https://ria.ru/20210430/sng-1730662737.html

В Киргизии заявили о полном прекращении огня на границе с Таджикистаном

В Киргизии заявили о полном прекращении огня на границе с Таджикистаном

Стрельба на киргизско-таджикской границе закончилась, передает агентство 24.kg со ссылкой на полпреда правительства в Баткенской области Киргизии Омурбека... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T12:43

2021-04-30T12:43

2021-04-30T13:41

баткенская область

таджикистан

в мире

ситуация на границе киргизии и таджикистана

киргизия

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Стрельба на киргизско-таджикской границе закончилась, передает агентство 24.kg со ссылкой на полпреда правительства в Баткенской области Киргизии Омурбека Суваналиева."Однако говорить о том, что ситуация полностью выровнена, пока преждевременно. Последствия боевого столкновения очень тяжелы. Отмечу, что из села Арка в Лейлекском районе таджики убрали бульдозеры", — добавил он. Sputnik Таджикистан в своем онлайне подтверждает, что перестрелки прекратились.Накануне конфликт местных жителей приграничных районов республик перерос в вооруженное противостояние. Столкновения длились более шести часов.В результате, по официальным данным, погибли 13 киргизов, еще 134 пострадали. В Душанбе сообщили о восьми жертвах и 110 раненых. К вечеру стороны договорились о прекращении огня и отводе сил.Регион периодически становится зоной конфликтов, основная причина — спорные участки границы.

https://ria.ru/20210429/aziya-1730547611.html

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баткенская область, таджикистан, в мире, ситуация на границе киргизии и таджикистана, киргизия