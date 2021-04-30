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Мерьем Узерли рассказала, возможно ли продолжение "Великолепного века"
Мерьем Узерли рассказала, возможно ли продолжение "Великолепного века"
Актриса Мерьем Узерли в интервью сайту Peopletalk ответила на вопрос о том, будет ли продолжение "Великолепного века". РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T00:36
2021-04-30T00:36
2021-04-30T00:36
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Актриса Мерьем Узерли в интервью сайту Peopletalk ответила на вопрос о том, будет ли продолжение "Великолепного века".Сериал "Великолепный век" основан на реальных событиях. Узерли сыграла любимую женщину правителя Османской империи. Ее героиня Хюррем — наложница султана Сулеймана Великолепного, ставшая со временем его законной женой и подарившая ему наследников.Популярный сериал о дворцовых интригах и политике выходил с 2011 по 2014 годы.
https://ria.ru/20210105/velikolepnyy-1590653789.html
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мерьем узерли, кино и сериалы, новости культуры, знаменитости, звезды