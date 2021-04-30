https://ria.ru/20210430/razgovor-1730726333.html

Путин обсудил с канцлером Австрии борьбу с коронавирусом

Путин обсудил с канцлером Австрии борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем, стороны обсудили борьбу с коронавирусом, сообщает... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T16:31

2021-04-30T16:31

2021-04-30T16:56

петербургский международный экономический форум (фонд)

джо байден

вена

сша

россия

себастьян курц

владимир путин

австрия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155310/56/1553105631_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_4fabcdfa0f5e2128838d78f22367657e.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем, стороны обсудили борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе австрийской стороны.Также Себастиан Курц подтвердил свое участие в видеоформате в заседании ПМЭФ, сообщает пресс-служба Кремля."Себастиан Курц поблагодарил за ранее переданное приглашение на Петербургский международный экономический форум в июне и подтвердил свое участие в видеоформате в основном пленарном заседании в качестве одного из главных гостей", - говорится в сообщении.Владимир Путин пояснил подходы РФ к урегулированию кризиса на Украине, сообщает пресс-служба Кремля."По просьбе Себастиана Курца Владимир Путин пояснил подходы России к урегулированию внутриукраинского кризиса с акцентом на необходимость полного и безусловного выполнения киевскими властями Минских соглашений", - говорится в сообщении.Кроме того, Владимир Путин и Себастиан Курц в разговоре затронули вопрос об Алексее Навальном, сообщает пресс-служба Кремля."Затрагивался и вопрос о Навальном", - говорится в сообщении.Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь. На минувшей неделе Навальный заявил, что завершает голодовку.Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее сообщила журналистам, что Навального посещали гражданские врачи, не из системы ФСИН, есть их заключение, что с согласия пациента продолжаются капельницы питательной смеси, и она "пока никаких серьезных опасений в этом заключении не нашла".Также Владимир Путин в телефонном разговоре с Себастианом Курцем подчеркнул неприемлемость вмешательства извне во внутренние дела Белоруссии, сообщает пресс-служба Кремля."При обсуждении ситуации вокруг Белоруссии с российской стороны подчеркнута неприемлемость вмешательства извне во внутренние дела этой страны", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210430/peregovory-1730667491.html

https://ria.ru/20210423/ukraina-1729557172.html

https://ria.ru/20210430/navalnyy-1730671717.html

вена

сша

россия

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), джо байден, вена, сша, россия, себастьян курц, владимир путин, австрия, в мире