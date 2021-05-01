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Полиция применила слезоточивый газ на митинге в Вене
Полиция применила слезоточивый газ на митинге в Вене
Митинг антифашистов в Вене 1 мая обернулся беспорядками, полиция применила силу и слезоточивый газ для разгона демонстрантов, передаёт корреспондент РИА Новости РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T17:45
2021-05-01T17:45
2021-05-01T18:56
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ВЕНА, 1 мая - РИА Новости, Маргарита Костив. Митинг антифашистов в Вене 1 мая обернулся беспорядками, полиция применила силу и слезоточивый газ для разгона демонстрантов, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Антифашисты собрались на митинг в парке имени Зигмунда Фрейда. Демонстранты скандировали антифашистские лозунги и вели себя достаточно агрессивно. На месте находилось большое количество сотрудников полиции и служебных машин.В итоге ситуация обернулась конфронтацией протестующих с полицией. Правоохранители стали оттеснять митингующих, те в свою очередь стали бросать в них бутылки и другие предметы, после чего полиция применила слезоточивый газ.Как сообщили РИА Новости в городской полиции, на 1 мая в Вене были запланированы около 20 демонстраций.
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Полиция Вены разгоняет демонстрантов слезоточивым газом
Митинг антифашистов в Вене 1 мая обернулся беспорядками, полиция применила силу и слезоточивый газ для разгона демонстрантов.
2021-05-01T17:45
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РИА Новости
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