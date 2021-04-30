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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210430/userli-1730474950.html
Мерьем Узерли рассказала, возможно ли продолжение "Великолепного века"
Мерьем Узерли рассказала, возможно ли продолжение "Великолепного века"
Актриса Мерьем Узерли в интервью сайту Peopletalk ответила на вопрос о том, будет ли продолжение "Великолепного века". РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T00:36
2021-04-30T00:36
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Актриса Мерьем Узерли в интервью сайту Peopletalk ответила на вопрос о том, будет ли продолжение "Великолепного века".Сериал "Великолепный век" основан на реальных событиях. Узерли сыграла любимую женщину правителя Османской империи. Ее героиня Хюррем — наложница султана Сулеймана Великолепного, ставшая со временем его законной женой и подарившая ему наследников.Популярный сериал о дворцовых интригах и политике выходил с 2011 по 2014 годы.
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мерьем узерли, кино и сериалы, новости культуры, знаменитости, звезды

Мерьем Узерли рассказала, возможно ли продолжение "Великолепного века"

00:36 30.04.2021
 
© Show TV (2011)Кадр из сериала "Великолепный век"
Кадр из сериала Великолепный век - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© Show TV (2011)
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Актриса Мерьем Узерли в интервью сайту Peopletalk ответила на вопрос о том, будет ли продолжение "Великолепного века".
"Я никогда об этом не слышала. Может быть, что-то совершенно новое, потому что в нашем сериале рассказывается о Хюррем и Сулеймане. В конце концов они оба умерли. Так что если и будет продолжение, то уже не о них", — говорит актриса.
Сериал "Великолепный век" основан на реальных событиях. Узерли сыграла любимую женщину правителя Османской империи. Ее героиня Хюррем — наложница султана Сулеймана Великолепного, ставшая со временем его законной женой и подарившая ему наследников.
Популярный сериал о дворцовых интригах и политике выходил с 2011 по 2014 годы.
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