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В Киеве завели уголовное дело из-за марша в честь дивизии СС "Галичина"
В Киеве завели уголовное дело из-за марша в честь дивизии СС "Галичина"
Украинские правоохранители возбудили уголовное дело из-за марша в честь эсэсовской дивизии, который прошел на этой неделе в Киеве, сообщила в субботу... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T10:03
2021-05-01T10:03
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КИЕВ, 1 мая - РИА Новости. Украинские правоохранители возбудили уголовное дело из-за марша в честь эсэсовской дивизии, который прошел на этой неделе в Киеве, сообщила в субботу пресс-служба столичной полиции.Украинские националисты провели в среду первый марш в центре Киева, посвященный годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. В марше приняли участие около 100 человек. Ранее шествия по этому случаю проводились во Львове.Накануне офис президента Украины Владимира Зеленского осудил марш в честь эсэсовской дивизии и призвал полицию разобраться."Киевские полицейские составили админпротокол в отношении мужчины, который использовал нацистское приветствие. Кроме того, следователи начали уголовное производство по статье "изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов", - говорится в сообщении на сайте полиции.За данное нарушение виновным может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Правоохранителям также удалось установить личность мужчины, который использовал нацистское приветствие. Им оказался житель Киевской области 1985 года рождения. На мужчину составлен административный протокол по статье "мелкое хулиганство"."Мужчина в присутствии понятых от подписи протокола об административном правонарушении отказался. Материал будет направлен в суд для дальнейшего принятия решения", - добавили в полиции.Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года во Львове и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила под городом Броды в окрестностях Львова. Войска СС, в состав которых входило указанное подразделение, решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.
https://ria.ru/20210501/ukraina-1730797679.html
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ситуация на украине, киев, украина, в мире

В Киеве завели уголовное дело из-за марша в честь дивизии СС "Галичина"

10:03 01.05.2021
 
© AP Photo / Efrem LukatskyУчастники "Марша вышиванок", приуроченного к годовщине создания дивизии СС "Галичина", в Киеве
Участники Марша вышиванок, приуроченного к годовщине создания дивизии СС Галичина, в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
КИЕВ, 1 мая - РИА Новости. Украинские правоохранители возбудили уголовное дело из-за марша в честь эсэсовской дивизии, который прошел на этой неделе в Киеве, сообщила в субботу пресс-служба столичной полиции.
Украинские националисты провели в среду первый марш в центре Киева, посвященный годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. В марше приняли участие около 100 человек. Ранее шествия по этому случаю проводились во Львове.
Накануне офис президента Украины Владимира Зеленского осудил марш в честь эсэсовской дивизии и призвал полицию разобраться.
"Киевские полицейские составили админпротокол в отношении мужчины, который использовал нацистское приветствие. Кроме того, следователи начали уголовное производство по статье "изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов", - говорится в сообщении на сайте полиции.
Участники Марша вышиванок, приуроченного к годовщине создания дивизии СС Галичина, в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
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За данное нарушение виновным может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Правоохранителям также удалось установить личность мужчины, который использовал нацистское приветствие. Им оказался житель Киевской области 1985 года рождения. На мужчину составлен административный протокол по статье "мелкое хулиганство".
"Мужчина в присутствии понятых от подписи протокола об административном правонарушении отказался. Материал будет направлен в суд для дальнейшего принятия решения", - добавили в полиции.
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Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года во Львове и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила под городом Броды в окрестностях Львова. Войска СС, в состав которых входило указанное подразделение, решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.
 
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