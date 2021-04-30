https://ria.ru/20210430/zaderzhanie-1730759406.html

Мужчину, душившего полицейского на незаконной акции, задержали

Мужчину, душившего полицейского на незаконной акции, задержали

Правоохранители задержали мужчину, душившего полицейского на несогласованной акции в Петербурге 21 апреля, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T18:43

2021-04-30T18:43

2021-04-30T18:43

гумвд

генеральная прокуратура рф

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594307379_0:190:3042:1901_1920x0_80_0_0_498ede130553f0e0d3704995e0869bcf.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, душившего полицейского на несогласованной акции в Петербурге 21 апреля, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Ранее в соцсетях появилось видео, где один из участников несогласованной акции 21 апреля провел удушающий прием против полицейского, который пытался задержать участницу митинга.Ранее в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области напомнили, что в городе действуют меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, и призвали воздержаться от участия в несогласованных акциях.МВД РФ также призывало россиян воздержаться от участия в таких акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.

https://ria.ru/20210430/delo-1730718550.html

ленинградская область

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, генеральная прокуратура рф, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия