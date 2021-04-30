Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210430/tailand-1730624811.html
В Таиланде увеличили продолжительность карантина для въезжающих в страну
В Таиланде увеличили продолжительность карантина для въезжающих в страну
Правительственный центр Таиланда по контролю за распространением и борьбе с коронавирусной инфекцией решил снова увеличить срок обязательного карантина для... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T10:35
2021-04-30T11:17
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
бангкок
таиланд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156013/59/1560135904_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e1b5247958e685adf1a224e151aa02c7.jpg
БАНГКОК, 30 апр — РИА Новости. Правительственный центр Таиланда по контролю за распространением и борьбе с коронавирусной инфекцией решил снова увеличить срок обязательного карантина для въезжающих в страну из-за границы до 14 дней.Официальный представитель организации Тхависин Висануйотхин отметил, что ранее действовавшие правило о сокращении карантина до семи дней для лиц, вакцинированных от COVID-19, и до десяти — для непривитых, отменяется.Норму изменили из-за третьей волны коронавирусной инфекции, которая началась в стране в первую неделю апреля. По данным Минздрава, с 1 по 24 апреля ежедневное число заболевших увеличилось более чем в 100 раз, с 26 до 2800 граждан.В связи с этим центр изменил действовавшее ранее разделение провинций на три вида по степени опасности заражения, добавив к "красной", высшей категории, четвертую — "категорию наивысшей опасности". К ней отнесены Бангкок и пять провинций: Чонбури (на территории которой находится курортный город Паттайя), Чиангмай (север Таиланда), и граничащие с Бангкоком Нонтхабури, Патхумтхани и Самутпракан. Еще 45 провинций оказались в "красной" зоне, остальные 26 — в "желтой", с самой низкой, но существующей опасностью заражения.Висануйотхин также сообщил, что на "темно-красной" территории вводится запрет на выезд без чрезвычайной необходимости. Там запрещается обслуживание клиентов в заведениях общественного питания, продажа еды — только навынос, причем лишь до 21 часа. Число участников любых мероприятий ограничено двадцатью. Работодателей попросили перевести большинство сотрудников на удаленку. Учебные заведения и фитнес-центры закрыты, соревнования проводить можно, но без зрителей. Зато работают гольф-клубы, поскольку там можно соблюдать социальную дистанцию.
https://ria.ru/20210423/egipet-1729509023.html
https://ria.ru/20210430/konyukhov-1730039672.html
бангкок
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156013/59/1560135904_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_1546b343a6952b6ee984be788d11f425.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, бангкок, таиланд

В Таиланде увеличили продолжительность карантина для въезжающих в страну

10:35 30.04.2021 (обновлено: 11:17 30.04.2021)
 
CC0 / Александр Андреев / Пляж острова Ко Хе
Пляж острова Ко Хе - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
CC0 / Александр Андреев /
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 30 апр — РИА Новости. Правительственный центр Таиланда по контролю за распространением и борьбе с коронавирусной инфекцией решил снова увеличить срок обязательного карантина для въезжающих в страну из-за границы до 14 дней.
Официальный представитель организации Тхависин Висануйотхин отметил, что ранее действовавшие правило о сокращении карантина до семи дней для лиц, вакцинированных от COVID-19, и до десяти — для непривитых, отменяется.
Норму изменили из-за третьей волны коронавирусной инфекции, которая началась в стране в первую неделю апреля. По данным Минздрава, с 1 по 24 апреля ежедневное число заболевших увеличилось более чем в 100 раз, с 26 до 2800 граждан.
В связи с этим центр изменил действовавшее ранее разделение провинций на три вида по степени опасности заражения, добавив к "красной", высшей категории, четвертую — "категорию наивысшей опасности". К ней отнесены Бангкок и пять провинций: Чонбури (на территории которой находится курортный город Паттайя), Чиангмай (север Таиланда), и граничащие с Бангкоком Нонтхабури, Патхумтхани и Самутпракан. Еще 45 провинций оказались в "красной" зоне, остальные 26 — в "желтой", с самой низкой, но существующей опасностью заражения.
Хургада, Египет - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 08:00Туризм
Египет полностью открывается. Что там ждет россиян: цены, отели, туры
Висануйотхин также сообщил, что на "темно-красной" территории вводится запрет на выезд без чрезвычайной необходимости. Там запрещается обслуживание клиентов в заведениях общественного питания, продажа еды — только навынос, причем лишь до 21 часа. Число участников любых мероприятий ограничено двадцатью. Работодателей попросили перевести большинство сотрудников на удаленку. Учебные заведения и фитнес-центры закрыты, соревнования проводить можно, но без зрителей. Зато работают гольф-клубы, поскольку там можно соблюдать социальную дистанцию.
Российский путешественник Федор Конюхов - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
Вчера, 08:00Туризм
Федор Конюхов — о юбилее в океане и кругосветке на энергии солнца
 
ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмНовости - ТуризмБангкокТаиланд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:53Диетолог рассказала, как побаловать себя куличом без вреда для здоровья
03:39Блинкен заявил о стремлении Запада к конструктивным отношениям с Россией
03:37Вильфанд назвал регионы, которым повезло с погодой на майские праздники
03:23Канада приостановила применение вакцины Johnson & Johnson
03:21Один из штрафов для автомобилистов вырос в пять раз
03:20На Сахалине ищут троих пропавших рыбаков
03:19Двое пострадавших в ДТП в Хабаровском крае находятся в тяжелом состоянии
03:12Врач назвал главную ошибку при оказании первой помощи на природе
03:06Источники сообщили дату очередного запуска с космодрома Восточный
03:01Беспорядки в Колумбии привели к ранению 200 полицейских
02:54МИД Латвии осудил ответные меры России против двух граждан республики
02:31"Время поджимает": Мясников предупредил россиян о новых волнах COVID-19
02:15Брокер назвал самые плохие идеи для заработка на биткоине
02:10Пасхальное угощение: как отметить праздник без вреда для здоровья
01:54Пушков удивился реакции Зеленского на марш в честь фашистов в Киеве
01:38Онколог дал совет россиянам, у которых в роду был рак
01:15Эксперт объяснил, что делать, если вам "в лоб" летит автомобиль
01:02Объявлен победитель шоу "Голос. Дети"
00:59Житель Дагестана застрелил соседа во время бытовой ссоры
00:53В Приднестровье доставили партию второго компонента вакцины "Спутник V"
Лента новостейМолния