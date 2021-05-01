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Мошенники придумали новый способ обмана россиян
Мошенники придумали новый способ обмана россиян
Мошенники начали обзванивать клиентов банков под предлогом защиты их карт от отключения в России международной межбанковской системы передачи информации и... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T09:25
2021-05-01T09:25
россия
европарламент
евросоюз
общество
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Мошенники начали обзванивать клиентов банков под предлогом защиты их карт от отключения в России международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, выяснил корреспондент РИА Новости и подтвердил эксперт.В конце апреля Европарламент опубликовал проект резолюции, в котором было в очередной раз предложено отключить Россию от этой системы. Тем не менее, отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ.Клиенту одного крупного российского банка позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности кредитной организации и заявил, что скоро в России отключат SWIFT, но чтобы карта клиента работала, он должен сказать ее номер и секретный код CVC. После этого ему якобы придет СМС с информацией, что карта будет внесена в список, который не будет блокироваться после отключения SWIFT.Сообщения о таких звонках стали появляться в соцсетях уже через пару часов после принятия резолюции Европарламента с призывом отключить Россию от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT, подтвердила руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева."Пока сообщений об успешности таких атак мы не наблюдали. Но это вопрос времени. Восемь из 10 граждан, которым поступит такой звонок, посмеются и не отреагируют. Но будет определённый процент тревожных и доверчивых граждан, которые поверят преступникам и продиктуют все данные, а потом и потеряют свои деньги", – заявила эксперт.Вместе с тем, Лазарева отметила, что срок жизни таких легенд довольно короток. Они затухают так же быстро, как и появляются. В среднем, срок жизни легенды, основанной на международной повестке, ограничивается парой недель после оглашения громких и весомых опровержений, транслируемых в ведущих СМИ.
https://ria.ru/20210423/ulovka-1729565494.html
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россия, европарламент, евросоюз, общество

Мошенники придумали новый способ обмана россиян

09:25 01.05.2021
 
© Depositphotos / leungchopanПокупка в интернете с помощью банковской карты
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© Depositphotos / leungchopan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Мошенники начали обзванивать клиентов банков под предлогом защиты их карт от отключения в России международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, выяснил корреспондент РИА Новости и подтвердил эксперт.
В конце апреля Европарламент опубликовал проект резолюции, в котором было в очередной раз предложено отключить Россию от этой системы. Тем не менее, отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ.
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Названа новая уловка телефонных мошенников
Клиенту одного крупного российского банка позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности кредитной организации и заявил, что скоро в России отключат SWIFT, но чтобы карта клиента работала, он должен сказать ее номер и секретный код CVC. После этого ему якобы придет СМС с информацией, что карта будет внесена в список, который не будет блокироваться после отключения SWIFT.
Сообщения о таких звонках стали появляться в соцсетях уже через пару часов после принятия резолюции Европарламента с призывом отключить Россию от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT, подтвердила руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева.
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
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Мошенники стали использовать новую схему обмана россиян
"Пока сообщений об успешности таких атак мы не наблюдали. Но это вопрос времени. Восемь из 10 граждан, которым поступит такой звонок, посмеются и не отреагируют. Но будет определённый процент тревожных и доверчивых граждан, которые поверят преступникам и продиктуют все данные, а потом и потеряют свои деньги", – заявила эксперт.
Вместе с тем, Лазарева отметила, что срок жизни таких легенд довольно короток. Они затухают так же быстро, как и появляются. В среднем, срок жизни легенды, основанной на международной повестке, ограничивается парой недель после оглашения громких и весомых опровержений, транслируемых в ведущих СМИ.
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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
 
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