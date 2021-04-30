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В Белом доме назвали предполагаемые темы встречи Путина и Байдена
В Белом доме назвали предполагаемые темы встречи Путина и Байдена
Саммит Россия - США с участием президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена пока не подтвержден, однако повестка предстоящей встречи может включать... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T20:26
2021-04-30T20:43
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
украина
россия
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 апр – РИА Новости. Саммит Россия - США с участием президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена пока не подтвержден, однако повестка предстоящей встречи может включать ситуацию вокруг Алексея Навального и присутствие российских войск вблизи границы с Украиной, заявила в пятницу журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Ранее Белый дом сообщил, что Байден предложил Путину встречу на высшем уровне летом этого года в одной из европейских стран для обсуждения накопившихся вопросов в двусторонних отношениях. Кремль сообщал, что возможные сроки встречи обсуждаются.Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь. На минувшей неделе Навальный заявил, что завершает голодовку.Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее сообщила журналистам, что Навального посещали гражданские врачи, не из системы ФСИН, есть их заключение, что с согласия пациента продолжаются капельницы питательной смеси, и она "пока никаких серьезных опасений в этом заключении не нашла".Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
https://ria.ru/20210430/avstriya-1730736296.html
https://ria.ru/20210419/ssha-1728970861.html
украина
россия
сша
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алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), украина, россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире

В Белом доме назвали предполагаемые темы встречи Путина и Байдена

20:26 30.04.2021 (обновлено: 20:43 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом
Официальная резиденция президента США - Белый дом - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 30 апр – РИА Новости. Саммит Россия - США с участием президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена пока не подтвержден, однако повестка предстоящей встречи может включать ситуацию вокруг Алексея Навального и присутствие российских войск вблизи границы с Украиной, заявила в пятницу журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"На текущий момент у меня нет какой-либо новой информации относительно сроков проведения (саммита) или подтверждения того, что он состоится", - сказала Псаки, добавив, что лишь после того, как встреча лидеров двух стран подтвердится, будет детально определена ее повестка. Вместе с тем, добавила Псаки, Вашингтон продолжает испытывать озабоченность, в том числе "относительно судьбы Алексея Навального и наращивания присутствия российских войск у границ Украины".

Ранее Белый дом сообщил, что Байден предложил Путину встречу на высшем уровне летом этого года в одной из европейских стран для обсуждения накопившихся вопросов в двусторонних отношениях. Кремль сообщал, что возможные сроки встречи обсуждаются.
Вена, Австрия - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
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Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь. На минувшей неделе Навальный заявил, что завершает голодовку.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее сообщила журналистам, что Навального посещали гражданские врачи, не из системы ФСИН, есть их заключение, что с согласия пациента продолжаются капельницы питательной смеси, и она "пока никаких серьезных опасений в этом заключении не нашла".
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20 - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
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Алексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)УкраинаРоссияДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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