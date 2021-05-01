https://ria.ru/20210501/benzin-1730807382.html

Эксперт оценил идею запретить экспорт бензина

Эксперт оценил идею запретить экспорт бензина

Ограничение экспорта бензина, которое обсуждается сейчас российскими властями, не даст расти ценам на топливо на АЗС во время повышенного сезонного спроса, при... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T09:35

2021-05-01T09:35

2021-05-01T09:35

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

аи-80

аи-92

аи-95

бензин

экономика

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Ограничение экспорта бензина, которое обсуждается сейчас российскими властями, не даст расти ценам на топливо на АЗС во время повышенного сезонного спроса, при этом компании-экспортеры бензина из-за этой инициативы потеряют в доходах, сообщил РИА Новости руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Александр Амирагян."Инициатива правительства по введению временного запрета на экспорт бензина обеспечит перенаправление этих объемов на внутренний рынок, что может вызвать снижение внутренних оптовых цен. Это, в свою очередь, сдержит дальнейший рост розничных цен на фоне сезонного роста спроса", - сообщил Амирагян."При этом компании, специализирующиеся на экспортных поставках бензина, потеряют в доходах, так как, во-первых, будут вынуждены поставлять топливо на менее экономически привлекательный внутренний рынок, и, во-вторых, вынуждены будут перенастраивать логистику поставок, которая была ориентирована преимущественно на экспорт", - считает эксперт.Рост мировых цен на нефть и нефтепродукты и ослабление курса рубля в 2021 году привели к тому, что экспортные поставки бензина стали намного выгоднее, чем продажа на внутреннем рынке. В результате выросла рублевая экспортная цена бензина, что вызвало рост биржевых цен в России до рекордных значений. Это негативно сказывается и на розничном рынке топлива, особенно на независимых АЗС.На этом фоне Минэнерго подготовило проект о запрете экспорта из России бензина и легких дистиллятов сроком на три месяца для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем рынке в периоды пикового спроса и ремонта на НПЗ. Ограничение может распространяться на бензины марок Аи-80, Аи-92, Аи-95, Аи-98 и другие, а также некоторые виды легких дистиллятов.Как отметили в министерстве, проект о запрете экспорта бензина незамедлительно вынесут на обсуждение правительства, если того потребует ситуация на рынке.

https://ria.ru/20210501/benzin-1730799043.html

https://ria.ru/20210424/vodorod-1729741668.html

https://ria.ru/20210430/neft-1729478265.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-80, аи-92, аи-95, бензин, экономика