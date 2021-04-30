https://ria.ru/20210430/turnir-1730771030.html
Турнир, на который ехали попавшие в ДТП на Ставрополье дети, отменили
Турнир, на который ехали попавшие в ДТП на Ставрополье дети, отменили
Соревнования по баскетболу, на которые ехала разбившаяся на Ставрополье детская команда из Волгограда, отменены, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T19:56
2021-04-30T19:56
2021-04-30T19:56
дтп с микроавтобусом в ставропольском крае
рашид темрезов
черкесск
ставропольский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730763673_40:0:3681:2048_1920x0_80_0_0_f30e86726ddd1f652fb6b8be578e42d4.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Соревнования по баскетболу, на которые ехала разбившаяся на Ставрополье детская команда из Волгограда, отменены, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, в 16.40 на 535-м километре автодороги "Астрахань – Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. По предварительным данным МВД, погибли пять человек. Заведено дело."Мы разделяем вместе с вами боль утраты. Готовы оказать помощь и поддержку семьям детей. Мы приняли решение отменить соревнования. Все участники отнеслись к этому с пониманием. Светлая память погибшим детям", - написал Темрезов на своей странице в Instagram.
https://ria.ru/20210430/prichina-1730763985.html
черкесск
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730763673_1067:313:3380:2048_1920x0_80_0_0_7a21f9384f85406521908a6990754adf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с микроавтобусом в ставропольском крае, рашид темрезов, черкесск, ставропольский край, происшествия