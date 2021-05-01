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Киргизия и Таджикистан опишут участки границы
Киргизия и Таджикистан опишут участки границы
Топографические группы в ближайшее время приступят к описанию государственной границы Таджикистана и Киргизии на оставшихся участках, такая договоренность была... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T18:06
2021-05-01T18:06
ситуация на границе киргизии и таджикистана
мид таджикистана
таджикистан
киргизия
в мире
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ДУШАНБЕ, 1 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Топографические группы в ближайшее время приступят к описанию государственной границы Таджикистана и Киргизии на оставшихся участках, такая договоренность была достигнута на заседании двусторонней межправкомиссии по делимитации и демаркации госграницы, сообщает департамент информации МИД Таджикистана."Топографические рабочие группы в ближайшее время приступят к описанию государственной границы на оставшихся участках, договоренность об этом была достигнута в ходе заседания межправкомиссии Таджикистана и Киргизии по делимитации и демаркации госграницы двух страна во главе руководителями ГКНБ Таджикистана – Саймумином Ятимовым и Киргизии – Канычбеком Тошиевым", - говорится в сообщении.Во время обсуждения ситуации на приграничных территориях обе стороны, сожалея о произошедшем, выразили соболезнования родным и близким погибших. Было заявлено о недопущении подобных событий в будущем.Стороны договорились немедленно приступить к возвращению военной техники в места постоянной дислокации.Стороны, ссылаясь на древнюю историю братских народов, твердо заявили о готовности в духе взаимопонимания и взаимного доверия решать между собой все имеющиеся приграничные вопросы.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.
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Обстановка рядом с местом противостояния на киргизско-таджикской границе
Кадры близ места противостояния на киргизско-таджикистанской границе.
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, мид таджикистана, таджикистан, киргизия, в мире

Киргизия и Таджикистан опишут участки границы

18:06 01.05.2021
 
© Sputnik / Эламан КарымшаковВоеннослужащие на дороге, ведущей к приграничному селу Ког-Таш в Баткенской области
Военнослужащие на дороге, ведущей к приграничному селу Ког-Таш в Баткенской области - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© Sputnik / Эламан Карымшаков
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ДУШАНБЕ, 1 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Топографические группы в ближайшее время приступят к описанию государственной границы Таджикистана и Киргизии на оставшихся участках, такая договоренность была достигнута на заседании двусторонней межправкомиссии по делимитации и демаркации госграницы, сообщает департамент информации МИД Таджикистана.
"Топографические рабочие группы в ближайшее время приступят к описанию государственной границы на оставшихся участках, договоренность об этом была достигнута в ходе заседания межправкомиссии Таджикистана и Киргизии по делимитации и демаркации госграницы двух страна во главе руководителями ГКНБ Таджикистана – Саймумином Ятимовым и Киргизии – Канычбеком Тошиевым", - говорится в сообщении.
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Во время обсуждения ситуации на приграничных территориях обе стороны, сожалея о произошедшем, выразили соболезнования родным и близким погибших. Было заявлено о недопущении подобных событий в будущем.
Стороны договорились немедленно приступить к возвращению военной техники в места постоянной дислокации.
Стороны, ссылаясь на древнюю историю братских народов, твердо заявили о готовности в духе взаимопонимания и взаимного доверия решать между собой все имеющиеся приграничные вопросы.
Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.
 
Ситуация на границе Киргизии и ТаджикистанаМИД ТаджикистанаТаджикистанКиргизияВ мире
 
 
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