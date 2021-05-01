https://ria.ru/20210501/kulich-1730825808.html

Патриарх Кирилл освятил куличи перед Пасхой

Патриарх Кирилл освятил куличи перед Пасхой

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл освятил в субботу куличи рядом со столичным храмом Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T13:00

2021-05-01T13:00

2021-05-01T13:33

религия и мировоззрение

религия

россия

пасха

патриарх кирилл (владимир гундяев)

православие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730825938_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c1d8fdefa8ed8e66ff32e1c3139b561c.jpg

МОСКВА 1 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл освятил в субботу куличи рядом со столичным храмом Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости.В Великую субботу - последний день перед Воскресением Христовым - патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в храме Христа Спасителя. После богослужения патриарх Кирилл освятил куличи и яйца.В этот день в храмах вспоминают погребение Иисуса Христа и его сошествие в ад, а также готовятся встретить Воскресение Христово. Посреди храма в субботу можно увидеть плащаницу, которая символизирует тело Спасителя.Приложиться к плащанице можно весь день в субботу, а перед самым началом пасхальной службы ее занесут в алтарь. Вечером верующие соберутся в храме для встречи Воскресения Христова.

https://ria.ru/20210501/paskha-1730785116.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, россия, пасха, патриарх кирилл (владимир гундяев), православие