https://ria.ru/20210430/delo-1730607468.html

Жительницу Владивостока заподозрили в убийстве мужа и двоих детей

Жительницу Владивостока заподозрили в убийстве мужа и двоих детей

Во Владивостоке следователи возбудили уголовное дело об убийстве мужчины и двух детей, в котором подозревают местную жительницу. Об этом сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T06:00

2021-04-30T06:00

2021-04-30T12:56

россия

следственный комитет россии (ск рф)

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 30 апр — РИА Новости. Во Владивостоке следователи возбудили уголовное дело об убийстве мужчины и двух детей, в котором подозревают местную жительницу. Об этом сообщил РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета.По данным ведомства, в квартире дома на улице Толстого обнаружили тела мужчины и двух его пятилетних детей с колото-резаными ранами. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Вскоре задержали и допросили супругу убитого.Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что женщину задержали в кинотеатре. По его словам, убийство стало результатом ее ссоры с мужем на почве личной неприязни, после чего женщина пыталась скрыть следы преступления, спрятав тела.Сейчас решается вопрос о заключении задержанной под стражу. Следователи устанавливают обстоятельства преступления, они назначили медицинскую, дактилоскопическую, молекулярно-генетическую и психолого-психиатрическую экспертизы.Источника РИА Новости сообщил также, что у женщины остался третий ребенок — в семье были тройняшки. На момент убийства он был в детском саду. Сейчас его отправили в реабилитационный центр.

https://ria.ru/20210429/ubiystvo-1730361476.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), владивосток, приморский край, происшествия