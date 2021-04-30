Валерия рассказала, как на нее повлиял уход Азизы из шоу "Маска"
00:30 30.04.2021 (обновлено: 00:34 30.04.2021)
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Певица Валерия, которая входит в состав жюри шоу "Маска" на НТВ, в интервью изданию "Собеседник" рассказала, как на нее повлиял уход Азизы из проекта.
Исполнительница, выступавшая в костюме Пингвина, выбыла из шоу одной из первых. Она планировала дойти до конца, поэтому когда сняла маску перед судьями и зрителями, очень расстроилась и не смогла этого скрыть.
Разочарованы тогда были и члены жюри, особенно хороший друг певицы — Филипп Киркоров. "Я себе этого никогда не прощу", — заявил он, когда увидел Азизу, а зрители потребовали вернуть артистку в проект.
"Я была на 100 процентов уверена, что Пингвин – Анита Цой. И не только я. Многие мои коллеги были уверены в этом. А оказалось, что там – Азиза. Мы все были в полном шоке", — вспомнила тот выпуск Валерия.
Супруга продюсера Иосифа Пригожина призналась, что после этого случая стала еще внимательней изучать российских исполнителей.
"Я изучаю биографии артистов, слушаю их музыку, если появляется какая-то новая версия. Стараюсь все приспособить к подсказкам, которые есть, и понять, насколько совпадает тот или иной персонаж. Я переслушала музыкальный материал всех, кого хотя бы раз упоминали в проекте", — призналась певица.
Ранее Валерия рассказывала, что из-за сильных эмоций, которые переживает на "Маске", даже перестала спать по ночам. С одной стороны, по словам артистки, ей хочется скорее разгадать "все ребусы", чтобы больше не мучиться, но с другой — она получает много счастья и радости, когда наблюдает за выступлениями участников в гигантских красочных костюмах.
Финал "Маски" состоится уже в это воскресенье. Зрители и судьи наконец-то узнают, кто скрывался под масками Змеи, Зайца, Крокодила и Ламы, и какой персонаж станет победителем.