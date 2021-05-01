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Рахмон и Жапаров договорились создать комиссию по ревизии военной техники
Рахмон и Жапаров договорились создать комиссию по ревизии военной техники
Президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров обсудили по телефону выполнение договоренностей о режиме прекращения огня на границе и... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T11:42
2021-05-01T13:07
ситуация на границе киргизии и таджикистана
садыр жапаров
эмомали рахмон
таджикистан
киргизия
в мире
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ДУШАНБЕ, 1 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров обсудили по телефону выполнение договоренностей о режиме прекращения огня на границе и возвращении войск на постоянные позиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе таджикистанского лидера."В ходе переговоров главы государств обсудили выполнение достигнутых между сторонами договоренностей по стабилизации ситуации в приграничных районах Таджикистана и Киргизии, уделив особое внимание вопросам полного соблюдения режима прекращения огня и возвращения войск на постоянные позиции", - сказали в пресс-службе.Таджикистан и Киргизия после вооруженного конфликта на границе проводят в субботу заседание совместной межправительственной комиссии по делимитации и демаркации госграницы, переговоры проходят в Баткенской области Киргизии, сообщил РИА Новости источник в Госкомитете нацбезопасности Таджикистана."Переговоры таджикско-киргизской межправительственной комиссии по делимитации и демаркации госграницы начались в Баткенской области Киргизии, в них участвуют руководители ГКНБ двух стран Саймумин Ятимов и Камчибек Тошиев", - сказал собеседник агентства. Детали переговоров пока неизвестны.Накануне в свободной зоне между блокпостами Гулистон и Кызыл-Бел прошло заседание рабочей группы под председательством Ятимова и Тошиева.Президенты обменялись мнениями о совместной деятельности рабочих групп в этом направлении и начале заседания межправительственных комиссий по делимитации и демаркации.Лидер Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонных переговоров в субботу договорились создать совместную комиссию по ревизии всей военной техники по периметру границы двух государств, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского главы.По его словам, главы двух стран еще раз подтвердили, что "вся военная техника будет отведена от приграничных районов с обеих сторон".Как сообщается, в настоящий момент межправительственные комиссии двух стран проводят совместную работу по разрешению всех имеющихся вопросов."Президенты Кыргызстана и Таджикистана особо подчеркнули важность недопущения провокаций, влияющих на стабилизацию ситуации в приграничных районах", - подчеркнули в пресс-службе.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.
https://radiosputnik.ria.ru/20210501/aziya-1730810656.html
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, садыр жапаров, эмомали рахмон, таджикистан, киргизия, в мире

Рахмон и Жапаров договорились создать комиссию по ревизии военной техники

11:42 01.05.2021 (обновлено: 13:07 01.05.2021)
 
© Sputnik / Эламан Карымшаков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие и сотрудники полиции Киргизии в районе села Кок-Таш
Военнослужащие и сотрудники полиции Киргизии в районе села Кок-Таш - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© Sputnik / Эламан Карымшаков
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ДУШАНБЕ, 1 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров обсудили по телефону выполнение договоренностей о режиме прекращения огня на границе и возвращении войск на постоянные позиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе таджикистанского лидера.
"В ходе переговоров главы государств обсудили выполнение достигнутых между сторонами договоренностей по стабилизации ситуации в приграничных районах Таджикистана и Киргизии, уделив особое внимание вопросам полного соблюдения режима прекращения огня и возвращения войск на постоянные позиции", - сказали в пресс-службе.
Кыргызские военнослужащие в зоне конфликта - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
10:08Мир
В Киргизии заявили о передвижении военной техники Таджикистана у границ
Таджикистан и Киргизия после вооруженного конфликта на границе проводят в субботу заседание совместной межправительственной комиссии по делимитации и демаркации госграницы, переговоры проходят в Баткенской области Киргизии, сообщил РИА Новости источник в Госкомитете нацбезопасности Таджикистана.
"Переговоры таджикско-киргизской межправительственной комиссии по делимитации и демаркации госграницы начались в Баткенской области Киргизии, в них участвуют руководители ГКНБ двух стран Саймумин Ятимов и Камчибек Тошиев", - сказал собеседник агентства. Детали переговоров пока неизвестны.
Накануне в свободной зоне между блокпостами Гулистон и Кызыл-Бел прошло заседание рабочей группы под председательством Ятимова и Тошиева.
Президенты обменялись мнениями о совместной деятельности рабочих групп в этом направлении и начале заседания межправительственных комиссий по делимитации и демаркации.
Кыргызские полицейские в районе границы с Таджикистаном - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
12:01
В Киргизии уточнили число погибших в конфликте на границе с Таджикистаном
Лидер Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонных переговоров в субботу договорились создать совместную комиссию по ревизии всей военной техники по периметру границы двух государств, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского главы.
"Лидеры двух стран договорились создать совместную комиссию Кыргызстана и Таджикистана по ревизии всей военной техники по периметру кыргызско-таджикской границы", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, главы двух стран еще раз подтвердили, что "вся военная техника будет отведена от приграничных районов с обеих сторон".
"Главы государств отметили приверженность всем ранее достигнутым договоренностям и взаимоуважению территорий и границ стран. Также президенты выразили уверенность в скорейшем урегулировании сложившейся ситуации на границе", - отметили в аппарате Жапарова.
Как сообщается, в настоящий момент межправительственные комиссии двух стран проводят совместную работу по разрешению всех имеющихся вопросов.
"Президенты Кыргызстана и Таджикистана особо подчеркнули важность недопущения провокаций, влияющих на стабилизацию ситуации в приграничных районах", - подчеркнули в пресс-службе.
Военнослужащие на дороге, ведущей к приграничному селу Ког-Таш в Баткенской области - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
10:12
Таджикские военные открыли огонь по жилым домам, заявили в Киргизии
Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.
 
Ситуация на границе Киргизии и ТаджикистанаСадыр ЖапаровЭмомали РахмонТаджикистанКиргизияВ мире
 
 
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