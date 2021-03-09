https://ria.ru/20210309/aziza-1600470179.html

Азиза раскрыла тайну своего образа на шоу "Маска"

Азиза раскрыла тайну своего образа на шоу "Маска"

После того, как певица Азиза, выступавшая в проекте "Маска" на НТВ в образе Пингвина, покинула шоу, в интервью изданию "СтарХит" она рассказала о своих эмоциях, РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T18:49

2021-03-09T18:49

2021-03-09T18:49

филипп киркоров

шоубиз

азиза (певица)

шоу-бизнес

знаменитости

звезды

нтв (телеканал)

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. После того, как певица Азиза, выступавшая в проекте "Маска" на НТВ в образе Пингвина, покинула шоу, в интервью изданию "СтарХит" она рассказала о своих эмоциях, а также о том, что символизировало яйцо, которое было частью ее костюма.По словам исполнительницы, она планировала дойти до конца. Поэтому когда сняла маску перед судьями и зрителями, очень расстроилась и не смогла этого скрыть. "Меня просто накрыли эмоции. Не могу скрывать, когда хочется плакать или смеяться. Но там еще сдерживалась! Я настоящая, нормальная, адекватная. Кроме того, наперед было отобрано и записано несколько песен, где нужно было не только показать актерское мастерство, но и полет голоса. Хотелось, чтобы это услышали люди", — рассказала о своих ощущениях Азиза. На вопрос о том, что значило яйцо в ее сценическом образе, артистка ответила, что оно символизировало образ нерожденного ребенка. Певица всю жизнь мечтала стать матерью, но, к сожалению, этого не случилось. Она вспомнила, как в детстве любила смотреть мультфильм про пингвина, который высиживает камень вместо яйца после того, как кто-то его подменил. Главный герой долгие месяцы ждал, когда же вылупится птенец, но этого так и не произошло. "Не помню, чем все закончилось, была совсем маленькой, рыдала горючими слезами. Но вот отложилось. Я тоже все время боялась потерять это яйцо — как свою последнюю мечту, связанную с ребенком, с продолжением рода", — добавила Азиза. Больше всех уход артистки разочаровал ее хорошего друга — Филиппа Киркорова. Он был шокирован, увидев перед собой Азизу после того, как она сняла маску.Однако позже подруга Азизы — дизайнер Аника Керимова рассказала изданию "Собеседник", что зрители и члены жюри еще увидят Пингвина на шоу "Маска". "Азиза будет принимать участие в финальных съемках проекта. Они состоятся через несколько недель. Поэтому всем, кто переживает из-за ухода Азизы, советую не расстраиваться. В "Маске" вы ее еще увидите. И это справедливо! Более того: ее Пингвин может одержать победу, если зрители отдадут свои голоса за него", — пояснила подруга Азизы.

https://ria.ru/20200806/1575451863.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

филипп киркоров, азиза (певица), шоу-бизнес, знаменитости, звезды, нтв (телеканал)