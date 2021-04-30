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Мужчину, душившего полицейского на незаконной акции, задержали
Мужчину, душившего полицейского на незаконной акции, задержали
Правоохранители задержали мужчину, душившего полицейского на несогласованной акции в Петербурге 21 апреля, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T18:43
2021-04-30T18:43
гумвд
генеральная прокуратура рф
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, душившего полицейского на несогласованной акции в Петербурге 21 апреля, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Ранее в соцсетях появилось видео, где один из участников несогласованной акции 21 апреля провел удушающий прием против полицейского, который пытался задержать участницу митинга.Ранее в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области напомнили, что в городе действуют меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, и призвали воздержаться от участия в несогласованных акциях.МВД РФ также призывало россиян воздержаться от участия в таких акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
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ленинградская область
санкт-петербург
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гумвд, генеральная прокуратура рф, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

Мужчину, душившего полицейского на незаконной акции, задержали

18:43 30.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, душившего полицейского на несогласованной акции в Петербурге 21 апреля, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Мужчина, подозреваемый в применении насилия против представителя власти на несанкционированном митинге 21 апреля, задержан", - сказал собеседник агентства.

Ранее в соцсетях появилось видео, где один из участников несогласованной акции 21 апреля провел удушающий прием против полицейского, который пытался задержать участницу митинга.
Ранее в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области напомнили, что в городе действуют меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, и призвали воздержаться от участия в несогласованных акциях.
Сотрудники правоохранительных органов в районе Каланчевской улицы в Москве во время несанкционированной акции - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
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МВД РФ также призывало россиян воздержаться от участия в таких акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
 
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