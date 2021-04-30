https://ria.ru/20210430/turnir-1730771030.html

Турнир, на который ехали попавшие в ДТП на Ставрополье дети, отменили

Турнир, на который ехали попавшие в ДТП на Ставрополье дети, отменили

Соревнования по баскетболу, на которые ехала разбившаяся на Ставрополье детская команда из Волгограда, отменены, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T19:56

2021-04-30T19:56

2021-04-30T19:56

дтп с микроавтобусом в ставропольском крае

рашид темрезов

черкесск

ставропольский край

происшествия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Соревнования по баскетболу, на которые ехала разбившаяся на Ставрополье детская команда из Волгограда, отменены, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, в 16.40 на 535-м километре автодороги "Астрахань – Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. По предварительным данным МВД, погибли пять человек. Заведено дело."Мы разделяем вместе с вами боль утраты. Готовы оказать помощь и поддержку семьям детей. Мы приняли решение отменить соревнования. Все участники отнеслись к этому с пониманием. Светлая память погибшим детям", - написал Темрезов на своей странице в Instagram.

https://ria.ru/20210430/prichina-1730763985.html

черкесск

ставропольский край

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дтп с микроавтобусом в ставропольском крае, рашид темрезов, черкесск, ставропольский край, происшествия