https://ria.ru/20210501/granitsa-1730838461.html
Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня
Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня
Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе, сообщил глава киргизского Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев после... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T15:10
2021-05-01T15:10
2021-05-01T16:09
ситуация на границе киргизии и таджикистана
баткенская область
таджикистан
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 1 мая — РИА Новости. Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе, сообщил глава киргизского Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев после переговоров с таджикским коллегой Саймумином Ятимовым."Наши народы переживают трудные времена. У нас произошла трагедия для двух стран. Нам было тяжело проводить работу, но тем не менее по поручению глав наших государств мы приняли решение о полном прекращении стрельбы и об отводе всех воинских формирований на места постоянной дислокации", — приводит его слова госагентство Кабар.По словам Ташиева, стороны подписали протокол из четырех пунктов."С сегодняшнего дня усилиями наших уважаемых соседей и нашими усилиями наступят мир и спокойствие в наших странах, особенно в приграничных районах", — заключил он.В пресс-центре погранслужбы Киргизии добавили, что представители обеих стран начали совместный осмотр местности, откуда должны отвести военных. Обстановку на границе в ведомстве охарактеризовали как относительно стабильную.Кроме того, отметили в погранслужбе, возобновилось движение по трассе Ош — Исфана, из-за перекрытия которой Лейлекский район Киргизии оказался отрезанным от остальной части страны.Конфликт между жителями приграничных районов Киргизии и Таджикистана разгорелся 29 апреля и перерос в вооруженное противостояние. Столкновения длились более шести часов, с обеих сторон погибли около 50 человек (Киргизия сообщает о 34, Таджикистан — о 15), более 200 пострадали.Сегодняшняя договоренность о прекращении огня — уже третья за эти дни. Но и после заявлений об окончательном перемирии снова начинались перестрелки.
https://ria.ru/20210429/aziya-1730547611.html
баткенская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Стрельба на границе Киргизии и Таджикистана
Конфликт на таджикско-киргизской границе перерос в военный. Поводом послужил бытовой вопрос установки камер на столбе линии электропередачи таджикской стороной в Баткенском районе Киргизии. Это вызвало недовольство местных жителей и привело к стычке. Подключились военные с обеих сторон, началась стрельба. Вечером 29 апреля обе стороны объявили о полном прекращении огня.
2021-05-01T15:10
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PT1M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, баткенская область, таджикистан, киргизия, в мире
БИШКЕК, 1 мая — РИА Новости. Киргизия
и Таджикистан
договорились о полном прекращении огня на границе, сообщил глава киргизского Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев после переговоров с таджикским коллегой Саймумином Ятимовым.
"Наши народы переживают трудные времена. У нас произошла трагедия для двух стран. Нам было тяжело проводить работу, но тем не менее по поручению глав наших государств мы приняли решение о полном прекращении стрельбы и об отводе всех воинских формирований на места постоянной дислокации", — приводит его слова госагентство Кабар
.
По словам Ташиева, стороны подписали протокол из четырех пунктов.
"С сегодняшнего дня усилиями наших уважаемых соседей и нашими усилиями наступят мир и спокойствие в наших странах, особенно в приграничных районах", — заключил он.
В пресс-центре погранслужбы Киргизии добавили, что представители обеих стран начали совместный осмотр местности, откуда должны отвести военных. Обстановку на границе в ведомстве охарактеризовали как относительно стабильную.
Кроме того, отметили в погранслужбе, возобновилось движение по трассе Ош — Исфана, из-за перекрытия которой Лейлекский район Киргизии оказался отрезанным от остальной части страны.
Конфликт между жителями приграничных районов Киргизии и Таджикистана разгорелся 29 апреля и перерос в вооруженное противостояние. Столкновения длились более шести часов, с обеих сторон погибли около 50 человек (Киргизия сообщает о 34, Таджикистан — о 15), более 200 пострадали.
Сегодняшняя договоренность о прекращении огня — уже третья за эти дни. Но и после заявлений об окончательном перемирии снова начинались перестрелки.