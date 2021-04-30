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Суд продлил арест Сафронову по делу о госизмене
Суд продлил арест Сафронову по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы в пятницу до года продлил арест экс-журналисту и советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене,... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T11:13
2021-04-30T11:36
иван сафронов
роскосмос
общество
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Лефортовский суд Москвы в пятницу до года продлил арест экс-журналисту и советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене, сообщили журналиста в пресс-службе суда.Судебное заседание проходило в закрытом от публики режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в деле.Сегодня утром стало известно, что ФСБ задержала руководителя правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29" адвоката Ивана Павлова – основного защитника Сафронова.Ему, по предварительным данным, вменяют статью УК РФ "Разглашение данных предварительного расследования". Как сообщал РИА Новости защитник Дмитрий Катчев, он не просил суд отложить рассмотрение из-за задержания коллеги.Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" был задержан 7 июля 2020 года, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину Сафронов не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.Президент Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур.По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, это очевидный факт".Защита обжалует решение суда о продлении до года ареста экс-журналисту и советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Катчев.Сегодня Лефортовский суд Москвы продлил арест Сафронову до 7 июля.
https://radiosputnik.ria.ru/20210430/pavlov-1730626356.html
https://ria.ru/20210302/rassledovanie-1599645602.html
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иван сафронов, роскосмос, общество

Суд продлил арест Сафронову по делу о госизмене

11:13 30.04.2021 (обновлено: 11:36 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЭкс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Мосгорсуда
Экс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Мосгорсуда - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Лефортовский суд Москвы в пятницу до года продлил арест экс-журналисту и советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене, сообщили журналиста в пресс-службе суда.
"Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сафронова Ивана Ивановича … продлена на два месяца, то есть до 7 июля", - рассказал собеседник агентства.
Судебное заседание проходило в закрытом от публики режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в деле.
Сегодня утром стало известно, что ФСБ задержала руководителя правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29" адвоката Ивана Павлова – основного защитника Сафронова.
Адвокат Иван Павлов - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
Вчера, 10:17
В Москве задержан адвокат Сафронова и ФБК*
Ему, по предварительным данным, вменяют статью УК РФ "Разглашение данных предварительного расследования". Как сообщал РИА Новости защитник Дмитрий Катчев, он не просил суд отложить рассмотрение из-за задержания коллеги.
Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" был задержан 7 июля 2020 года, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.
ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.
Журналист Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, на заседании Лефортовского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 18:24
Защита оценила сроки расследования дела Сафронова
Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину Сафронов не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Президент Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур.
По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, это очевидный факт".
Иван Сафронов - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 12:41
В Кремле прокомментировали дело Сафронова
Защита обжалует решение суда о продлении до года ареста экс-журналисту и советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Катчев.
Сегодня Лефортовский суд Москвы продлил арест Сафронову до 7 июля.
"Мы обжалуем это решение", - сказал собеседник агентства.
 
Иван СафроновРоскосмосОбщество
 
 
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