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Боррель признал, что Евросоюз не может отключить Россию от SWIFT
Боррель признал, что Евросоюз не может отключить Россию от SWIFT
Институты Евросоюза ограничены в средствах давления на Россию, в том числе в вопросе отключения от платежной системы SWIFT, признал верховный представитель ЕС... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T19:51
2021-04-28T22:43
россия
европарламент
жозеп боррель
северный поток — 2
еврокомиссия
евросоюз
сирия
сша
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 28 апр — РИА Новости. Институты Евросоюза ограничены в средствах давления на Россию, в том числе в вопросе отключения от платежной системы SWIFT, признал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.Ранее Европарламент предложил "в случае продолжения агрессии на Украине" отказаться от поставок нефти и газа из России, остановить проект "Северный поток — 2", заморозить активы близких к российским властям бизнесменов и их семей, отменить визы, а также отключить страну от системы платежей SWIFT."SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у ЕС нет компетенции &lt;…&gt;. "Северный поток" — это противоречивая тема. ЕК уже говорила, что этот проект не служит диверсификации источников энергии ЕС. Но это ответственность частных компаний, ЕС не имеет инструментов принимать решение по судьбе этого частного проекта", — сказал верховный представитель, выступая перед депутатами на пленарном заседании Европарламента.Как заявил Боррель, в случае реализации "Северного потока — 2" ЕС будет требовать, чтобы газопровод "работал прозрачно и без дискриминации, с адекватным уровнем контроля".Он подчеркнул, что внешняя политика "остается прерогативой" Европейского союза."Государства ЕС должны сохранять единство. В столицах ЕС и определяется политика в отношении России. Мы в ЕС пытаемся построить единую внешнеполитическую линию &lt;...&gt;. Если не будет единства, то и не будет общеевропейской политики &lt;…&gt; Лидеры стран ЕС не должны говорить одно в Брюсселе, а потом, вернувшись в свои столицы, действовать по-другому", — отметил глава евродипломатии.По его словам, в отношениях ЕС с Россией предстоит долгий период противостояния, к которому Брюссель "должен быть готов"."Россия уверена, что конфронтация с Европой и США является самым простым способом укрепить легитимность власти", — добавил он.Боррель отметил, что успехи российских властей в экономике "весьма скромны, и перспективы также не радужные"."Да, у них есть военная мощь, которую они используют, разворачивают, когда считают это необходимым: в Сирии, Ливии на Кавказе. Но с точки зрения экономики Россия равняется Италии, немного превосходя Испанию", — уверен глава дипломатии ЕС.Он также прокомментировал "сближение" России с Китаем. Боррель предположил, что такой сценарий поможет Москве "если Европа прекратит покупать нефть и газ в России".SWIFT — межбанковская система обмена данными и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах. В прессе регулярно появляются публикации о том, что Россию могут отсоединить от нее в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада.По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, в России разработали страховочную сетку на случай дискриминации в сфере платежных систем и передачи финансовых сообщений. Он отметил, что в стране есть база для создания аналога SWIFT. Как сообщили в Банке России, в организации уже создали систему передачи финансовых сообщений из-за риска отключения отечественных кредитных организаций от международных терминалов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210422/rossiya-1729427996.html
https://ria.ru/20210428/swift-1730338299.html
https://ria.ru/20210428/es-1730343491.html
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россия, европарламент, жозеп боррель, северный поток — 2, еврокомиссия, евросоюз, сирия, сша, в мире

Боррель признал, что Евросоюз не может отключить Россию от SWIFT

19:51 28.04.2021 (обновлено: 22:43 28.04.2021)
 
© REUTERS / Johanna Geron/PoolВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© REUTERS / Johanna Geron/Pool
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БРЮССЕЛЬ, 28 апр — РИА Новости. Институты Евросоюза ограничены в средствах давления на Россию, в том числе в вопросе отключения от платежной системы SWIFT, признал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
Ранее Европарламент предложил "в случае продолжения агрессии на Украине" отказаться от поставок нефти и газа из России, остановить проект "Северный поток — 2", заморозить активы близких к российским властям бизнесменов и их семей, отменить визы, а также отключить страну от системы платежей SWIFT.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 11:47Сказано в эфире
"Пожалуйста подвиньтесь". Отключат ли Россию от SWIFT по просьбе Киева?
"SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у ЕС нет компетенции <…>. "Северный поток" — это противоречивая тема. ЕК уже говорила, что этот проект не служит диверсификации источников энергии ЕС. Но это ответственность частных компаний, ЕС не имеет инструментов принимать решение по судьбе этого частного проекта", — сказал верховный представитель, выступая перед депутатами на пленарном заседании Европарламента.
Как заявил Боррель, в случае реализации "Северного потока — 2" ЕС будет требовать, чтобы газопровод "работал прозрачно и без дискриминации, с адекватным уровнем контроля".
Он подчеркнул, что внешняя политика "остается прерогативой" Европейского союза.
"Государства ЕС должны сохранять единство. В столицах ЕС и определяется политика в отношении России. Мы в ЕС пытаемся построить единую внешнеполитическую линию <...>. Если не будет единства, то и не будет общеевропейской политики <…> Лидеры стран ЕС не должны говорить одно в Брюсселе, а потом, вернувшись в свои столицы, действовать по-другому", — отметил глава евродипломатии.
По его словам, в отношениях ЕС с Россией предстоит долгий период противостояния, к которому Брюссель "должен быть готов".
"Россия уверена, что конфронтация с Европой и США является самым простым способом укрепить легитимность власти", — добавил он.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
15:58
В МИД ответили на угрозы отключить Россию от SWIFT
Боррель отметил, что успехи российских властей в экономике "весьма скромны, и перспективы также не радужные".
"Да, у них есть военная мощь, которую они используют, разворачивают, когда считают это необходимым: в Сирии, Ливии на Кавказе. Но с точки зрения экономики Россия равняется Италии, немного превосходя Испанию", — уверен глава дипломатии ЕС.
Он также прокомментировал "сближение" России с Китаем. Боррель предположил, что такой сценарий поможет Москве "если Европа прекратит покупать нефть и газ в России".
SWIFT — межбанковская система обмена данными и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах. В прессе регулярно появляются публикации о том, что Россию могут отсоединить от нее в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада.
По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, в России разработали страховочную сетку на случай дискриминации в сфере платежных систем и передачи финансовых сообщений. Он отметил, что в стране есть база для создания аналога SWIFT. Как сообщили в Банке России, в организации уже создали систему передачи финансовых сообщений из-за риска отключения отечественных кредитных организаций от международных терминалов.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
16:24
Боррель назвал условия для улучшения отношений между Европой и Россией
 
РоссияЕвропарламентЖозеп БоррельСеверный поток — 2ЕврокомиссияЕвросоюзСирияСШАВ мире
 
 
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