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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210430/sobaka-1730707690.html
Жительница Ярославля спустя 4 года нашла свою сбежавшую собаку
Жительница Ярославля спустя 4 года нашла свою сбежавшую собаку
Жительница Ярославля Елена Матвеюк с помощью соцсетей нашла любимую собаку Манюню, которая четыре года назад сбежала из зоогостиницы, когда хозяйка уехала... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T15:11
2021-04-30T15:11
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Жительница Ярославля Елена Матвеюк с помощью соцсетей нашла любимую собаку Манюню, которая четыре года назад сбежала из зоогостиницы, когда хозяйка уехала отдыхать.Манюня - помесь йоркширского терьера с мальтийской болонкой, ей чуть больше 10 лет. У собаки есть ряд отличительных признаков, по которым хозяйка ее ни с кем не спутает. В частности, отсутствуют передние резцы, заломлен хвост, подвисает одно ушко. Все эти признаки обнаружились у найденной на помойке собачки - грязной, в колтунах, рассказала Елена.Она рассказывает, что четыре года назад поехала с семьей отдыхать в Санкт-Петербург, а собаку не удалось пристроить к родственникам, ее отдали в зоогостиницу. Собачка очень привязана к Елене, и хозяйка предупреждала работников учреждения, что Манюня может постараться сбежать, чтобы найти ее. Те пообещали внимательно следить, но спустя три дня позвонили и сообщили, что собачка сбежала."Мы сразу же прервали отдых, долетели на машине из Питера до Ярославля за девять часов. Обыскали весь район и соседние, вешали объявления, писали в соцсетях, даже искали след Манюни с овчарками – давали им понюхать ее одежку, но не нашли", - говорит собеседница.Пропажа питомца стала ударом для семьи, особенно для Елены, и все это время люди не теряли надежды найти собачку. "Сейчас это та же Манюня, какой она была прежде, с теми же повадками и привычками. Например, раньше, когда я была за рулем, она забиралась ко мне на колени, и вот в понедельник она снова забралась ко мне на колени, так теперь и ездим, как прежде", - говорит собеседница.
https://ria.ru/20210430/kleschi-1730604334.html
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ярославль, санкт-петербург

Жительница Ярославля спустя 4 года нашла свою сбежавшую собаку

15:11 30.04.2021
 
© Фото : ЯрНьюсЙорк Манечка, найденная в Ярославле
Йорк Манечка, найденная в Ярославле - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© Фото : ЯрНьюс
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Жительница Ярославля Елена Матвеюк с помощью соцсетей нашла любимую собаку Манюню, которая четыре года назад сбежала из зоогостиницы, когда хозяйка уехала отдыхать.
"В прошлую субботу я увидела публикацию во "ВКонтакте", что скитается по помойкам собачка. Похожа на мою. Я попросила ее поймать, но автору публикации это не удалось. Тогда я сама написала пост с просьбой помочь мне, и не прошло и часа, как мне назвали адрес, куда приезжать… Когда я поманила: "Манюня, Манюня!", она узнала меня, подбежала, а когда я взяла ее на руки, вопросов не осталось", - рассказала Матвеюк РИА Новости. Она называет случившееся чудом.
Манюня - помесь йоркширского терьера с мальтийской болонкой, ей чуть больше 10 лет. У собаки есть ряд отличительных признаков, по которым хозяйка ее ни с кем не спутает. В частности, отсутствуют передние резцы, заломлен хвост, подвисает одно ушко. Все эти признаки обнаружились у найденной на помойке собачки - грязной, в колтунах, рассказала Елена.
"Я даже думать не хочу, что с ней было за эти четыре года. Загадкой остается то, почему не смогли ее тогда найти", - говорит Елена.
Она рассказывает, что четыре года назад поехала с семьей отдыхать в Санкт-Петербург, а собаку не удалось пристроить к родственникам, ее отдали в зоогостиницу. Собачка очень привязана к Елене, и хозяйка предупреждала работников учреждения, что Манюня может постараться сбежать, чтобы найти ее. Те пообещали внимательно следить, но спустя три дня позвонили и сообщили, что собачка сбежала.
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"Мы сразу же прервали отдых, долетели на машине из Питера до Ярославля за девять часов. Обыскали весь район и соседние, вешали объявления, писали в соцсетях, даже искали след Манюни с овчарками – давали им понюхать ее одежку, но не нашли", - говорит собеседница.
Пропажа питомца стала ударом для семьи, особенно для Елены, и все это время люди не теряли надежды найти собачку. "Сейчас это та же Манюня, какой она была прежде, с теми же повадками и привычками. Например, раньше, когда я была за рулем, она забиралась ко мне на колени, и вот в понедельник она снова забралась ко мне на колени, так теперь и ездим, как прежде", - говорит собеседница.
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