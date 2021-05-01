Facebook вернул удаленную накануне страницу проекта RT Redfish
12:37 01.05.2021 (обновлено: 13:26 01.05.2021)
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Facebook восстановил удаленную накануне страницу проекта RT RedFish, но с ограничениями, сообщается в Telegram-канале RT.
"Предупреждение на странице все еще висит, и она не будет появляться в рекомендованном", — говорится в сообщении.
При этом на страницу все еще действуют правила трех страйков, то есть при следующем предупреждении ее опять удалят.
"Голову они себе скоро удалят", — прокомментировала сообщение главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.
Как сообщала пресс-служба RT, страницу проекта RedFish, у которой было 800 тысяч подписчиков, удалили из-за антифашистских постов с историческими фото. Отмечалось, что соцсеть сочла нарушением "норм сообщества" публикацию снимков казни Муссолини и зверств нацистов в концлагерях. Телеканал запустил кампанию под хештегом #FacebookBringBackRedfish ("FacebookВерниRedfish"), а Симоньян заявила, что намерена лично добиваться закрытия Facebook, если страницу не восстановят.
Роскомнадзор счел действия Facebook актом цензуры и потребовал в максимально короткие сроки снять все ограничения с аккаунта RedFish.
В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин заблокировал аккаунт агентства Baltnews. В октябре прошлого года Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.
В МИД создание препятствий работе российских СМИ назвали мракобесием.