https://ria.ru/20210430/rodinki-1730763425.html
Мясников рассказал, когда родинки становятся опасными
Мясников рассказал, когда родинки становятся опасными
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, в каком случае родинки могут указывать на развитие злокачественной опухоли. РИА Новости, 01.05.2021
2021-04-30T19:13
2021-04-30T19:13
2021-05-01T02:37
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, в каком случае родинки могут указывать на развитие злокачественной опухоли.По словам врача, таким людям следует избегать загара и пользоваться солнцезащитным кремом.Также Мясников посоветовал фотографировать родинки и регулярно посещать дерматолога.
https://ria.ru/20210420/myasnikov-1729110597.html
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александр мясников (врач), здоровье, общество