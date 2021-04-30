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Минэнерго предложило запретить экспорт бензина на три месяца
Минэнерго предложило запретить экспорт бензина на три месяца
Запрет на экспорт из России бензина и легких дистиллятов для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем рынке в периоды пикового спроса и ремонта на НПЗ... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T16:43
2021-04-30T18:33
россия
евразийский экономический союз
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
александр новак
экономика
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Запрет на экспорт из России бензина и легких дистиллятов для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем рынке в периоды пикового спроса и ремонта на НПЗ предлагается предусмотреть сроком на три месяца, говорится в проекте постановления правительства, разработанном Минэнерго.Ограничение может распространяться на бензин марок Аи-80, Аи-92, Аи-95, Аи-98, а также некоторые виды легких дистиллятов. При этом накануне Минэнерго опубликовало проект постановления правительства, которым предлагается дополнить перечень существенно важных для внутреннего рынка РФ товаров отдельными видами нефтепродуктов, в отношении которых правительство может вводить ограничение или запрет на экспорт. Предполагаемая дата вступления изменений в силу - 26 июня 2021 года.Запрет при этом предполагается не распространять на международные транзитные перевозки иностранного топлива через территорию РФ, а также на российское топливо, перемещаемое между частями РФ через территории иностранных государств. Кроме того, он не будет распространяться на топливо, вывозимое для нужд Минобороны России или перемещаемое физлицами для личного пользования, а также в ряде других случаев.Газета "Коммерсант" ранее в апреле со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Александра Новака писала, что Минэнерго было дано поручение подготовить проекты актов об установлении временного ограничения экспорта отдельных видов нефтепродуктов, в том числе бензина, в страны за пределами ЕАЭС. Само по себе включение бензина в перечень не влечет последствий, но позволяет быстро ввести ограничительные меры в будущем.Новак в свою очередь заявлял, что правительство в ближайшее время обсудит меры ограничения экспорта бензина. По его словам, такие меры могут использоваться для стабилизации ситуации на внутреннем рынке в периоды пикового спроса, но сейчас необходимости в этом нет. Концептуально идею ранее уже поддержали в Минэнерго. Поводом для обсуждения запрета экспорта бензина из страны стал рост цен на топливо.
https://ria.ru/20210429/benzin-1730559794.html
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россия, евразийский экономический союз, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, экономика

Минэнерго предложило запретить экспорт бензина на три месяца

16:43 30.04.2021 (обновлено: 18:33 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗаправка бензином автомобиля
Заправка бензином автомобиля - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Запрет на экспорт из России бензина и легких дистиллятов для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем рынке в периоды пикового спроса и ремонта на НПЗ предлагается предусмотреть сроком на три месяца, говорится в проекте постановления правительства, разработанном Минэнерго.

"Установить со дня вступления в силу настоящего постановления ‎сроком на три месяца временный запрет на вывоз из Российской Федерации видов топлива по перечню согласно приложению", - сообщается в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Ограничение может распространяться на бензин марок Аи-80, Аи-92, Аи-95, Аи-98, а также некоторые виды легких дистиллятов. При этом накануне Минэнерго опубликовало проект постановления правительства, которым предлагается дополнить перечень существенно важных для внутреннего рынка РФ товаров отдельными видами нефтепродуктов, в отношении которых правительство может вводить ограничение или запрет на экспорт. Предполагаемая дата вступления изменений в силу - 26 июня 2021 года.
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Запрет при этом предполагается не распространять на международные транзитные перевозки иностранного топлива через территорию РФ, а также на российское топливо, перемещаемое между частями РФ через территории иностранных государств. Кроме того, он не будет распространяться на топливо, вывозимое для нужд Минобороны России или перемещаемое физлицами для личного пользования, а также в ряде других случаев.
Газета "Коммерсант" ранее в апреле со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Александра Новака писала, что Минэнерго было дано поручение подготовить проекты актов об установлении временного ограничения экспорта отдельных видов нефтепродуктов, в том числе бензина, в страны за пределами ЕАЭС. Само по себе включение бензина в перечень не влечет последствий, но позволяет быстро ввести ограничительные меры в будущем.
Новак в свою очередь заявлял, что правительство в ближайшее время обсудит меры ограничения экспорта бензина. По его словам, такие меры могут использоваться для стабилизации ситуации на внутреннем рынке в периоды пикового спроса, но сейчас необходимости в этом нет. Концептуально идею ранее уже поддержали в Минэнерго. Поводом для обсуждения запрета экспорта бензина из страны стал рост цен на топливо.
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