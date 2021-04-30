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Путин обсудил с канцлером Австрии борьбу с коронавирусом
Путин обсудил с канцлером Австрии борьбу с коронавирусом
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем, стороны обсудили борьбу с коронавирусом, сообщает... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T16:31
2021-04-30T16:56
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вена
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себастьян курц
владимир путин
австрия
в мире
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем, стороны обсудили борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе австрийской стороны.Также Себастиан Курц подтвердил свое участие в видеоформате в заседании ПМЭФ, сообщает пресс-служба Кремля."Себастиан Курц поблагодарил за ранее переданное приглашение на Петербургский международный экономический форум в июне и подтвердил свое участие в видеоформате в основном пленарном заседании в качестве одного из главных гостей", - говорится в сообщении.Владимир Путин пояснил подходы РФ к урегулированию кризиса на Украине, сообщает пресс-служба Кремля."По просьбе Себастиана Курца Владимир Путин пояснил подходы России к урегулированию внутриукраинского кризиса с акцентом на необходимость полного и безусловного выполнения киевскими властями Минских соглашений", - говорится в сообщении.Кроме того, Владимир Путин и Себастиан Курц в разговоре затронули вопрос об Алексее Навальном, сообщает пресс-служба Кремля."Затрагивался и вопрос о Навальном", - говорится в сообщении.Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь. На минувшей неделе Навальный заявил, что завершает голодовку.Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее сообщила журналистам, что Навального посещали гражданские врачи, не из системы ФСИН, есть их заключение, что с согласия пациента продолжаются капельницы питательной смеси, и она "пока никаких серьезных опасений в этом заключении не нашла".Также Владимир Путин в телефонном разговоре с Себастианом Курцем подчеркнул неприемлемость вмешательства извне во внутренние дела Белоруссии, сообщает пресс-служба Кремля."При обсуждении ситуации вокруг Белоруссии с российской стороны подчеркнута неприемлемость вмешательства извне во внутренние дела этой страны", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210430/peregovory-1730667491.html
https://ria.ru/20210423/ukraina-1729557172.html
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петербургский международный экономический форум (фонд), джо байден, вена, сша, россия, себастьян курц, владимир путин, австрия, в мире

Путин обсудил с канцлером Австрии борьбу с коронавирусом

16:31 30.04.2021 (обновлено: 16:56 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц на первом заседании круглого стола форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" в Пекине. 27 апреля 2019
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц на первом заседании круглого стола форума международного сотрудничества Один пояс - один путь в Пекине. 27 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем, стороны обсудили борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе австрийской стороны.

"Рассмотрены некоторые актуальные вопросы российско-австрийских отношений, включая взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также перспективы активизации работы различных механизмов двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.

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Также Себастиан Курц подтвердил свое участие в видеоформате в заседании ПМЭФ, сообщает пресс-служба Кремля.
"Себастиан Курц поблагодарил за ранее переданное приглашение на Петербургский международный экономический форум в июне и подтвердил свое участие в видеоформате в основном пленарном заседании в качестве одного из главных гостей", - говорится в сообщении.
Владимир Путин пояснил подходы РФ к урегулированию кризиса на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.
"По просьбе Себастиана Курца Владимир Путин пояснил подходы России к урегулированию внутриукраинского кризиса с акцентом на необходимость полного и безусловного выполнения киевскими властями Минских соглашений", - говорится в сообщении.
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Кроме того, Владимир Путин и Себастиан Курц в разговоре затронули вопрос об Алексее Навальном, сообщает пресс-служба Кремля.
"Затрагивался и вопрос о Навальном", - говорится в сообщении.
Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь. На минувшей неделе Навальный заявил, что завершает голодовку.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее сообщила журналистам, что Навального посещали гражданские врачи, не из системы ФСИН, есть их заключение, что с согласия пациента продолжаются капельницы питательной смеси, и она "пока никаких серьезных опасений в этом заключении не нашла".
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"Штабы Навального"* внесли в список организаций, причастных к экстремизму
Также Владимир Путин в телефонном разговоре с Себастианом Курцем подчеркнул неприемлемость вмешательства извне во внутренние дела Белоруссии, сообщает пресс-служба Кремля.
"При обсуждении ситуации вокруг Белоруссии с российской стороны подчеркнута неприемлемость вмешательства извне во внутренние дела этой страны", - говорится в сообщении.
 
Петербургский международный экономический форум (фонд)Джо БайденВенаСШАРоссияСебастьян КурцВладимир ПутинАвстрияВ мире
 
 
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