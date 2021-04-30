https://ria.ru/20210430/sobaka-1730707690.html

Жительница Ярославля спустя 4 года нашла свою сбежавшую собаку

Жительница Ярославля спустя 4 года нашла свою сбежавшую собаку

Жительница Ярославля Елена Матвеюк с помощью соцсетей нашла любимую собаку Манюню, которая четыре года назад сбежала из зоогостиницы, когда хозяйка уехала... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T15:11

2021-04-30T15:11

2021-04-30T15:11

хорошие новости

ярославль

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730707036_0:70:1000:633_1920x0_80_0_0_9f771a8dac989d67fd4f92beb74c8a23.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Жительница Ярославля Елена Матвеюк с помощью соцсетей нашла любимую собаку Манюню, которая четыре года назад сбежала из зоогостиницы, когда хозяйка уехала отдыхать.Манюня - помесь йоркширского терьера с мальтийской болонкой, ей чуть больше 10 лет. У собаки есть ряд отличительных признаков, по которым хозяйка ее ни с кем не спутает. В частности, отсутствуют передние резцы, заломлен хвост, подвисает одно ушко. Все эти признаки обнаружились у найденной на помойке собачки - грязной, в колтунах, рассказала Елена.Она рассказывает, что четыре года назад поехала с семьей отдыхать в Санкт-Петербург, а собаку не удалось пристроить к родственникам, ее отдали в зоогостиницу. Собачка очень привязана к Елене, и хозяйка предупреждала работников учреждения, что Манюня может постараться сбежать, чтобы найти ее. Те пообещали внимательно следить, но спустя три дня позвонили и сообщили, что собачка сбежала."Мы сразу же прервали отдых, долетели на машине из Питера до Ярославля за девять часов. Обыскали весь район и соседние, вешали объявления, писали в соцсетях, даже искали след Манюни с овчарками – давали им понюхать ее одежку, но не нашли", - говорит собеседница.Пропажа питомца стала ударом для семьи, особенно для Елены, и все это время люди не теряли надежды найти собачку. "Сейчас это та же Манюня, какой она была прежде, с теми же повадками и привычками. Например, раньше, когда я была за рулем, она забиралась ко мне на колени, и вот в понедельник она снова забралась ко мне на колени, так теперь и ездим, как прежде", - говорит собеседница.

https://ria.ru/20210430/kleschi-1730604334.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210428/zhivotnye-1730247398.html

ярославль

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярославль, санкт-петербург