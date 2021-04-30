https://ria.ru/20210430/sud-1730639692.html

Суд продлил арест Сафронову по делу о госизмене

Суд продлил арест Сафронову по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы в пятницу до года продлил арест экс-журналисту и советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене,... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T11:13

2021-04-30T11:13

2021-04-30T11:36

иван сафронов

роскосмос

общество

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Лефортовский суд Москвы в пятницу до года продлил арест экс-журналисту и советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене, сообщили журналиста в пресс-службе суда.Судебное заседание проходило в закрытом от публики режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в деле.Сегодня утром стало известно, что ФСБ задержала руководителя правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29" адвоката Ивана Павлова – основного защитника Сафронова.Ему, по предварительным данным, вменяют статью УК РФ "Разглашение данных предварительного расследования". Как сообщал РИА Новости защитник Дмитрий Катчев, он не просил суд отложить рассмотрение из-за задержания коллеги.Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" был задержан 7 июля 2020 года, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину Сафронов не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.Президент Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур.По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, это очевидный факт".Защита обжалует решение суда о продлении до года ареста экс-журналисту и советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Катчев.Сегодня Лефортовский суд Москвы продлил арест Сафронову до 7 июля.

https://radiosputnik.ria.ru/20210430/pavlov-1730626356.html

https://ria.ru/20210302/rassledovanie-1599645602.html

https://ria.ru/20210302/safronov-1599575997.html

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иван сафронов, роскосмос, общество