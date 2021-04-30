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В петербургской поликлинике мужчина избил педиатра

В петербургской поликлинике мужчина избил педиатра

Мужчина в Санкт-Петербурге избил врача-педиатра, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба городского Следственного управления СК РФ. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T22:46

2021-04-30T22:46

2021-04-30T22:46

россия

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Мужчина в Санкт-Петербурге избил врача-педиатра, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба городского Следственного управления СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), - говорится в сообщении.По версии следствия, обвиняемый 29 апреля в поликлинике в Невском районе города спровоцировал скандал с участковым врачом-педиатром, которому нанес множественные удары руками и ногами.В настоящее время решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.

https://ria.ru/20201217/novosibirsk-1589649713.html

россия

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия