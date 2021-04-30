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Шоубиз
https://ria.ru/20210430/valeriya-1730549365.html
Валерия рассказала, как на нее повлиял уход Азизы из шоу "Маска"
Валерия рассказала, как на нее повлиял уход Азизы из шоу "Маска"
Певица Валерия, которая входит в состав жюри шоу "Маска" на НТВ, в интервью изданию "Собеседник" рассказала, как на нее повлиял уход Азизы из проекта. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T00:30
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анита цой
шоу "маска"
азиза (певица)
нтв (телеканал)
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Певица Валерия, которая входит в состав жюри шоу "Маска" на НТВ, в интервью изданию "Собеседник" рассказала, как на нее повлиял уход Азизы из проекта. Исполнительница, выступавшая в костюме Пингвина, выбыла из шоу одной из первых. Она планировала дойти до конца, поэтому когда сняла маску перед судьями и зрителями, очень расстроилась и не смогла этого скрыть.Разочарованы тогда были и члены жюри, особенно хороший друг певицы — Филипп Киркоров. "Я себе этого никогда не прощу", — заявил он, когда увидел Азизу, а зрители потребовали вернуть артистку в проект.Супруга продюсера Иосифа Пригожина призналась, что после этого случая стала еще внимательней изучать российских исполнителей.Ранее Валерия рассказывала, что из-за сильных эмоций, которые переживает на "Маске", даже перестала спать по ночам. С одной стороны, по словам артистки, ей хочется скорее разгадать "все ребусы", чтобы больше не мучиться, но с другой — она получает много счастья и радости, когда наблюдает за выступлениями участников в гигантских красочных костюмах.Финал "Маски" состоится уже в это воскресенье. Зрители и судьи наконец-то узнают, кто скрывался под масками Змеи, Зайца, Крокодила и Ламы, и какой персонаж станет победителем.
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анита цой, шоу "маска", азиза (певица), нтв (телеканал), филипп киркоров, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, валерия (алла перфилова)

Валерия рассказала, как на нее повлиял уход Азизы из шоу "Маска"

00:30 30.04.2021 (обновлено: 00:34 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Валерия на съемках новогодней программы
Певица Валерия на съемках новогодней программы - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Певица Валерия, которая входит в состав жюри шоу "Маска" на НТВ, в интервью изданию "Собеседник" рассказала, как на нее повлиял уход Азизы из проекта.
Исполнительница, выступавшая в костюме Пингвина, выбыла из шоу одной из первых. Она планировала дойти до конца, поэтому когда сняла маску перед судьями и зрителями, очень расстроилась и не смогла этого скрыть.
Разочарованы тогда были и члены жюри, особенно хороший друг певицы — Филипп Киркоров. "Я себе этого никогда не прощу", — заявил он, когда увидел Азизу, а зрители потребовали вернуть артистку в проект.

"Я была на 100 процентов уверена, что Пингвин – Анита Цой. И не только я. Многие мои коллеги были уверены в этом. А оказалось, что там – Азиза. Мы все были в полном шоке", — вспомнила тот выпуск Валерия.

Супруга продюсера Иосифа Пригожина призналась, что после этого случая стала еще внимательней изучать российских исполнителей.
"Я изучаю биографии артистов, слушаю их музыку, если появляется какая-то новая версия. Стараюсь все приспособить к подсказкам, которые есть, и понять, насколько совпадает тот или иной персонаж. Я переслушала музыкальный материал всех, кого хотя бы раз упоминали в проекте", — призналась певица.
Ранее Валерия рассказывала, что из-за сильных эмоций, которые переживает на "Маске", даже перестала спать по ночам. С одной стороны, по словам артистки, ей хочется скорее разгадать "все ребусы", чтобы больше не мучиться, но с другой — она получает много счастья и радости, когда наблюдает за выступлениями участников в гигантских красочных костюмах.
Финал "Маски" состоится уже в это воскресенье. Зрители и судьи наконец-то узнают, кто скрывался под масками Змеи, Зайца, Крокодила и Ламы, и какой персонаж станет победителем.
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ШоубизАнита ЦойШоу "Маска"Азиза (певица)НТВ (телеканал)Филипп КиркоровШоу-бизнесЗнаменитостизвездыВалерия (Алла Перфилова)
 
 
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