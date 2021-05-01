https://ria.ru/20210501/kosmos-1730856341.html
Эксперт оценил слова американского генерала о войне с Россией в космосе
Эксперт оценил слова американского генерала о войне с Россией в космосе
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с телеканалом RT прокомментировал слова командующего Космическими силами... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T18:19
2021-05-01T18:19
2021-05-01T20:28
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с телеканалом RT прокомментировал слова командующего Космическими силами Соединенных Штатов генерал-майора Джона Реймонда о возможностях России в космосе.Ранее Реймонд заявил, что Россия и Китай разработали оружие, способное выводить из строя и уничтожать спутники. Космос, по его мнению, является сферой боевых действий наравне с землей или морем. Подберезкин подчеркнул, что Соединенные Штаты стали первой страной, которая предприняла попытку вывода оружия в космос. При этом, отметил он, Россия получила от Вашингтона отказ на предложение запретить развертывание военных средств в космосе. "Если вы так беспокоитесь относительно "угрозы" своим спутникам, так давайте заключим договор о том, чтобы запретить противоспутниковое оружие", — добавил эксперт.Заявление американского генерала эксперт объяснил желанием получить дополнительное финансирование.
https://ria.ru/20210421/uyazvimost-1729202102.html
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россия, мгимо, китай, сша, в мире