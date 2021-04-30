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Мясников рассказал, когда родинки становятся опасными
Мясников рассказал, когда родинки становятся опасными
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, в каком случае родинки могут указывать на развитие злокачественной опухоли. РИА Новости, 01.05.2021
2021-04-30T19:13
2021-05-01T02:37
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, в каком случае родинки могут указывать на развитие злокачественной опухоли.По словам врача, таким людям следует избегать загара и пользоваться солнцезащитным кремом.Также Мясников посоветовал фотографировать родинки и регулярно посещать дерматолога.
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александр мясников (врач), здоровье, общество

Мясников рассказал, когда родинки становятся опасными

19:13 30.04.2021 (обновлено: 02:37 01.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавный врач городской клинической больницы № 71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы № 71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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Главный врач городской клинической больницы № 71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, в каком случае родинки могут указывать на развитие злокачественной опухоли.

"Если у вас количество родинок больше 50, это уже фактор риска развития меланомы. Либо если у вас атипичные, то есть неправильной формы, больше пяти, это тоже фактор риска", — сказал он.

По словам врача, таким людям следует избегать загара и пользоваться солнцезащитным кремом.
Также Мясников посоветовал фотографировать родинки и регулярно посещать дерматолога.
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 14:53
Мясников назвал вирус, вызывающий рак
 
Александр Мясников (врач)ЗдоровьеОбщество
 
 
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