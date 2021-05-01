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Источник в Таджикистане опроверг заявления об обстреле киргизского села
Источник в Таджикистане опроверг заявления об обстреле киргизского села
Источник в Госкомитете нацбезопасности Таджикистана опроверг РИА Новости сообщения об обстреле села на территории Киргизии. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T11:23
2021-05-01T11:40
ситуация на границе киргизии и таджикистана
душанбе
таджикистан
киргизия
безопасность
в мире
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ДУШАНБЕ, 1 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Источник в Госкомитете нацбезопасности Таджикистана опроверг РИА Новости сообщения об обстреле села на территории Киргизии.Ранее погранслужба Киргизии заявила РИА Новости, что таджикские военные открыли огонь по жилым домам в киргизском селе Арка.По его данным в этом районе ведется патрулирование, чтобы избежать нарушения достигнутых договоренностей. "Дорога Худжанд-Канибадам, на которой находится село Арка, сейчас открыта только для передвижения мирного населения и патрулей, военная техника там не передвигалась", — сказал он. Источник отметил, что обстановка на дороге спокойная, выстрелов не наблюдается.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, душанбе, таджикистан, киргизия, безопасность, в мире

Источник в Таджикистане опроверг заявления об обстреле киргизского села

11:23 01.05.2021 (обновлено: 11:40 01.05.2021)
 
© Фото : МВД Кыргызской РеспубликиКыргызские полицейские в районе границы с Таджикистаном
Кыргызские полицейские в районе границы с Таджикистаном - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© Фото : МВД Кыргызской Республики
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ДУШАНБЕ, 1 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Источник в Госкомитете нацбезопасности Таджикистана опроверг РИА Новости сообщения об обстреле села на территории Киргизии.
Ранее погранслужба Киргизии заявила РИА Новости, что таджикские военные открыли огонь по жилым домам в киргизском селе Арка.

"Таджикистан не вел обстрел сел на территории Ляйлекского района Баткенской области (Киргизии — ред.)", — заявил собеседник агентства.

По его данным в этом районе ведется патрулирование, чтобы избежать нарушения достигнутых договоренностей. "Дорога Худжанд-Канибадам, на которой находится село Арка, сейчас открыта только для передвижения мирного населения и патрулей, военная техника там не передвигалась", — сказал он. Источник отметил, что обстановка на дороге спокойная, выстрелов не наблюдается.
Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.
Кыргызские военнослужащие в районе границы с Таджикистаном - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
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