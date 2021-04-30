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В научном центре РАН в Красноярске объяснили полицейскую проверку
В научном центре РАН в Красноярске объяснили полицейскую проверку
Полицейские в Красноярском научном центре Сибирского отделения Российской академии наук проверяли документы на покупку зерновой сушилки в рамках нацпроекта... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T12:25
2021-04-30T12:25
россия
гумвд
российская академия наук
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 30 апр - РИА Новости. Полицейские в Красноярском научном центре Сибирского отделения Российской академии наук проверяли документы на покупку зерновой сушилки в рамках нацпроекта "Наука", сообщил журналистам руководитель группы научных коммуникаций Красноярского научного центра Егор Задереев.О визите полицейских в Центр РИА Новости ранее рассказал источник в правоохранительных органах. Краевой главк ГУМВД ситуацию не комментировал.По его словам, руководству Центра неизвестно, "откуда интерес этот" у полиции к его работе: "Все документы есть, никто не арестован, пришли, никаких дел не возбуждено". На месте, отметил Задереев, работали сотрудники отдела экономической безопасности.Сушилка стоимостью почти 7 миллионов рублей была приобретена в 2020 году в рамках национального проекта "Наука" для института сельскохозяйственного профиля, входящего в научный центр.Все поступающие и расходуемые средства "пристально отслеживаются и учитываются", заверили в Центре.
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россия, гумвд, российская академия наук, красноярск, происшествия

В научном центре РАН в Красноярске объяснили полицейскую проверку

12:25 30.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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КРАСНОЯРСК, 30 апр - РИА Новости. Полицейские в Красноярском научном центре Сибирского отделения Российской академии наук проверяли документы на покупку зерновой сушилки в рамках нацпроекта "Наука", сообщил журналистам руководитель группы научных коммуникаций Красноярского научного центра Егор Задереев.
О визите полицейских в Центр РИА Новости ранее рассказал источник в правоохранительных органах. Краевой главк ГУМВД ситуацию не комментировал.
"Действия, которые происходили сегодня, неожиданные для нас, называются на правильном языке "гласное оперативно-розыскное мероприятие"... Оно проводится в связи с тем, что в действиях должностных лиц могут усматриваться признаки преступления, предусмотренных некоей статьей. Речь идет о поставке сушки зерновой шахтной модульной... Сушилка была приобретена в прошлом году, у нас имеются все документы", - сказал представитель научного центра.
По его словам, руководству Центра неизвестно, "откуда интерес этот" у полиции к его работе: "Все документы есть, никто не арестован, пришли, никаких дел не возбуждено". На месте, отметил Задереев, работали сотрудники отдела экономической безопасности.
Сушилка стоимостью почти 7 миллионов рублей была приобретена в 2020 году в рамках национального проекта "Наука" для института сельскохозяйственного профиля, входящего в научный центр.
Все поступающие и расходуемые средства "пристально отслеживаются и учитываются", заверили в Центре.
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