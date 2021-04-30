https://ria.ru/20210430/voditel-1730780164.html
В Волгограде рассказали о водителе, перевозившем детей на соревнования
В Волгограде рассказали о водителе, перевозившем детей на соревнования
Водитель, который был за рулем во время ДТП на Ставрополье, имеет лицензию на перевозку пассажиров, сообщила РИА Новости директор волгоградской школы... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T21:30
2021-04-30T21:30
2021-04-30T21:30
дтп с микроавтобусом в ставропольском крае
волгоград
черкесск
ставропольский край
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 30 апр – РИА Новости. Водитель, который был за рулем во время ДТП на Ставрополье, имеет лицензию на перевозку пассажиров, сообщила РИА Новости директор волгоградской школы олимпийского резерва №2 Татьяна Астафьева.Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, в 16.40 на 535-м километре автодороги "Астрахань – Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. По предварительным данным МВД, погибли пять человек. Заведено дело.Она также рассказала, что незадолго до ДТП общалась с участницами баскетбольной команды по телефону.Директор олимпийской школы также рассказала, что турнир в Черкесске, на который ехала команда, входит в школьный календарь соревнований. По ее словам, школа регулярно участвует в турнире, который посвящен возрождению карачаевского народа."Эти соревнования не входят в календарь областной федерации, они входят в школьный календарь", - сообщила Астафьева.По словам Астафьевой, данная команда девочек – второй набор у опытного тренера Татьяны Шахматовой, чьи уже повзрослевшие воспитанники выступают в профессиональных клубах."Они только в этом сезоне 2020-2021 зашли на большие соревнования. В связи с пандемией не получалось часто выезжать. И получилось договориться ... поехать в Черкесск", - сообщила Астафьева.Ранее Волгоградская областная федерация баскетбола заявляла, что турнир, куда ехала команда, ни с кем не согласовывался.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Последствия крупного ДТП с участием микроавтобуса на Ставрополье
В Ставропольском крае произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса Mercedes Sprinter и "Камаза". По предварительным данным, 30 апреля в 16:40 на 535-м километре автодороги "Астрахань - Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус. "Камаз" из-за резкого маневра упал набок и придавил микроавтобус.
2021-04-30T21:30
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дтп с микроавтобусом в ставропольском крае, волгоград, черкесск, ставропольский край, происшествия
ВОЛГОГРАД, 30 апр – РИА Новости. Водитель, который был за рулем во время ДТП на Ставрополье, имеет лицензию на перевозку пассажиров, сообщила РИА Новости директор волгоградской школы олимпийского резерва №2 Татьяна Астафьева.
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, в 16.40 на 535-м километре автодороги "Астрахань – Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск
. По предварительным данным МВД, погибли пять человек. Заведено дело.
"У нас лицензионная машина эта, водитель с лицензией, у нас он более 8 лет возит нас. Ничего плохого не могу сказать: аккуратен, никогда ничего не превысит. Он стал как семья. Его сестра поехала в Черкесск вместе с мужем, взяла своих детей поболеть за команду... Получается, что его (водителя – ред.) старшая племянница и погибла", - сообщила Астафьева.
Она также рассказала, что незадолго до ДТП общалась с участницами баскетбольной команды по телефону.
"За 20 минут до катастрофы мы с ними говорили по телефон. Весело ехали, дети мультики, кино смотрели, все было нормально. А через 20 минут перезванивает водитель, у него истерика, попали в ДТП", - сообщила Астафьева, добавив, что она в данный момент едет в Ставропольский край.
Директор олимпийской школы также рассказала, что турнир в Черкесске, на который ехала команда, входит в школьный календарь соревнований. По ее словам, школа регулярно участвует в турнире, который посвящен возрождению карачаевского народа.
"Эти соревнования не входят в календарь областной федерации, они входят в школьный календарь", - сообщила Астафьева.
По словам Астафьевой, данная команда девочек – второй набор у опытного тренера Татьяны Шахматовой, чьи уже повзрослевшие воспитанники выступают в профессиональных клубах.
"Они только в этом сезоне 2020-2021 зашли на большие соревнования. В связи с пандемией не получалось часто выезжать. И получилось договориться ... поехать в Черкесск", - сообщила Астафьева.
Ранее Волгоградская областная федерация баскетбола заявляла, что турнир, куда ехала команда, ни с кем не согласовывался.