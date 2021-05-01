https://ria.ru/20210501/kulich-1730825808.html
Патриарх Кирилл освятил куличи перед Пасхой
Патриарх Кирилл освятил куличи перед Пасхой
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл освятил в субботу куличи рядом со столичным храмом Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T13:00
2021-05-01T13:00
2021-05-01T13:33
религия и мировоззрение
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россия
пасха
патриарх кирилл (владимир гундяев)
православие
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МОСКВА 1 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл освятил в субботу куличи рядом со столичным храмом Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости.В Великую субботу - последний день перед Воскресением Христовым - патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в храме Христа Спасителя. После богослужения патриарх Кирилл освятил куличи и яйца.В этот день в храмах вспоминают погребение Иисуса Христа и его сошествие в ад, а также готовятся встретить Воскресение Христово. Посреди храма в субботу можно увидеть плащаницу, которая символизирует тело Спасителя.Приложиться к плащанице можно весь день в субботу, а перед самым началом пасхальной службы ее занесут в алтарь. Вечером верующие соберутся в храме для встречи Воскресения Христова.
https://ria.ru/20210501/paskha-1730785116.html
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религия, россия, пасха, патриарх кирилл (владимир гундяев), православие