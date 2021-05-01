https://ria.ru/20210501/dtp-1730853945.html

Волгоградцы несут цветы и игрушки к спортшколе команды, попавшей в ДТП

Волгоградцы несут цветы и игрушки к спортшколе команды, попавшей в ДТП

Жители Волгограда несут цветы и игрушки к школе олимпийского резерва №2, где занимается баскетбольная команда девочек, разбившаяся в ДТП на Ставрополье,... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T17:41

2021-05-01T17:41

2021-05-01T17:41

дтп с микроавтобусом в ставропольском крае

андрей бочаров

волгоград

черкесск

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 1 мая – РИА Новости. Жители Волгограда несут цветы и игрушки к школе олимпийского резерва №2, где занимается баскетбольная команда девочек, разбившаяся в ДТП на Ставрополье, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.По предварительным данным, в пятницу в 16.40 на 535-м километре автодороги "Астрахань – Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. По предварительным данным МВД, погибли пять человек. Всего после ДТП были госпитализированы девять детей, один из них уже выписан.Ранее сообщалось, что в микроавтобусе ехала юношеская женская команда по баскетболу из волгоградской школы олимпийского резерва №2.В субботу возле ворот школы в Дзержинском районе появились цветы и игрушки. Жители Волгограда приходят сюда семьями, чтобы выразить поддержку родителям и детям, пострадавшим в ДТП, почтить память погибших девочек.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил 3 мая днём траура в регионе по погибшим в ДТП.

https://ria.ru/20210501/dtp-1730839918.html

волгоград

черкесск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с микроавтобусом в ставропольском крае, андрей бочаров, волгоград, черкесск, происшествия