https://ria.ru/20210430/sng-1730662737.html
В Киргизии заявили о полном прекращении огня на границе с Таджикистаном
В Киргизии заявили о полном прекращении огня на границе с Таджикистаном
Стрельба на киргизско-таджикской границе закончилась, передает агентство 24.kg со ссылкой на полпреда правительства в Баткенской области Киргизии Омурбека... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T12:43
2021-04-30T12:43
2021-04-30T13:41
баткенская область
таджикистан
в мире
ситуация на границе киргизии и таджикистана
киргизия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730548865_115:0:924:455_1920x0_80_0_0_c32da5126c6bd2ea3c421cac70fbf298.jpg
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Стрельба на киргизско-таджикской границе закончилась, передает агентство 24.kg со ссылкой на полпреда правительства в Баткенской области Киргизии Омурбека Суваналиева."Однако говорить о том, что ситуация полностью выровнена, пока преждевременно. Последствия боевого столкновения очень тяжелы. Отмечу, что из села Арка в Лейлекском районе таджики убрали бульдозеры", — добавил он. Sputnik Таджикистан в своем онлайне подтверждает, что перестрелки прекратились.Накануне конфликт местных жителей приграничных районов республик перерос в вооруженное противостояние. Столкновения длились более шести часов.В результате, по официальным данным, погибли 13 киргизов, еще 134 пострадали. В Душанбе сообщили о восьми жертвах и 110 раненых. К вечеру стороны договорились о прекращении огня и отводе сил.Регион периодически становится зоной конфликтов, основная причина — спорные участки границы.
https://ria.ru/20210429/aziya-1730547611.html
баткенская область
таджикистан
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730548865_69:0:790:541_1920x0_80_0_0_ae3e4929355dc57459315f8373db8527.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
баткенская область, таджикистан, в мире, ситуация на границе киргизии и таджикистана, киргизия
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости.
Стрельба на киргизско-таджикской границе закончилась, передает агентство 24.kg
со ссылкой на полпреда правительства в Баткенской области Киргизии
Омурбека Суваналиева.
"Однако говорить о том, что ситуация полностью выровнена, пока преждевременно. Последствия боевого столкновения очень тяжелы. Отмечу, что из села Арка в Лейлекском районе таджики убрали бульдозеры", — добавил он.
Sputnik Таджикистан
в своем онлайне подтверждает, что перестрелки прекратились.
Накануне конфликт местных жителей приграничных районов республик перерос в вооруженное противостояние. Столкновения длились более шести часов.
В результате, по официальным данным, погибли 13 киргизов, еще 134 пострадали. В Душанбе сообщили о восьми жертвах и 110 раненых. К вечеру стороны договорились о прекращении огня и отводе сил.
Регион периодически становится зоной конфликтов, основная причина — спорные участки границы.