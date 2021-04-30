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Источник рассказал подробности тройного убийства во Владивостоке
Источник рассказал подробности тройного убийства во Владивостоке
Жительница Владивостока, подозреваемая в тройном убийстве, спрятала тела двоих детей в квартире, предварительно уложив их в сумку, сообщил РИА Новости источник, РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T17:58
2021-04-30T17:58
следственный комитет россии (ск рф)
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 30 апр - РИА Новости. Жительница Владивостока, подозреваемая в тройном убийстве, спрятала тела двоих детей в квартире, предварительно уложив их в сумку, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональным следователям доложить ему о расследовании убийства мужчины и двух его пятилетних детей во Владивостоке."Он лежал на полу, на каком-то пакете", - добавил источник.Ранее сообщалось, что 29 апреля в квартире во Владивостоке обнаружено тело 40-летнего мужчины и двух его пятилетних детей с колото-резаными ранами. Возбуждено уголовное дело об убийстве, задержали мать детей.Источник сообщал РИА Новости, что преступление произошло из-за ее ссоры с мужем на почве лично-неприязненных отношений, в семье были тройняшки, и третий ребенок на момент убийства был в детсаду. Подозреваемую задержали в здании кинотеатра. Источник, знакомый с ситуацией, сообщал РИА Новости, что подозреваемая не оказала сопротивления и не пыталась сбежать при задержании.Также отмечалось, что женщина пыталась скрыть следы преступления, спрятав тела. Источник РИА Новости в правоохранительных органах добавлял, что третий ребенок помещен в реабилитационный центр.
https://ria.ru/20201013/ubiystvo-1579472412.html
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следственный комитет россии (ск рф), владивосток, происшествия

Источник рассказал подробности тройного убийства во Владивостоке

17:58 30.04.2021
 
© Fotolia / ivanfffЖенщина в наручниках
Женщина в наручниках - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© Fotolia / ivanfff
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ВЛАДИВОСТОК, 30 апр - РИА Новости. Жительница Владивостока, подозреваемая в тройном убийстве, спрятала тела двоих детей в квартире, предварительно уложив их в сумку, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональным следователям доложить ему о расследовании убийства мужчины и двух его пятилетних детей во Владивостоке.
"Она спрятала тела обоих детей в пакет и положила в сумку. Сумка была в квартире", - сообщил собеседник агентства, добавив, что тело мужа женщина прятать не стала.
"Он лежал на полу, на каком-то пакете", - добавил источник.
Ранее сообщалось, что 29 апреля в квартире во Владивостоке обнаружено тело 40-летнего мужчины и двух его пятилетних детей с колото-резаными ранами. Возбуждено уголовное дело об убийстве, задержали мать детей.
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Источник сообщал РИА Новости, что преступление произошло из-за ее ссоры с мужем на почве лично-неприязненных отношений, в семье были тройняшки, и третий ребенок на момент убийства был в детсаду. Подозреваемую задержали в здании кинотеатра. Источник, знакомый с ситуацией, сообщал РИА Новости, что подозреваемая не оказала сопротивления и не пыталась сбежать при задержании.
Также отмечалось, что женщина пыталась скрыть следы преступления, спрятав тела. Источник РИА Новости в правоохранительных органах добавлял, что третий ребенок помещен в реабилитационный центр.
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Следственный комитет России (СК РФ)ВладивостокПроисшествия
 
 
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