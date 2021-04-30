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В научном центре РАН в Красноярске объяснили полицейскую проверку

В научном центре РАН в Красноярске объяснили полицейскую проверку

Полицейские в Красноярском научном центре Сибирского отделения Российской академии наук проверяли документы на покупку зерновой сушилки в рамках нацпроекта... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T12:25

2021-04-30T12:25

2021-04-30T12:25

россия

гумвд

российская академия наук

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 30 апр - РИА Новости. Полицейские в Красноярском научном центре Сибирского отделения Российской академии наук проверяли документы на покупку зерновой сушилки в рамках нацпроекта "Наука", сообщил журналистам руководитель группы научных коммуникаций Красноярского научного центра Егор Задереев.О визите полицейских в Центр РИА Новости ранее рассказал источник в правоохранительных органах. Краевой главк ГУМВД ситуацию не комментировал.По его словам, руководству Центра неизвестно, "откуда интерес этот" у полиции к его работе: "Все документы есть, никто не арестован, пришли, никаких дел не возбуждено". На месте, отметил Задереев, работали сотрудники отдела экономической безопасности.Сушилка стоимостью почти 7 миллионов рублей была приобретена в 2020 году в рамках национального проекта "Наука" для института сельскохозяйственного профиля, входящего в научный центр.Все поступающие и расходуемые средства "пристально отслеживаются и учитываются", заверили в Центре.

https://ria.ru/20200710/1574144583.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, российская академия наук, красноярск, происшествия