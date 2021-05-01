Волгоградцы несут цветы и игрушки к спортшколе команды, попавшей в ДТП
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЦветы и мягкие игрушки у спортивной школы в Волгограде, где занимались погибшие и пострадавшие в ДТП на Ставрополье дети
ВОЛГОГРАД, 1 мая – РИА Новости. Жители Волгограда несут цветы и игрушки к школе олимпийского резерва №2, где занимается баскетбольная команда девочек, разбившаяся в ДТП на Ставрополье, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.
По предварительным данным, в пятницу в 16.40 на 535-м километре автодороги "Астрахань – Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. По предварительным данным МВД, погибли пять человек. Всего после ДТП были госпитализированы девять детей, один из них уже выписан.
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЦветы и мягкие игрушки у спортивной школы в Волгограде, где занимались погибшие и пострадавшие в ДТП на Ставрополье дети
Цветы и мягкие игрушки у спортивной школы в Волгограде, где занимались погибшие и пострадавшие в ДТП на Ставрополье дети
Ранее сообщалось, что в микроавтобусе ехала юношеская женская команда по баскетболу из волгоградской школы олимпийского резерва №2.
В субботу возле ворот школы в Дзержинском районе появились цветы и игрушки. Жители Волгограда приходят сюда семьями, чтобы выразить поддержку родителям и детям, пострадавшим в ДТП, почтить память погибших девочек.
"Я узнала об аварии из новостей, это очень большое горе для всех жителей города. Решила прийти сюда, чтобы поддержать родных, у кого пострадали и погибли дети", - сказала жительница города по имени Ольга. Она пришла сюда со своей подругой и детьми. Они положили мягкую игрушку – желтого котика и гвоздики.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил 3 мая днём траура в регионе по погибшим в ДТП.