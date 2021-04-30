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В петербургской поликлинике мужчина избил педиатра
В петербургской поликлинике мужчина избил педиатра
Мужчина в Санкт-Петербурге избил врача-педиатра, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба городского Следственного управления СК РФ. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T22:46
2021-04-30T22:46
2021-04-30T22:46
россия
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Мужчина в Санкт-Петербурге избил врача-педиатра, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба городского Следственного управления СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), - говорится в сообщении.По версии следствия, обвиняемый 29 апреля в поликлинике в Невском районе города спровоцировал скандал с участковым врачом-педиатром, которому нанес множественные удары руками и ногами.В настоящее время решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия