехал на переговоры в Таджикистан. "Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной", - уточнили в пресс-службе.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.
https://ria.ru/20210501/pogibshie-1730820715.html
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, в мире
БИШКЕК, 1 мая - РИА Новости.
В пресс-центре киргизской государственной пограничной службы РИА Новости заявили, что Таджикистан
продолжает стягивание военнослужащих и тяжелой военной техники к границе с Киргизией
, где ранее произошел вооруженный конфликт и погибли люди.
Накануне президент Киргизии Садыр Жапаров
и глава Таджикистана Эмомали Рахмон
договорились решить конфликт на границе двух государств мирным путем.
"В нарушение двусторонних договоренностей об отводе дополнительных сил и средств от границы в места их постоянной дислокации сопредельная сторона продолжает стягивание военнослужащих и тяжелой военной техники к линии границы с Кыргызстаном", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, в районе населенного пункта Кок-Таш Баткенского района Баткенской области
таджикская сторона "периодически обстреливает проезжающие транспортные средства".
Комментариями таджикистанской стороны РИА Новости не располагает.
Как сообщается, глава киргизского погранведомства уже выехал на переговоры в Таджикистан. "Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной", - уточнили в пресс-службе.
Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.