https://ria.ru/20210430/voditel-1730780164.html

В Волгограде рассказали о водителе, перевозившем детей на соревнования

В Волгограде рассказали о водителе, перевозившем детей на соревнования

Водитель, который был за рулем во время ДТП на Ставрополье, имеет лицензию на перевозку пассажиров, сообщила РИА Новости директор волгоградской школы... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T21:30

2021-04-30T21:30

2021-04-30T21:30

дтп с микроавтобусом в ставропольском крае

волгоград

черкесск

ставропольский край

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 30 апр – РИА Новости. Водитель, который был за рулем во время ДТП на Ставрополье, имеет лицензию на перевозку пассажиров, сообщила РИА Новости директор волгоградской школы олимпийского резерва №2 Татьяна Астафьева.Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, в 16.40 на 535-м километре автодороги "Астрахань – Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. По предварительным данным МВД, погибли пять человек. Заведено дело.Она также рассказала, что незадолго до ДТП общалась с участницами баскетбольной команды по телефону.Директор олимпийской школы также рассказала, что турнир в Черкесске, на который ехала команда, входит в школьный календарь соревнований. По ее словам, школа регулярно участвует в турнире, который посвящен возрождению карачаевского народа."Эти соревнования не входят в календарь областной федерации, они входят в школьный календарь", - сообщила Астафьева.По словам Астафьевой, данная команда девочек – второй набор у опытного тренера Татьяны Шахматовой, чьи уже повзрослевшие воспитанники выступают в профессиональных клубах."Они только в этом сезоне 2020-2021 зашли на большие соревнования. В связи с пандемией не получалось часто выезжать. И получилось договориться ... поехать в Черкесск", - сообщила Астафьева.Ранее Волгоградская областная федерация баскетбола заявляла, что турнир, куда ехала команда, ни с кем не согласовывался.

https://ria.ru/20210430/prichina-1730763985.html

волгоград

черкесск

ставропольский край

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Последствия крупного ДТП с участием микроавтобуса на Ставрополье В Ставропольском крае произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса Mercedes Sprinter и "Камаза". По предварительным данным, 30 апреля в 16:40 на 535-м километре автодороги "Астрахань - Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус. "Камаз" из-за резкого маневра упал набок и придавил микроавтобус. 2021-04-30T21:30 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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дтп с микроавтобусом в ставропольском крае, волгоград, черкесск, ставропольский край, происшествия