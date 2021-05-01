https://ria.ru/20210501/obstrel-1730817122.html

Источник в Таджикистане опроверг заявления об обстреле киргизского села

Источник в Таджикистане опроверг заявления об обстреле киргизского села

Источник в Госкомитете нацбезопасности Таджикистана опроверг РИА Новости сообщения об обстреле села на территории Киргизии. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T11:23

2021-05-01T11:23

2021-05-01T11:40

ситуация на границе киргизии и таджикистана

душанбе

таджикистан

киргизия

безопасность

в мире

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ДУШАНБЕ, 1 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Источник в Госкомитете нацбезопасности Таджикистана опроверг РИА Новости сообщения об обстреле села на территории Киргизии.Ранее погранслужба Киргизии заявила РИА Новости, что таджикские военные открыли огонь по жилым домам в киргизском селе Арка.По его данным в этом районе ведется патрулирование, чтобы избежать нарушения достигнутых договоренностей. "Дорога Худжанд-Канибадам, на которой находится село Арка, сейчас открыта только для передвижения мирного населения и патрулей, военная техника там не передвигалась", — сказал он. Источник отметил, что обстановка на дороге спокойная, выстрелов не наблюдается.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.

https://ria.ru/20210430/konflikt-1730602589.html

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ситуация на границе киргизии и таджикистана, душанбе, таджикистан, киргизия, безопасность, в мире