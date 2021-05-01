https://ria.ru/20210501/facebook-1730823839.html

Facebook вернул удаленную накануне страницу проекта RT Redfish

Facebook вернул удаленную накануне страницу проекта RT Redfish

Facebook восстановил удаленную накануне страницу проекта RT RedFish, но с ограничениями, сообщается в Telegram-канале RT. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T12:37

2021-05-01T12:37

2021-05-01T13:26

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маргарита симоньян

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Facebook восстановил удаленную накануне страницу проекта RT RedFish, но с ограничениями, сообщается в Telegram-канале RT.При этом на страницу все еще действуют правила трех страйков, то есть при следующем предупреждении ее опять удалят."Голову они себе скоро удалят", — прокомментировала сообщение главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.Как сообщала пресс-служба RT, страницу проекта RedFish, у которой было 800 тысяч подписчиков, удалили из-за антифашистских постов с историческими фото. Отмечалось, что соцсеть сочла нарушением "норм сообщества" публикацию снимков казни Муссолини и зверств нацистов в концлагерях. Телеканал запустил кампанию под хештегом #FacebookBringBackRedfish ("FacebookВерниRedfish"), а Симоньян заявила, что намерена лично добиваться закрытия Facebook, если страницу не восстановят.Роскомнадзор счел действия Facebook актом цензуры и потребовал в максимально короткие сроки снять все ограничения с аккаунта RedFish.В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин заблокировал аккаунт агентства Baltnews. В октябре прошлого года Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik. В МИД создание препятствий работе российских СМИ назвали мракобесием.

https://ria.ru/20210424/google-1729758237.html

https://ria.ru/20210427/internet-1730217365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, маргарита симоньян, twitter, технологии