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Волгоградцы несут цветы и игрушки к спортшколе команды, попавшей в ДТП
Волгоградцы несут цветы и игрушки к спортшколе команды, попавшей в ДТП
Жители Волгограда несут цветы и игрушки к школе олимпийского резерва №2, где занимается баскетбольная команда девочек, разбившаяся в ДТП на Ставрополье,... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T17:41
2021-05-01T17:41
дтп с микроавтобусом в ставропольском крае
андрей бочаров
волгоград
черкесск
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 1 мая – РИА Новости. Жители Волгограда несут цветы и игрушки к школе олимпийского резерва №2, где занимается баскетбольная команда девочек, разбившаяся в ДТП на Ставрополье, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.По предварительным данным, в пятницу в 16.40 на 535-м километре автодороги "Астрахань – Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. По предварительным данным МВД, погибли пять человек. Всего после ДТП были госпитализированы девять детей, один из них уже выписан.Ранее сообщалось, что в микроавтобусе ехала юношеская женская команда по баскетболу из волгоградской школы олимпийского резерва №2.В субботу возле ворот школы в Дзержинском районе появились цветы и игрушки. Жители Волгограда приходят сюда семьями, чтобы выразить поддержку родителям и детям, пострадавшим в ДТП, почтить память погибших девочек.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил 3 мая днём траура в регионе по погибшим в ДТП.
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дтп с микроавтобусом в ставропольском крае, андрей бочаров, волгоград, черкесск, происшествия

Волгоградцы несут цветы и игрушки к спортшколе команды, попавшей в ДТП

17:41 01.05.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЦветы и мягкие игрушки у спортивной школы в Волгограде, где занимались погибшие и пострадавшие в ДТП на Ставрополье дети
Цветы и мягкие игрушки у спортивной школы в Волгограде, где занимались погибшие и пострадавшие в ДТП на Ставрополье дети - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 1 мая – РИА Новости. Жители Волгограда несут цветы и игрушки к школе олимпийского резерва №2, где занимается баскетбольная команда девочек, разбившаяся в ДТП на Ставрополье, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.
По предварительным данным, в пятницу в 16.40 на 535-м километре автодороги "Астрахань – Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. По предварительным данным МВД, погибли пять человек. Всего после ДТП были госпитализированы девять детей, один из них уже выписан.
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЦветы и мягкие игрушки у спортивной школы в Волгограде, где занимались погибшие и пострадавшие в ДТП на Ставрополье дети
Цветы и мягкие игрушки у спортивной школы в Волгограде, где занимались погибшие и пострадавшие в ДТП на Ставрополье дети - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Цветы и мягкие игрушки у спортивной школы в Волгограде, где занимались погибшие и пострадавшие в ДТП на Ставрополье дети
Ранее сообщалось, что в микроавтобусе ехала юношеская женская команда по баскетболу из волгоградской школы олимпийского резерва №2.
В субботу возле ворот школы в Дзержинском районе появились цветы и игрушки. Жители Волгограда приходят сюда семьями, чтобы выразить поддержку родителям и детям, пострадавшим в ДТП, почтить память погибших девочек.

"Я узнала об аварии из новостей, это очень большое горе для всех жителей города. Решила прийти сюда, чтобы поддержать родных, у кого пострадали и погибли дети", - сказала жительница города по имени Ольга. Она пришла сюда со своей подругой и детьми. Они положили мягкую игрушку – желтого котика и гвоздики.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил 3 мая днём траура в регионе по погибшим в ДТП.
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ДТП с микроавтобусом в Ставропольском краеАндрей БочаровВолгоградЧеркесскПроисшествия
 
 
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