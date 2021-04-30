https://ria.ru/20210430/telefon-1730704970.html
Житель Петербурга пострадал от взрыва телефона
Житель Петербурга пострадал от взрыва телефона
Мужчина попал в больницу в Петербурге после взрыва аккумулятора его телефона, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T15:01
2021-04-30T15:01
2021-04-30T18:39
россия
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости. Мужчина попал в больницу в Петербурге после взрыва аккумулятора его телефона, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Мужчина 54 лет доставлен в больницу в Петербурге после взрыва аккумулятора телефона. Он был госпитализирован с ожогом в состоянии средней степени тяжести", - сказал источник.По его словам, инцидент произошел на улице Дыбенко. Обстоятельства уточняются.
https://ria.ru/20210117/zaryadka-1593363630.html
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У мужчины взорвался телефон. Запись камеры наблюдения
В Петербурге 54-летний мужчина попал в больницу с ожогами, после того как у его телефона взорвалась батарея, рассказал источник РИА Новости.
2021-04-30T15:01
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