https://ria.ru/20210430/voennye-1730615844.html

Трое киргизских военных погибли в конфликте на таджикской границе

Трое киргизских военных погибли в конфликте на таджикской границе

Трое киргизских пограничников погибли и 22 пострадали в конфликте на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в пресс-центре Государственной пограничной... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T09:01

2021-04-30T09:01

2021-04-30T09:19

мид таджикистана

безопасность

ситуация на границе киргизии и таджикистана

таджикистан

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730480070_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_a21b514d2ea968f9960b727c596b8e73.jpg

БИШКЕК, 30 апр - РИА Новости. Трое киргизских пограничников погибли и 22 пострадали в конфликте на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в пресс-центре Государственной пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности Киргизии.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.По его словам, личный состав приносит соболезнования родным и близким погибших."Конфликт на границе был спровоцирован таджикской стороной. 29 апреля 2021 года таджикские военнослужащие обстреляли из группового оружия кыргызские пограничные заставы и пограничные посты. Также на вертолете "Ми-24" с воздуха таджикская сторона обстреляла местности Торт-Кочо, Чыр-Добо Баткенского района Баткенской области", - заявили в ведомстве.Ранее Госкомитет нацбезопасности Таджикистана обвинил в разжигании конфликта противоположную сторону. В пятницу МИД Таджикистана заявил, что власти никогда не уступят земли, исконно и по праву принадлежащие Таджикистану, власти полны решимости путем переговоров с учетом своих национальных интересов решать вопросы демаркации границы.

https://ria.ru/20210429/aziya-1730547611.html

таджикистан

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид таджикистана, безопасность, ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, в мире