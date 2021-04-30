Мужчину, душившего полицейского на незаконной акции, задержали
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, душившего полицейского на несогласованной акции в Петербурге 21 апреля, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Мужчина, подозреваемый в применении насилия против представителя власти на несанкционированном митинге 21 апреля, задержан", - сказал собеседник агентства.
Ранее в соцсетях появилось видео, где один из участников несогласованной акции 21 апреля провел удушающий прием против полицейского, который пытался задержать участницу митинга.
Ранее в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области напомнили, что в городе действуют меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, и призвали воздержаться от участия в несогласованных акциях.
МВД РФ также призывало россиян воздержаться от участия в таких акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.