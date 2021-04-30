https://ria.ru/20210430/valeriya-1730549365.html

Валерия рассказала, как на нее повлиял уход Азизы из шоу "Маска"

Валерия рассказала, как на нее повлиял уход Азизы из шоу "Маска"

Певица Валерия, которая входит в состав жюри шоу "Маска" на НТВ, в интервью изданию "Собеседник" рассказала, как на нее повлиял уход Азизы из проекта. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T00:30

2021-04-30T00:30

2021-04-30T00:34

анита цой

шоу "маска"

азиза (певица)

нтв (телеканал)

филипп киркоров

шоубиз

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Певица Валерия, которая входит в состав жюри шоу "Маска" на НТВ, в интервью изданию "Собеседник" рассказала, как на нее повлиял уход Азизы из проекта. Исполнительница, выступавшая в костюме Пингвина, выбыла из шоу одной из первых. Она планировала дойти до конца, поэтому когда сняла маску перед судьями и зрителями, очень расстроилась и не смогла этого скрыть.Разочарованы тогда были и члены жюри, особенно хороший друг певицы — Филипп Киркоров. "Я себе этого никогда не прощу", — заявил он, когда увидел Азизу, а зрители потребовали вернуть артистку в проект.Супруга продюсера Иосифа Пригожина призналась, что после этого случая стала еще внимательней изучать российских исполнителей.Ранее Валерия рассказывала, что из-за сильных эмоций, которые переживает на "Маске", даже перестала спать по ночам. С одной стороны, по словам артистки, ей хочется скорее разгадать "все ребусы", чтобы больше не мучиться, но с другой — она получает много счастья и радости, когда наблюдает за выступлениями участников в гигантских красочных костюмах.Финал "Маски" состоится уже в это воскресенье. Зрители и судьи наконец-то узнают, кто скрывался под масками Змеи, Зайца, Крокодила и Ламы, и какой персонаж станет победителем.

https://ria.ru/20210428/galtsev-1730177718.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анита цой, шоу "маска", азиза (певица), нтв (телеканал), филипп киркоров, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, валерия (алла перфилова)