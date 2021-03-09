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https://ria.ru/20210309/aziza-1600470179.html
Азиза раскрыла тайну своего образа на шоу "Маска"
Азиза раскрыла тайну своего образа на шоу "Маска"
После того, как певица Азиза, выступавшая в проекте "Маска" на НТВ в образе Пингвина, покинула шоу, в интервью изданию "СтарХит" она рассказала о своих эмоциях, РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T18:49
2021-03-09T18:49
филипп киркоров
шоубиз
азиза (певица)
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
нтв (телеканал)
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. После того, как певица Азиза, выступавшая в проекте "Маска" на НТВ в образе Пингвина, покинула шоу, в интервью изданию "СтарХит" она рассказала о своих эмоциях, а также о том, что символизировало яйцо, которое было частью ее костюма.По словам исполнительницы, она планировала дойти до конца. Поэтому когда сняла маску перед судьями и зрителями, очень расстроилась и не смогла этого скрыть. "Меня просто накрыли эмоции. Не могу скрывать, когда хочется плакать или смеяться. Но там еще сдерживалась! Я настоящая, нормальная, адекватная. Кроме того, наперед было отобрано и записано несколько песен, где нужно было не только показать актерское мастерство, но и полет голоса. Хотелось, чтобы это услышали люди", — рассказала о своих ощущениях Азиза. На вопрос о том, что значило яйцо в ее сценическом образе, артистка ответила, что оно символизировало образ нерожденного ребенка. Певица всю жизнь мечтала стать матерью, но, к сожалению, этого не случилось. Она вспомнила, как в детстве любила смотреть мультфильм про пингвина, который высиживает камень вместо яйца после того, как кто-то его подменил. Главный герой долгие месяцы ждал, когда же вылупится птенец, но этого так и не произошло. "Не помню, чем все закончилось, была совсем маленькой, рыдала горючими слезами. Но вот отложилось. Я тоже все время боялась потерять это яйцо — как свою последнюю мечту, связанную с ребенком, с продолжением рода", — добавила Азиза. Больше всех уход артистки разочаровал ее хорошего друга — Филиппа Киркорова. Он был шокирован, увидев перед собой Азизу после того, как она сняла маску.Однако позже подруга Азизы — дизайнер Аника Керимова рассказала изданию "Собеседник", что зрители и члены жюри еще увидят Пингвина на шоу "Маска". "Азиза будет принимать участие в финальных съемках проекта. Они состоятся через несколько недель. Поэтому всем, кто переживает из-за ухода Азизы, советую не расстраиваться. В "Маске" вы ее еще увидите. И это справедливо! Более того: ее Пингвин может одержать победу, если зрители отдадут свои голоса за него", — пояснила подруга Азизы.
https://ria.ru/20200806/1575451863.html
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филипп киркоров, азиза (певица), шоу-бизнес, знаменитости, звезды, нтв (телеканал)

Азиза раскрыла тайну своего образа на шоу "Маска"

18:49 09.03.2021
 
© @НТВ/YouTubeКадр шоу "Маска" на НТВ
Кадр шоу Маска на НТВ - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© @НТВ/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. После того, как певица Азиза, выступавшая в проекте "Маска" на НТВ в образе Пингвина, покинула шоу, в интервью изданию "СтарХит" она рассказала о своих эмоциях, а также о том, что символизировало яйцо, которое было частью ее костюма.
По словам исполнительницы, она планировала дойти до конца. Поэтому когда сняла маску перед судьями и зрителями, очень расстроилась и не смогла этого скрыть.
"Меня просто накрыли эмоции. Не могу скрывать, когда хочется плакать или смеяться. Но там еще сдерживалась! Я настоящая, нормальная, адекватная. Кроме того, наперед было отобрано и записано несколько песен, где нужно было не только показать актерское мастерство, но и полет голоса. Хотелось, чтобы это услышали люди", — рассказала о своих ощущениях Азиза.
На вопрос о том, что значило яйцо в ее сценическом образе, артистка ответила, что оно символизировало образ нерожденного ребенка. Певица всю жизнь мечтала стать матерью, но, к сожалению, этого не случилось.

"Мой нерожденный ребенок, который когда-нибудь мог бы появиться на свет — большая мечта. Мечта, которой, наверно, уже не суждено сбыться. Но мечты никто не отменял. Они на то и мечты, что в них надо верить, хранить и не предавать", — призналась исполнительница.

Она вспомнила, как в детстве любила смотреть мультфильм про пингвина, который высиживает камень вместо яйца после того, как кто-то его подменил. Главный герой долгие месяцы ждал, когда же вылупится птенец, но этого так и не произошло.
"Не помню, чем все закончилось, была совсем маленькой, рыдала горючими слезами. Но вот отложилось. Я тоже все время боялась потерять это яйцо — как свою последнюю мечту, связанную с ребенком, с продолжением рода", — добавила Азиза.
Больше всех уход артистки разочаровал ее хорошего друга — Филиппа Киркорова. Он был шокирован, увидев перед собой Азизу после того, как она сняла маску.
"Я себе этого никогда не прощу", — несколько раз повторил артист.
Однако позже подруга Азизы — дизайнер Аника Керимова рассказала изданию "Собеседник", что зрители и члены жюри еще увидят Пингвина на шоу "Маска".
"Азиза будет принимать участие в финальных съемках проекта. Они состоятся через несколько недель. Поэтому всем, кто переживает из-за ухода Азизы, советую не расстраиваться. В "Маске" вы ее еще увидите. И это справедливо! Более того: ее Пингвин может одержать победу, если зрители отдадут свои голоса за него", — пояснила подруга Азизы.
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ШоубизФилипп КиркоровАзиза (певица)Шоу-бизнесЗнаменитостизвездыНТВ (телеканал)
 
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