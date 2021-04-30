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У убившей двух детей и мужа жительницы Приморья остался один ребенок
У убившей двух детей и мужа жительницы Приморья остался один ребенок
Третий ребенок — один из тройняшек — остался у жительницы Владивостока, которая подозревается в убийстве мужа и двух пятилетних детей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T06:40
2021-04-30T06:40
2021-04-30T11:29
россия
владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 30 апр — РИА Новости. Третий ребенок — один из тройняшек — остался у жительницы Владивостока, которая подозревается в убийстве мужа и двух пятилетних детей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По данным регионального СУ СК России, 29 апреля в квартире во Владивостоке обнаружено тело 40-летнего мужчины и двух его пятилетних детей с колото-резаными ранами. Возбуждено уголовное дело об убийстве. По подозрению задержали мать детей. Источник сообщал РИА Новости, что преступление произошло из-за ссоры женщины с мужем на почве лично-неприязненных отношений.По его словам, подозреваемую задержали в здании кинотеатра, куда она на тот момент зашла. Также источник сообщил, что женщина пыталась скрыть следы преступления, спрятав тела.
https://ria.ru/20210429/ubiystvo-1730361476.html
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