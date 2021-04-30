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В Таиланде увеличили продолжительность карантина для въезжающих в страну
В Таиланде увеличили продолжительность карантина для въезжающих в страну
Правительственный центр Таиланда по контролю за распространением и борьбе с коронавирусной инфекцией решил снова увеличить срок обязательного карантина для... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T10:35
2021-04-30T10:35
2021-04-30T11:17
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БАНГКОК, 30 апр — РИА Новости. Правительственный центр Таиланда по контролю за распространением и борьбе с коронавирусной инфекцией решил снова увеличить срок обязательного карантина для въезжающих в страну из-за границы до 14 дней.Официальный представитель организации Тхависин Висануйотхин отметил, что ранее действовавшие правило о сокращении карантина до семи дней для лиц, вакцинированных от COVID-19, и до десяти — для непривитых, отменяется.Норму изменили из-за третьей волны коронавирусной инфекции, которая началась в стране в первую неделю апреля. По данным Минздрава, с 1 по 24 апреля ежедневное число заболевших увеличилось более чем в 100 раз, с 26 до 2800 граждан.В связи с этим центр изменил действовавшее ранее разделение провинций на три вида по степени опасности заражения, добавив к "красной", высшей категории, четвертую — "категорию наивысшей опасности". К ней отнесены Бангкок и пять провинций: Чонбури (на территории которой находится курортный город Паттайя), Чиангмай (север Таиланда), и граничащие с Бангкоком Нонтхабури, Патхумтхани и Самутпракан. Еще 45 провинций оказались в "красной" зоне, остальные 26 — в "желтой", с самой низкой, но существующей опасностью заражения.Висануйотхин также сообщил, что на "темно-красной" территории вводится запрет на выезд без чрезвычайной необходимости. Там запрещается обслуживание клиентов в заведениях общественного питания, продажа еды — только навынос, причем лишь до 21 часа. Число участников любых мероприятий ограничено двадцатью. Работодателей попросили перевести большинство сотрудников на удаленку. Учебные заведения и фитнес-центры закрыты, соревнования проводить можно, но без зрителей. Зато работают гольф-клубы, поскольку там можно соблюдать социальную дистанцию.
https://ria.ru/20210423/egipet-1729509023.html
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, бангкок, таиланд
БАНГКОК, 30 апр — РИА Новости. Правительственный центр Таиланда по контролю за распространением и борьбе с коронавирусной инфекцией решил снова увеличить срок обязательного карантина для въезжающих в страну из-за границы до 14 дней.
Официальный представитель организации Тхависин Висануйотхин отметил, что ранее действовавшие правило о сокращении карантина до семи дней для лиц, вакцинированных от COVID-19, и до десяти — для непривитых, отменяется.
Норму изменили из-за третьей волны коронавирусной инфекции, которая началась в стране в первую неделю апреля. По данным Минздрава, с 1 по 24 апреля ежедневное число заболевших увеличилось более чем в 100 раз, с 26 до 2800 граждан.
В связи с этим центр изменил действовавшее ранее разделение провинций на три вида по степени опасности заражения, добавив к "красной", высшей категории, четвертую — "категорию наивысшей опасности". К ней отнесены Бангкок и пять провинций: Чонбури (на территории которой находится курортный город Паттайя), Чиангмай (север Таиланда), и граничащие с Бангкоком Нонтхабури, Патхумтхани и Самутпракан. Еще 45 провинций оказались в "красной" зоне, остальные 26 — в "желтой", с самой низкой, но существующей опасностью заражения.
Висануйотхин также сообщил, что на "темно-красной" территории вводится запрет на выезд без чрезвычайной необходимости. Там запрещается обслуживание клиентов в заведениях общественного питания, продажа еды — только навынос, причем лишь до 21 часа. Число участников любых мероприятий ограничено двадцатью. Работодателей попросили перевести большинство сотрудников на удаленку. Учебные заведения и фитнес-центры закрыты, соревнования проводить можно, но без зрителей. Зато работают гольф-клубы, поскольку там можно соблюдать социальную дистанцию.