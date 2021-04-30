Трое киргизских военных погибли в конфликте на таджикской границе
09:01 30.04.2021 (обновлено: 09:19 30.04.2021)
© Фото : пресс-служба УВД Баткенской областиКыргызские военнослужащие в районе границы с Таджикистаном
© Фото : пресс-служба УВД Баткенской области
БИШКЕК, 30 апр - РИА Новости. Трое киргизских пограничников погибли и 22 пострадали в конфликте на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в пресс-центре Государственной пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности Киргизии.
Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.
"В ходе боестолкновений с таджикской стороной погибли трое военнослужащих отряда специального назначения "Бору" ПС ГКНБ КР, также 22 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Состояние двух военнослужащих оценивается как тяжелое", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, личный состав приносит соболезнования родным и близким погибших.
"Конфликт на границе был спровоцирован таджикской стороной. 29 апреля 2021 года таджикские военнослужащие обстреляли из группового оружия кыргызские пограничные заставы и пограничные посты. Также на вертолете "Ми-24" с воздуха таджикская сторона обстреляла местности Торт-Кочо, Чыр-Добо Баткенского района Баткенской области", - заявили в ведомстве.
Ранее Госкомитет нацбезопасности Таджикистана обвинил в разжигании конфликта противоположную сторону. В пятницу МИД Таджикистана заявил, что власти никогда не уступят земли, исконно и по праву принадлежащие Таджикистану, власти полны решимости путем переговоров с учетом своих национальных интересов решать вопросы демаркации границы.