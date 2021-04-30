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Жительницу Владивостока заподозрили в убийстве мужа и двоих детей
Жительницу Владивостока заподозрили в убийстве мужа и двоих детей
Во Владивостоке следователи возбудили уголовное дело об убийстве мужчины и двух детей, в котором подозревают местную жительницу. Об этом сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T06:00
2021-04-30T12:56
россия
следственный комитет россии (ск рф)
владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 30 апр — РИА Новости. Во Владивостоке следователи возбудили уголовное дело об убийстве мужчины и двух детей, в котором подозревают местную жительницу. Об этом сообщил РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета.По данным ведомства, в квартире дома на улице Толстого обнаружили тела мужчины и двух его пятилетних детей с колото-резаными ранами. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Вскоре задержали и допросили супругу убитого.Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что женщину задержали в кинотеатре. По его словам, убийство стало результатом ее ссоры с мужем на почве личной неприязни, после чего женщина пыталась скрыть следы преступления, спрятав тела.Сейчас решается вопрос о заключении задержанной под стражу. Следователи устанавливают обстоятельства преступления, они назначили медицинскую, дактилоскопическую, молекулярно-генетическую и психолого-психиатрическую экспертизы.Источника РИА Новости сообщил также, что у женщины остался третий ребенок — в семье были тройняшки. На момент убийства он был в детском саду. Сейчас его отправили в реабилитационный центр.
https://ria.ru/20210429/ubiystvo-1730361476.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), владивосток, приморский край, происшествия

Жительницу Владивостока заподозрили в убийстве мужа и двоих детей

06:00 30.04.2021 (обновлено: 12:56 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова Сотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 30 апр — РИА Новости. Во Владивостоке следователи возбудили уголовное дело об убийстве мужчины и двух детей, в котором подозревают местную жительницу. Об этом сообщил РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета.
По данным ведомства, в квартире дома на улице Толстого обнаружили тела мужчины и двух его пятилетних детей с колото-резаными ранами. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Вскоре задержали и допросили супругу убитого.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что женщину задержали в кинотеатре. По его словам, убийство стало результатом ее ссоры с мужем на почве личной неприязни, после чего женщина пыталась скрыть следы преступления, спрятав тела.

Сейчас решается вопрос о заключении задержанной под стражу.
Следователи устанавливают обстоятельства преступления, они назначили медицинскую, дактилоскопическую, молекулярно-генетическую и психолого-психиатрическую экспертизы.
Источника РИА Новости сообщил также, что у женщины остался третий ребенок — в семье были тройняшки. На момент убийства он был в детском саду. Сейчас его отправили в реабилитационный центр.
Александр Миягашев - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
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