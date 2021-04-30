https://ria.ru/20210430/spiegel-1730772045.html

Spiegel обвинил Евросоюз в некомпетентности из-за отношений с Россией

Spiegel обвинил Евросоюз в некомпетентности из-за отношений с Россией

Немецкое издание Spiegel раскритиковало действия европейских политиков на международной арене, назвав внешнеполитический курс ЕС "некомпетентным и... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T20:03

2021-04-30T20:03

2021-04-30T20:09

россия

жозеп боррель

евросоюз

дмитрий песков

сергей шойгу

вашингтон (город)

украина

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БЕРЛИН, 30 апр - РИА Новости. Немецкое издание Spiegel раскритиковало действия европейских политиков на международной арене, назвав внешнеполитический курс ЕС "некомпетентным и непоследовательным".Речь идет, в том числе, о взаимодействии с Россией. Так, пишет издание, представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель после встречи с главами министерств иностранных дел Евросоюза заявил, что у границ с Украиной находятся порядка 150 тысяч российских военных. На вопрос журналистов об источнике информации Боррель ответил, что это "число, от которого стоит отталкиваться". Однако вскоре, отмечает журнал, сотрудникам Борреля пришлось его поправить и сказать, что число военных ближе к 100 тысячам."Ляп не повлек за собой серьезных последствий, но он подчеркнул проблему, которая в последние недели становится всё более очевидной: некомпетентность и непоследовательность европейской внешней политики", - пишет Spiegel.Издание также критически отнеслось к тому, как Боррель держал себя в ходе московской встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. "Визит был плохо подготовлен, и в целом в Брюсселе его расценили как провал", - подмечает Spiegel.Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

https://ria.ru/20210430/sanktsii-1730607941.html

https://ria.ru/20210426/sanktsii-1730001060.html

россия

вашингтон (город)

украина

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россия, жозеп боррель, евросоюз, дмитрий песков, сергей шойгу, вашингтон (город), украина