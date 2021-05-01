https://ria.ru/20210501/konflikt-1730818863.html

Рахмон и Жапаров договорились создать комиссию по ревизии военной техники

Рахмон и Жапаров договорились создать комиссию по ревизии военной техники

Президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров обсудили по телефону выполнение договоренностей о режиме прекращения огня на границе и... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T11:42

2021-05-01T11:42

2021-05-01T13:07

ситуация на границе киргизии и таджикистана

садыр жапаров

эмомали рахмон

таджикистан

киргизия

в мире

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ДУШАНБЕ, 1 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров обсудили по телефону выполнение договоренностей о режиме прекращения огня на границе и возвращении войск на постоянные позиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе таджикистанского лидера."В ходе переговоров главы государств обсудили выполнение достигнутых между сторонами договоренностей по стабилизации ситуации в приграничных районах Таджикистана и Киргизии, уделив особое внимание вопросам полного соблюдения режима прекращения огня и возвращения войск на постоянные позиции", - сказали в пресс-службе.Таджикистан и Киргизия после вооруженного конфликта на границе проводят в субботу заседание совместной межправительственной комиссии по делимитации и демаркации госграницы, переговоры проходят в Баткенской области Киргизии, сообщил РИА Новости источник в Госкомитете нацбезопасности Таджикистана."Переговоры таджикско-киргизской межправительственной комиссии по делимитации и демаркации госграницы начались в Баткенской области Киргизии, в них участвуют руководители ГКНБ двух стран Саймумин Ятимов и Камчибек Тошиев", - сказал собеседник агентства. Детали переговоров пока неизвестны.Накануне в свободной зоне между блокпостами Гулистон и Кызыл-Бел прошло заседание рабочей группы под председательством Ятимова и Тошиева.Президенты обменялись мнениями о совместной деятельности рабочих групп в этом направлении и начале заседания межправительственных комиссий по делимитации и демаркации.Лидер Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонных переговоров в субботу договорились создать совместную комиссию по ревизии всей военной техники по периметру границы двух государств, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского главы.По его словам, главы двух стран еще раз подтвердили, что "вся военная техника будет отведена от приграничных районов с обеих сторон".Как сообщается, в настоящий момент межправительственные комиссии двух стран проводят совместную работу по разрешению всех имеющихся вопросов."Президенты Кыргызстана и Таджикистана особо подчеркнули важность недопущения провокаций, влияющих на стабилизацию ситуации в приграничных районах", - подчеркнули в пресс-службе.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.

https://radiosputnik.ria.ru/20210501/aziya-1730810656.html

https://ria.ru/20210501/pogibshie-1730820715.html

https://ria.ru/20210501/kirgiziya-1730811070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на границе киргизии и таджикистана, садыр жапаров, эмомали рахмон, таджикистан, киргизия, в мире