Spiegel обвинил Евросоюз в некомпетентности из-за отношений с Россией
20:03 30.04.2021 (обновлено: 20:09 30.04.2021)
БЕРЛИН, 30 апр - РИА Новости. Немецкое издание Spiegel раскритиковало действия европейских политиков на международной арене, назвав внешнеполитический курс ЕС "некомпетентным и непоследовательным".
Речь идет, в том числе, о взаимодействии с Россией. Так, пишет издание, представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель после встречи с главами министерств иностранных дел Евросоюза заявил, что у границ с Украиной находятся порядка 150 тысяч российских военных. На вопрос журналистов об источнике информации Боррель ответил, что это "число, от которого стоит отталкиваться". Однако вскоре, отмечает журнал, сотрудникам Борреля пришлось его поправить и сказать, что число военных ближе к 100 тысячам.
"Ляп не повлек за собой серьезных последствий, но он подчеркнул проблему, которая в последние недели становится всё более очевидной: некомпетентность и непоследовательность европейской внешней политики", - пишет Spiegel.
Издание также критически отнеслось к тому, как Боррель держал себя в ходе московской встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. "Визит был плохо подготовлен, и в целом в Брюсселе его расценили как провал", - подмечает Spiegel.
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