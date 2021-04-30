https://ria.ru/20210430/rebenok-1730608377.html

У убившей двух детей и мужа жительницы Приморья остался один ребенок

У убившей двух детей и мужа жительницы Приморья остался один ребенок

Третий ребенок — один из тройняшек — остался у жительницы Владивостока, которая подозревается в убийстве мужа и двух пятилетних детей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T06:40

2021-04-30T06:40

2021-04-30T11:29

россия

владивосток

приморский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 30 апр — РИА Новости. Третий ребенок — один из тройняшек — остался у жительницы Владивостока, которая подозревается в убийстве мужа и двух пятилетних детей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По данным регионального СУ СК России, 29 апреля в квартире во Владивостоке обнаружено тело 40-летнего мужчины и двух его пятилетних детей с колото-резаными ранами. Возбуждено уголовное дело об убийстве. По подозрению задержали мать детей. Источник сообщал РИА Новости, что преступление произошло из-за ссоры женщины с мужем на почве лично-неприязненных отношений.По его словам, подозреваемую задержали в здании кинотеатра, куда она на тот момент зашла. Также источник сообщил, что женщина пыталась скрыть следы преступления, спрятав тела.

https://ria.ru/20210429/ubiystvo-1730361476.html

россия

владивосток

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владивосток, приморский край, происшествия