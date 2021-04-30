https://ria.ru/20210430/telefon-1730704970.html

Житель Петербурга пострадал от взрыва телефона

Житель Петербурга пострадал от взрыва телефона

Мужчина попал в больницу в Петербурге после взрыва аккумулятора его телефона, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T15:01

2021-04-30T15:01

2021-04-30T18:39

россия

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730719719_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_5cc5840f77c13b5fccee54b52a76812f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости. Мужчина попал в больницу в Петербурге после взрыва аккумулятора его телефона, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Мужчина 54 лет доставлен в больницу в Петербурге после взрыва аккумулятора телефона. Он был госпитализирован с ожогом в состоянии средней степени тяжести", - сказал источник.По его словам, инцидент произошел на улице Дыбенко. Обстоятельства уточняются.

https://ria.ru/20210117/zaryadka-1593363630.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

У мужчины взорвался телефон. Запись камеры наблюдения В Петербурге 54-летний мужчина попал в больницу с ожогами, после того как у его телефона взорвалась батарея, рассказал источник РИА Новости. 2021-04-30T15:01 true PT1M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, санкт-петербург, происшествия